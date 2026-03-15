Résultat municipale 2026 à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc (07530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vallées-d'Antraigues-Asperjoc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence SAUTEL-AYMARD
Laurence SAUTEL-AYMARD (15 élus) Agir ensemble pour l'avenir de nos vallées 		278 55,05%
  • Laurence SAUTEL-AYMARD
  • Jérôme CHIRAUSSEL
  • Marie-Cécile JOUVE
  • Alain CHIRAUSSEL
  • Delphine AUVITY
  • Rémi TESTON
  • Françoise DEGOMBERT
  • Joël BARATIER
  • Martine RIBEIRO
  • Christophe CHIROSSEL
  • Roselyne BRUN-ETIENNE
  • Emilien AYMARD
  • Madeleine LOUBET
  • Rémy CLOET
  • Agnes DELHAYE
Anne ESAMBERT
Anne ESAMBERT (4 élus) Antraigues-Asperjoc en choeur 		227 44,95%
  • Anne ESAMBERT
  • Claude PICOLLET
  • Katia MAZOYER
  • Frédéric BERTRAND
Participation au scrutin Vallées-d'Antraigues-Asperjoc
Taux de participation 71,37%
Taux d'abstention 28,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 526

Source : ministère de l’Intérieur

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