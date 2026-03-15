Résultat de l'élection municipale 2026 à Valmondois : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valmondois

Tête de listeListe
Justin Guichard
Justin Guichard Divers
VALMONDOIS C'EST VOUS
  • Justin Guichard
  • Gwenaelle Uguen
  • Filipe Delemotte
  • Annie Poissier
  • Samir Lachguer
  • Marianne Darchen
  • Pascal Gasquet
  • Malika Ben Hama
  • Daniel Durand
  • Emmanuelle Blanchard
  • Manuel Sapor
  • Anne-Marie Doucet-Dahlgren
  • Paul Deregnaucourt
  • Caroline Larcher
  • Michaël Gailleton
Laurent de Gaulle
Laurent de Gaulle Divers
ENSEMBLE POUR VALMONDOIS
  • Laurent de Gaulle
  • Marie-Annick Domingues
  • Eric Defosse
  • Peggy Gasc
  • Arthur Stier
  • Catherine Lebrun
  • Mathieu Burtin
  • Marie-Christine Lorthioir
  • Johann Guiomar
  • Laurence Cauchez
  • Jean Jacques Bernard
  • Gabrielle Driancourt
  • Yves Forzini
  • Martine Sallon
  • Thierry Roudolff
  • Sarah Bkouche

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Huisman
Bruno Huisman (15 élus) Bien vivre a valmondois dans un monde durable 		290 100,00%
  • Bruno Huisman
  • Gwenaelle Uguen
  • Eric Defosse
  • Anne Saglier
  • Laurent De Gaulle
  • Yasmina Boufoudi
  • Michel Soutif
  • Gaëlle Minaud-Hermouet
  • Pascal Gasquet
  • Martine Sallon
  • William Schlegel
  • Sylvie Pelc
  • Philippe Marion
  • Marie-Annick Domingues
  • Philippe Maudet
Participation au scrutin Valmondois
Taux de participation 33,33%
Taux d'abstention 66,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 327

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Huisman
Bruno Huisman (15 élus) Bien vivre a valmondois 		459 100,00%
  • Bruno Huisman
  • Anne Saglier
  • Michel Salzard
  • Sylvie Floris
  • Pascal Gasquet
  • Laetitia Gaychet
  • Laurent De Gaulle
  • Marie Richet Épouse Leleu
  • Michel Soutif
  • Gwenaelle Uguen
  • William Schlegel
  • Colette Coudiere
  • Eric Defosse
  • Anne-Claire Lepretre
  • John Crowther-Alwyn
Participation au scrutin Valmondois
Taux de participation 55,57%
Taux d'abstention 44,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 20,03%
Nombre de votants 574

Villes voisines de Valmondois

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