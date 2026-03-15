En direct

19:16 - Démographie et politique à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, un lien étroit La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Vallées-d'Antraigues-Asperjoc contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec une densité de population de 39 habitants/km² et un taux de chômage de 14,91%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles possédant au moins une voiture (52,98%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 522 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,83%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,76%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 34,15%, comme à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

17:57 - Municipales : vers une avancée du RN à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc ? Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 25,18% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 52,69% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 15,40% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,07% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 33,40% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 33,40% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 60,03 % de participation En parallèle de ces municipales de 2026, le degré de la participation pèsera sur les résultats de Vallées-d'Antraigues-Asperjoc. En 2020, la participation était montée à 60,03 % à la fin du premier round, une affluence particulièrement forte, représentant 452 votants, nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche rassemblé 77,35 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 56,99 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation augmenter très nettement à 72,20 %. Précédemment, le scrutin européen avait réuni 57,50 % des électeurs locaux. Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet de classer Vallées-d'Antraigues-Asperjoc comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc ? Lors des dernières européennes, le résultat à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,07%), challengée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,14%) et la liste 'Gauche unie' de Léon Deffontaines (11,25%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc avaient ensuite propulsé aux avants-postes Florence Pallot (Union de la gauche) avec 35,35% au premier tour, devant Cyrille Grangier (Rassemblement National) avec 33,40%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Florence Pallot culminant à 37,50% des suffrages exprimés dans la localité. Le contexte politique de Vallées-d'Antraigues-Asperjoc a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une zone pivot.

14:57 - Dernière présidentielle à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc : les résultats qu'il faut comprendre L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Vallées-d'Antraigues-Asperjoc se positionne comme un terrain profondément marqué par les idées de gauche. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Vallées-d'Antraigues-Asperjoc privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (29,32%), devant Marine Le Pen avec 25,18%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,69% pour Marine Le Pen, contre 47,31% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vallées-d'Antraigues-Asperjoc portaient leur choix sur Florence Pallot (Nupes) avec 35,70% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Fabrice Brun (Les Républicains) en première position avec 50,26% des suffrages.

12:58 - À Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, une fiscalité en hausse qui pèsera sur l'issue du scrutin Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 829 euros en 2024 (année des dernières données) contre 522 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 41,97 % en 2024 (contre 20,26 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 51 500 euros de recettes en 2024, contre 120 800 euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 10,64 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Élections municipales 2020 à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc : un scrutin extrêmement serré Il peut être édifiant de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc. Notons que cette élection a eu lieu sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les votants de barrer ou ajouter des noms. Dès le premier tour, 19 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de la première manche électorale, Michel Aymard a recueilli le plus de votes avec 355 bulletins (79,95%). Juste derrière, Laurent Mussa Peretto a recueilli 338 bulletins valides (76,12%). Les deux candidats de tête restaient dans un mouchoir de poche. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les élections 2026 à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, ces équilibres propres aux communes rurales vont encore peser. Il faut cependant noter que le mode de scrutin individuel n'a plus cours depuis une réforme du mode de scrutin.