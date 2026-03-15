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19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Vallières-les-Grandes Dans la commune de Vallières-les-Grandes, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des municipales. Dans le village, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 32,86% de 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (80,28%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 465 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,00%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,00%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Vallières-les-Grandes mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,74% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Rassemblement national à Vallières-les-Grandes : les derniers résultats Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Vallières-les-Grandes il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 27,94% des voix lors du premier passage aux urnes, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la commune avec 50,00% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 28,21% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Vallières-les-Grandes comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,18% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 39,37% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 48,67% lors du vote définitif.

16:58 - Vallières-les-Grandes : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En ce jour de municipales à Vallières-les-Grandes, la participation sera très observée. Lors des municipales de 2020, la participation s'était élevée à 65,26 % au premier tour (une affluence particulièrement forte). C'étaient 419 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que l'épidémie de coronavirus commençait à se propager dans le pays. Soulignons que les élections municipales demeurent en effet de longue date, avec les présidentielles, celles où les électeurs se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 532 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 80,48 % de participation. La mobilisation atteignait quant à elle 56,84 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 70,88 %, contre seulement 55,88 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une localité relativement attachée au vote par rapport au reste du pays.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Vallières-les-Grandes Les Européennes de juin 2024 à Vallières-les-Grandes avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,18%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 13,39% des suffrages. Marine Bardet (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Vallières-les-Grandes une vingtaine de jours plus tard avec 39,37%. Marc Fesneau (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 29,53%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Marc Fesneau (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 51,33%. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc confirmé que Vallières-les-Grandes s'affirmait alors toujours comme une terre favorable au Rassemblement national, solidifiant son orientation.

14:57 - Les électeurs de Vallières-les-Grandes avaient résolument opté pour la droite radicale il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Vallières-les-Grandes plaçait Marine Le Pen en tête avec 27,94% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,28%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,00%, contre 50,00% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Vallières-les-Grandes soutenaient en priorité Michel Chassier (RN) avec 28,21% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Marc Fesneau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,14% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Vallières-les-Grandes une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - De quelle manière a évolué la pression fiscale à Vallières-les-Grandes ces dernières années ? Côté fiscalité de Vallières-les-Grandes, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 684 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 457 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 41,30 % en 2024 (contre 16,40 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 11 800 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 102 800 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 13,00 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Vallières-les-Grandes Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les scores des dernières municipales à Vallières-les-Grandes. Rappelons que cette élection se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes, laissant aux votants l'opportunité de panacher. Dès le premier tour, 1 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier round, Hervé Barboux a récolté le plus de suffrages avec 55,36% des suffrages, devant Fabien Metivier qui a capté 194 bulletins valides (48,37%). Enfin, on retrouvait Jean-Paul Dubreuil, avec 188 voix (46,88%). Un second tour a ensuite été organisé avec 42 candidats en lice. Pour ce scrutin décisif, Fabien Metivier a recueilli 56,29% des voix, devant Thierry Dorléans avec 216 votants (53,33%) et Patrick Le Frêne réunissant 51,35% des votes. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. En ce dimanche de municipales 2026 à Vallières-les-Grandes, les citoyens sont de nouveau invités à désigner leurs représentants dans cette configuration si spéciale. Il convient néanmoins de préciser que le mode de scrutin individuel n'a plus cours dans le pays.