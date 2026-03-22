Résultat municipale 2026 à Vallangoujard (95810) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vallangoujard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vallangoujard, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vallangoujard [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe FABREGES (12 élus) VALLANGOUJARD, L'AVENIR SE CONSTRUIT ENSEMBLE
|202
|51,93%
|
|Stéphane PICHERY (3 élus) VALLANGOUJARD UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE
|187
|48,07%
|
|Participation au scrutin
|Vallangoujard
|Taux de participation
|80,00%
|Taux d'abstention
|20,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Nombre de votants
|392
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Vallangoujard - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe FABREGES (Ballotage) VALLANGOUJARD, L'AVENIR SE CONSTRUIT ENSEMBLE
|163
|43,12%
|Stéphane PICHERY (Ballotage) VALLANGOUJARD UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE
|125
|33,07%
|Anthony MIOT (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR VALLANGOUJARD
|90
|23,81%
|Participation au scrutin
|Vallangoujard
|Taux de participation
|77,51%
|Taux d'abstention
|22,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|379
Election municipale 2026 à Vallangoujard [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vallangoujard sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vallangoujard.
L'actu des élections municipales 2026 à Vallangoujard
18:35 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Vallangoujard
Anne Sicard (Rassemblement National) avait remporté le premier tour des élections législatives à Vallangoujard après la dissolution de 2024 avec 39,66%. Émilie Chandler (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 29,46%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Anne Sicard culminant à 45,28% des voix dans la commune. Lors du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Vallangoujard avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,24% des bulletins. La situation politique de Vallangoujard a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est positionnée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Vallangoujard ?
Dans la villede Vallangoujard, les forces politiques en présence sont encore à ce jour marquées par l'issue des dernières élections. Au sein de la commune, le scrutin s'est tenu par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée, offrant ainsi aux votants la possibilité de sélectionner plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Alain Vaillant a récolté le plus de voix avec 156 bulletins (59,54%), devant Emmanuelle Aguilay qui a recueilli 155 voix (59,16%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les élections municipales 2026 à Vallangoujard, ces équilibres très spécifiques aux communes rurales vont encore peser. Il convient toutefois de souligner que le scrutin individuel n'est plus en vigueur dans le pays.
13:58 - Le 2e tour de l'élection municipale à Vallangoujard doit départager 2 listes
Pour la suite de l'élection municipale à Vallangoujard ce dimanche, les électeurs ont donc à départager Philippe Fabreges et Stéphane Pichery, d'après la liste des candidats au deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Il faut mentionner le retrait de Anthony Miot, qui pouvait maintenir sa liste après un score initial qualificatif. Le bureau de vote de la commune de Vallangoujard est ouvert jusqu'à 20 heures pour permettre aux 489 électeurs de voter.
11:59 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Vallangoujard pour les élections
Philippe Fabreges a terminé en tête du premier volet des municipales à Vallangoujard la semaine dernière, avec 43,12 % des voix. Dans son sillage, Stéphane Pichery est arrivé en deuxième position avec 33,07 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Anthony Miot pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Vallangoujard, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 22,49 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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