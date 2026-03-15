Résultat de l'élection municipale 2026 à Vallauris : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vallauris

Tête de listeListe
Nicolas Cuzzupoli
Nicolas Cuzzupoli Liste divers droite
UNION DES DROITES - UNIR POUR AGIR
  • Nicolas Cuzzupoli
  • Alexandra Chevas Cornardeau
  • Patrick Lavitola
  • Sabine Vieira
  • Armand Bisror
  • Claudy Turpin
  • Thierry Ferrand
  • Evelyne Covili
  • Frédéric Mathias
  • Marie-Noëlle Chevalier
  • Jean-Luc Audinot
  • Dorette Randriamanampisoa Landerer
  • Hassine Salmi
  • Patricia Bighelli
  • Stéphane Michel
  • Martine Bareth Lebon
  • Sylvain Cappadona
  • Rosa Lorusso
  • Bernard Chekroun
  • Marianne Walbrecque
  • Jean-Paul Vander Beken
  • Valérie Monte Manago
  • Jean Arrighi
  • Rose-Marie Duse
  • Richard Martinelli
  • Alexia Vieira
  • Alain Landerer
  • Annie Michel
  • Dominique Fontanillas
  • Jeanne Lucht
  • Dan Mezil
  • Patricia d'Amico
  • Jacky Anquetil
  • Céline Bussalb
  • Antoine Gregorio
  • Thérèse Rouaze
Emélie Leduc
Emélie Leduc Liste Divers
UNION POUR VALLAURIS GOLFE-JUAN
  • Emélie Leduc
  • Cédric Bourgon
  • Marinette Langlais
  • François Martin
  • Khadija Ramdane
  • Philippe Fournela
  • Agnès Albou
  • Anthony Stabile
  • Christine Cherier
  • Christophe Hennequin
  • Zohra Zaïter
  • Patrick Sirjacobs
  • Laure Chantepy
  • Jean-Jacques Castellino
  • Julie Nebleza
  • Jean-Jacques Ribes
  • Noor Bouazzaoui
  • Vincent Fruttero
  • Sabrine Chatti
  • Nicolas Goubeau
  • Sandra Valerio
  • Cédric Hervé
  • Claire Martinez
  • Frédéric Ponsot
  • Karen Bredon
  • Pierre Elegant
  • Isabelle Fleury
  • Sylvain Bougnoux
  • Laurence Brotot
  • Malik Smaini
  • Françoise Godet
  • Jean-Marie Lucain
  • Sabrina Neel
  • Roger Martini
  • Nicole Anselme
  • Frédéric Fleury
Kevin Luciano
Kevin Luciano Liste divers droite
Rassemblement pour l'avenir de Vallauris Golfe-Juan
  • Kevin Luciano
  • Séverine Maggio-Delage
  • Christophe Fonck
  • Marie-Josée Mero
  • Alain Bigi
  • Josiane Cuzzupoli
  • Hassan Salouh
  • Christelle Riotton
  • René Armando
  • Clémentine Bourgeat
  • Jean-Marc Michelet
  • Catherine Lanza
  • Fabrice Morenon
  • Corinne Cellamaro
  • Kevin Sebastian
  • Anne-Laure Sebbar
  • Stéphane Berdah
  • Virginie Wasser
  • Thierry Comodini
  • Gisèle Chinca
  • Dominique Bruzzisi
  • Charline Hotellier
  • Philippe Septier
  • Renée Seguin
  • Denis Paci
  • Louise Meredieu
  • Laurent Thiry
  • Lola Escobèdo
  • Richard Branchard
  • Noëlle Carriere
  • Christian Claudon
  • Marcelle Giuge
  • Jean-Luc Désire
  • Gladys Badenhausen
  • Philippe Parodi
  • Lucette Pons
  • Guy Féménias

