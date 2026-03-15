Résultat municipale 2026 à Vallauris (06220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vallauris a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vallauris, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vallauris [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Kevin LUCIANO
Kevin LUCIANO (31 élus) Rassemblement pour l'avenir de Vallauris Golfe-Juan 		6 988 73,16%
  • Kevin LUCIANO
  • Séverine MAGGIO-DELAGE
  • Christophe FONCK
  • Marie-Josée MERO
  • Alain BIGI
  • Josiane CUZZUPOLI
  • Hassan SALOUH
  • Christelle RIOTTON
  • René ARMANDO
  • Clémentine BOURGEAT
  • Jean-Marc MICHELET
  • Catherine LANZA
  • Fabrice MORENON
  • Corinne CELLAMARO
  • Kevin SEBASTIAN
  • Anne-Laure SEBBAR
  • Stéphane BERDAH
  • Virginie WASSER
  • Thierry COMODINI
  • Gisèle CHINCA
  • Dominique BRUZZISI
  • Charline HOTELLIER
  • Philippe SEPTIER
  • Renée SEGUIN
  • Denis PACI
  • Louise MEREDIEU
  • Laurent THIRY
  • Lola ESCOBÈDO
  • Richard BRANCHARD
  • Noëlle CARRIERE
  • Christian CLAUDON
Emélie LEDUC
Emélie LEDUC (2 élus) UNION POUR VALLAURIS GOLFE-JUAN 		1 355 14,19%
  • Emélie LEDUC
  • Cédric BOURGON
Nicolas CUZZUPOLI
Nicolas CUZZUPOLI (2 élus) UNION DES DROITES - UNIR POUR AGIR 		1 209 12,66%
  • Nicolas CUZZUPOLI
  • Alexandra CHEVAS CORNARDEAU
Participation au scrutin Vallauris
Taux de participation 50,18%
Taux d'abstention 49,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 9 783

Source : ministère de l’Intérieur

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