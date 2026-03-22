Résultat municipale 2026 à Vallangoujard (95810) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vallangoujard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vallangoujard, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vallangoujard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe FABREGES
Philippe FABREGES (12 élus) VALLANGOUJARD, L'AVENIR SE CONSTRUIT ENSEMBLE 		202 51,93%
  • Philippe FABREGES
  • Natacha OULD BIYE
  • Alain VAILLANT
  • Veronique GIRAUD
  • Jean-Jacques BARREAUX
  • Mathurine LAVAUD
  • Sylvain DEMULDER
  • Eugenie DELBECQ
  • Eric DEPELCHIN
  • Samia BOUZID
  • Guillaume FÉREY
  • Agathe REMAUD
Stéphane PICHERY
Stéphane PICHERY (3 élus) VALLANGOUJARD UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE 		187 48,07%
  • Stéphane PICHERY
  • Laurence TRANCHANT FELLER
  • Jean-Yves PROIX
Participation au scrutin Vallangoujard
Taux de participation 80,00%
Taux d'abstention 20,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 392

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Vallangoujard - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe FABREGES
Philippe FABREGES (Ballotage) VALLANGOUJARD, L'AVENIR SE CONSTRUIT ENSEMBLE 		163 43,12%
Stéphane PICHERY
Stéphane PICHERY (Ballotage) VALLANGOUJARD UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE 		125 33,07%
Anthony MIOT
Anthony MIOT (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR VALLANGOUJARD 		90 23,81%
Participation au scrutin Vallangoujard
Taux de participation 77,51%
Taux d'abstention 22,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 379

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