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Kevin Luciano
Kevin Luciano (24 élus) 2020 avec kevin luciano - rassemblement pour l'avenir de vallauris golfe-juan 		2 700 35,43%
  • Kevin Luciano
  • Marie-Paule Anasse
  • Christophe Fonck
  • Catherine Lanza
  • Hassan Salouh
  • Christelle Bertagna
  • René Armando
  • Claudy Gimenez
  • Dominique Bruzzisi
  • Christelle Riotton
  • Georges Vazia
  • Marion Musso
  • Eric Chalvin
  • Virgine Wasser
  • Hoang-Ba, Patrick Le
  • Blandine Bain
  • Laurent Thiry
  • Anne-Laure Sebbar
  • Jean Frederic Razafiarison
  • Alexandra Cornardeau -Chevas
  • Philippe Septier
  • Stephanie Aublin
  • Jean-Claude Pons
  • Corinne Cellamaro
Michelle Salucki
Michelle Salucki (6 élus) Force, expérience pour notre ville 		2 469 32,40%
  • Michelle Salucki
  • Michel Manago
  • Marie-Claude Moitry
  • Didier Daniele
  • Carine Bonnuccelli
  • Pierre Guglielmi
Jean-Noël Falcou
Jean-Noël Falcou (4 élus) Ensemble pour vallauris golfe-juan 		1 766 23,17%
  • Jean-Noël Falcou
  • Helene Martini
  • Frederic Fleury
  • Emmanuelle Cantoni
Lionel Tivoli
Lionel Tivoli (1 élu) Une nouvelle ère pour vallauris golfe-juan 		684 8,97%
  • Lionel Tivoli
Participation au scrutin Vallauris
Taux de participation 42,35%
Taux d'abstention 57,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 768

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michelle Salucki
Michelle Salucki Force, expérience pour notre ville 		1 711 24,34%
Kevin Luciano
Kevin Luciano 2020 avec kevin luciano - rassemblement pour l'avenir de vallauris golfe-juan 		1 657 23,58%
Jean-Noël Falcou
Jean-Noël Falcou Ensemble pour vallauris golfe-juan 		1 401 19,93%
Lionel Tivoli
Lionel Tivoli Une nouvelle ère pour vallauris golfe-juan 		871 12,39%
Valentin Galet
Valentin Galet Au coeur de ma ville 		639 9,09%
Armand Bisror
Armand Bisror Vallauris golfe-juan d'abord 		564 8,02%
Patrick Lavitola
Patrick Lavitola Avec vous, avec nous 		184 2,61%
Participation au scrutin Vallauris
Taux de participation 39,46%
Taux d'abstention 60,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 248

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michelle Salucki
Michelle Salucki (26 élus) Notre combat pour vallauris golfe juan 		4 920 43,48%
  • Michelle Salucki
  • Michel Bertrand
  • Marie-Claude Moitry
  • Michel Viano
  • Carine Bonnuccelli
  • Michel Molesti
  • Maryse Sacchelli
  • Pierre Salmon
  • Elisabeth Pillard
  • Didier Daniele
  • Evelyne Fisch
  • Henri Gannard
  • Thérèse Rouaze
  • Bernard Dubois
  • Marinette Langlais
  • Abderrazak Salouh
  • Catherine Lanza
  • Philippe Aiello
  • Marie-Ange Antonini
  • Dominique Pronesti
  • Brigitte Rofani
  • Hoang-Ba Patrick Lê
  • Alice Bazzini
  • Frédéric Mercurio
  • Edith Macchi
  • Jean-Michel Ambrogio
Alain Gumiel
Alain Gumiel (4 élus) L'union avec alain gumiel pour vallauris golfe-juan 		2 435 21,52%
  • Alain Gumiel
  • Marlise Migliore
  • Guy Giraud
  • Evelyne Richiardi
Robert Crepin
Robert Crepin (3 élus) Vallauris golfe juan bleu marine 		2 188 19,33%
  • Robert Crepin
  • Nicole Bucker
  • Hubert De Mesmay
Jean-Lou Pece
Jean-Lou Pece (1 élu) Et que vive vallauris golfe juan 		946 8,36%
  • Jean-Lou Pece
Jean-Noël Falcou
Jean-Noël Falcou (1 élu) Ensemble pour vallauris golfe-juan 		825 7,29%
  • Jean-Noël Falcou
Participation au scrutin Vallauris
Taux de participation 61,61%
Taux d'abstention 38,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 11 554

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michelle Salucki
Michelle Salucki Notre combat pour vallauris golfe juan 		3 080 28,19%
Robert Crepin
Robert Crepin Vallauris golfe juan bleu marine 		2 293 20,99%
Alain Gumiel
Alain Gumiel L'union avec alain gumiel pour vallauris golfe-juan 		2 202 20,15%
Jean-Lou Pece
Jean-Lou Pece Et que vive vallauris golfe juan 		1 193 10,92%
Jean-Noël Falcou
Jean-Noël Falcou Ensemble pour vallauris golfe-juan 		1 155 10,57%
Patrick Biondo
Patrick Biondo Un souffle nouveau pour un vrai changement 		1 000 9,15%
Participation au scrutin Vallauris
Taux de participation 59,58%
Taux d'abstention 40,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Nombre de votants 11 172

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