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19:21 - Vallauris et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux En marge des municipales, Vallauris regorge de diversité et d'activités. Avec ses 28 579 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 3 497 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 19 590 foyers fiscaux. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 31,66% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 3 524 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 36,42% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1390,43 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. En conclusion, Vallauris incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Municipales : vers une montée du RN à Vallauris ? Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Vallauris il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 27,79% des voix lors du premier passage aux urnes, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la ville avec 50,44% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 22,63% au parti lepéniste au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score trop décevant, à Vallauris comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 39,56% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 43,09% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Vallauris. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 48,18% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Vallauris au crible La mobilisation s'élevait à 39,46 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Vallauris, une proportion assez classique alors que la pandémie du Covid ajoutait un contexte particulier à l'événement. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 71,62 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 41,31 % au premier tour en 2022 à 64,37 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 50,22 % (51,49 % en France). Cette photographie de la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une contrée assez peu mobilisée. En ce jour d'élection municipale à Vallauris, cette donnée sera en conséquence regardée de près.

15:59 - En 2024, Vallauris s'était tournée vers la droite La physionomie politique de Vallauris a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale. Les Européennes du printemps 2024 à Vallauris avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (39,56%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 12,63% des voix. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard avaient ensuite donné une pole position au courant 'Rassemblement National' (43,09%), devant Les Républicains (20,86%) sur les 2 circonscriptions couvrant la ville. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, LR culminant à 51,82% des voix dans la commune.

14:57 - À Vallauris, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Vallauris tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,79% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,73%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,44% pour Marine Le Pen, contre 49,56% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant le scrutin législatif de 2022, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Vallauris mettaient en avant Les Républicains (23,30%) devant le RN (22,63%). Le dénouement au second tour était favorable aux Républicains, culminant à 64,18% des suffrages exprimés. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Vallauris s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - À Vallauris, le montant de la fiscalité locale est stable À Vallauris, sur le plan de la fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 260 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 309 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à un peu moins de 29,56 % en 2024 (contre environ 18,94 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale s'établit à environ 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 5,60412 millions d'euros (5 604 120 € très exactement) en 2024. Un montant loin des quelque 13,57907 millions d'euros (13 579 070 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 16,57 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Les résultats de la liste "2020 Avec Kevin Luciano - Rassemblement Pour L'avenir De Vallauris Golfe-Juan" aux municipales de 2020 à Vallauris Les rapports de force politiques locaux actuels restent, encore, déterminés par le résultat des dernières municipales en date à Vallauris. À l'issue du premier passage aux urnes, Michelle Salucki (Les Républicains) a creusé l'écart en obtenant 24,34% des suffrages. À ses trousses, Kevin Luciano (Divers) a obtenu 1 657 votes (23,58%). Le faible gap entre les prétendants promettait un deuxième tour indécis. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Kevin Luciano l'a finalement emporté avec 35,43% des voix, face à Michelle Salucki s'adjugeant 32,40% des votants et Jean-Noël Falcou avec 1 766 électeurs inscrits (23,17%). La dynamique s'est progressivement inversée, concrétisant le basculement que ce score serré laissait imaginer. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers a certainement tiré parti du report de voix des listes du centre, ajoutant 989 voix supplémentaires entre les deux tours.