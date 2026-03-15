Résultat municipale 2026 à Vallières-les-Grandes (41400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vallières-les-Grandes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vallières-les-Grandes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vallières-les-Grandes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien MÉTIVIER
Fabien MÉTIVIER (12 élus) UN NOUVEL AVENIR POUR VALLIERES LES GRANDES 		266 53,63%
  • Fabien MÉTIVIER
  • Jocelyne CHIDAINE
  • Benoit BIGOT
  • Farah THIBAULT
  • Jean-Paul DUBREUIL
  • Annie ZEHNDER
  • Stéphane TURBEAUX
  • Solveig DUSSUTOUR
  • Patrick BRETON
  • Ndau CHA
  • Stéphane VINEAU
  • Karine MARTIN
Eric LACROIX
Eric LACROIX (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		230 46,37%
  • Eric LACROIX
  • Sarah DUBREUIL FOLMER
  • Patrick LE FRENE
Participation au scrutin Vallières-les-Grandes
Taux de participation 76,31%
Taux d'abstention 23,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 509

Source : ministère de l’Intérieur

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