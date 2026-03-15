Résultat de l'élection municipale 2026 à Valmondois : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Valmondois [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Valmondois sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Valmondois.
L'actu des élections municipales 2026 à Valmondois
17:20 - À quel niveau se situe la participation à Valmondois ?
Pour rappel, la participation s'élevait à 33,33 % à Valmondois lors des municipales de 2020 (un score en demi-teinte) alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, de nombreux électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche attiré les électeurs, avec 80,85 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 19,15 %). Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 54,93 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation augmenter très nettement à 72,87 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 60,24 % des électeurs locaux. Cette photographie de la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative. La mobilisation de l'électorat de Valmondois sera en tout cas un enjeu majeur pour cette municipale.
15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Valmondois ?
Anne Sicard (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Valmondois en 2024 avec 34,41%. Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 28,49%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Anne Sicard culminant à 40,83% des votes localement. Pour le tour unique des européennes précédemment, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (28,74%). L'orientation des électeurs de Valmondois a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.
14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Valmondois : les résultats qu'il faut retenir
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Valmondois plébiscitaient Leïla Ivorra (Nupes) avec 28,44% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,94% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Valmondois quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 26,60% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 21,77%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,67% pour Emmanuel Macron, contre 41,33% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Valmondois révèle donc une commune politiquement très disputée.
12:58 - Les impôts sont en hausse à Valmondois à l'approche des municipales
À Valmondois, en termes de fiscalité locale, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est élevé à environ 1 166 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 967 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 37,50 % en 2024 (contre 17,32 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 37 070 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 326 470 € engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 13,28 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.
11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Valmondois
Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui influencés par le verdict du dernier scrutin municipal à Valmondois. Sans aucune opposition, 'Bien vivre a valmondois dans un monde durable' a logiquement obtenu 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette élection de 2026 à Valmondois, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. À l'occasion de ces nouvelles municipales cette fois, l'enjeu sera de déterminer si une véritable opposition réussit à s'organiser face à cette domination. Un indice est sans doute à trouver dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur.
09:57 - Les municipales à Valmondois, c'est aujourd'hui
Lors des municipales 2026, les nouveaux maires vont être désignés lors d'un scrutin identique pour toutes les communes. Autrement dit, ce 15 mars 2026, les 999 électeurs de Valmondois doivent choisir parmi les différents candidats de leur commune et cette année, il n'est plus autorisé de rayer les noms de certains candidats et de les remplacer par d'autres dans les communes de moins de mille habitants. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est affichée plus bas. Sachez également que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Valmondois sont les suivants : de 8 heures à 20 heures sans interruption. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Valmondois dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valmondois
|Tête de listeListe
|
Justin Guichard
Divers
VALMONDOIS C'EST VOUS
|
|
Laurent de Gaulle
Divers
ENSEMBLE POUR VALMONDOIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Huisman (15 élus) Bien vivre a valmondois dans un monde durable
|290
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Valmondois
|Taux de participation
|33,33%
|Taux d'abstention
|66,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|327
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Huisman (15 élus) Bien vivre a valmondois
|459
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Valmondois
|Taux de participation
|55,57%
|Taux d'abstention
|44,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|20,03%
|Nombre de votants
|574
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