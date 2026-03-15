Résultat de l'élection municipale 2026 à Vallauris : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vallauris [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vallauris sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vallauris.
L'actu des élections municipales 2026 à Vallauris
13:46 - À Vallauris, le montant de la fiscalité locale est stable
À Vallauris, sur le plan de la fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 260 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 309 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à un peu moins de 29,56 % en 2024 (contre environ 18,94 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale s'établit à environ 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 5,60412 millions d'euros (5 604 120 € très exactement) en 2024. Un montant loin des quelque 13,57907 millions d'euros (13 579 070 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 16,57 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Les résultats de la liste "2020 Avec Kevin Luciano - Rassemblement Pour L'avenir De Vallauris Golfe-Juan" aux municipales de 2020 à Vallauris
Les rapports de force politiques locaux actuels restent, encore, déterminés par le résultat des dernières municipales en date à Vallauris. À l'issue du premier passage aux urnes, Michelle Salucki (Les Républicains) a creusé l'écart en obtenant 24,34% des suffrages. À ses trousses, Kevin Luciano (Divers) a obtenu 1 657 votes (23,58%). Le faible gap entre les prétendants promettait un deuxième tour indécis. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Kevin Luciano l'a finalement emporté avec 35,43% des voix, face à Michelle Salucki s'adjugeant 32,40% des votants et Jean-Noël Falcou avec 1 766 électeurs inscrits (23,17%). La dynamique s'est progressivement inversée, concrétisant le basculement que ce score serré laissait imaginer. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers a certainement tiré parti du report de voix des listes du centre, ajoutant 989 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Vallauris
Les municipales se déroulent ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre d'élire les nouveaux maires de toutes les communes françaises. À titre de rappel, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Vallauris. Retenez également que les 24 bureaux de vote de l'agglomération de Vallauris fermeront à 20 heures. Vous retrouverez les résultats du premier tour à Vallauris ici dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vallauris
|Tête de listeListe
|
Nicolas Cuzzupoli
Liste divers droite
UNION DES DROITES - UNIR POUR AGIR
|
|
Emélie Leduc
Liste Divers
UNION POUR VALLAURIS GOLFE-JUAN
|
|
Kevin Luciano
Liste divers droite
Rassemblement pour l'avenir de Vallauris Golfe-Juan
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Kevin Luciano (24 élus) 2020 avec kevin luciano - rassemblement pour l'avenir de vallauris golfe-juan
|2 700
|35,43%
|
|Michelle Salucki (6 élus) Force, expérience pour notre ville
|2 469
|32,40%
|
|Jean-Noël Falcou (4 élus) Ensemble pour vallauris golfe-juan
|1 766
|23,17%
|
|Lionel Tivoli (1 élu) Une nouvelle ère pour vallauris golfe-juan
|684
|8,97%
|
|Participation au scrutin
|Vallauris
|Taux de participation
|42,35%
|Taux d'abstention
|57,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 768
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michelle Salucki Force, expérience pour notre ville
|1 711
|24,34%
|Kevin Luciano 2020 avec kevin luciano - rassemblement pour l'avenir de vallauris golfe-juan
|1 657
|23,58%
|Jean-Noël Falcou Ensemble pour vallauris golfe-juan
|1 401
|19,93%
|Lionel Tivoli Une nouvelle ère pour vallauris golfe-juan
|871
|12,39%
|Valentin Galet Au coeur de ma ville
|639
|9,09%
|Armand Bisror Vallauris golfe-juan d'abord
|564
|8,02%
|Patrick Lavitola Avec vous, avec nous
|184
|2,61%
|Participation au scrutin
|Vallauris
|Taux de participation
|39,46%
|Taux d'abstention
|60,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 248
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michelle Salucki (26 élus) Notre combat pour vallauris golfe juan
|4 920
|43,48%
|
|Alain Gumiel (4 élus) L'union avec alain gumiel pour vallauris golfe-juan
|2 435
|21,52%
|
|Robert Crepin (3 élus) Vallauris golfe juan bleu marine
|2 188
|19,33%
|
|Jean-Lou Pece (1 élu) Et que vive vallauris golfe juan
|946
|8,36%
|
|Jean-Noël Falcou (1 élu) Ensemble pour vallauris golfe-juan
|825
|7,29%
|
|Participation au scrutin
|Vallauris
|Taux de participation
|61,61%
|Taux d'abstention
|38,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,08%
|Nombre de votants
|11 554
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michelle Salucki Notre combat pour vallauris golfe juan
|3 080
|28,19%
|Robert Crepin Vallauris golfe juan bleu marine
|2 293
|20,99%
|Alain Gumiel L'union avec alain gumiel pour vallauris golfe-juan
|2 202
|20,15%
|Jean-Lou Pece Et que vive vallauris golfe juan
|1 193
|10,92%
|Jean-Noël Falcou Ensemble pour vallauris golfe-juan
|1 155
|10,57%
|Patrick Biondo Un souffle nouveau pour un vrai changement
|1 000
|9,15%
|Participation au scrutin
|Vallauris
|Taux de participation
|59,58%
|Taux d'abstention
|40,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,23%
|Nombre de votants
|11 172
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