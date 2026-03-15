Résultat municipale 2026 à Valmondois (95760) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valmondois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valmondois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Valmondois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent DE GAULLE
Laurent DE GAULLE (12 élus) ENSEMBLE POUR VALMONDOIS 		374 55,24%
  • Laurent DE GAULLE
  • Marie-Annick DOMINGUES
  • Eric DEFOSSE
  • Peggy GASC
  • Arthur STIER
  • Catherine LEBRUN
  • Mathieu BURTIN
  • Marie-Christine LORTHIOIR
  • Johann GUIOMAR
  • Laurence CAUCHEZ
  • Jean Jacques BERNARD
  • Gabrielle DRIANCOURT
Justin GUICHARD
Justin GUICHARD (3 élus) VALMONDOIS C'EST VOUS 		303 44,76%
  • Justin GUICHARD
  • Gwenaelle UGUEN
  • Filipe DELEMOTTE
Participation au scrutin Valmondois
Taux de participation 64,86%
Taux d'abstention 35,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Nombre de votants 694

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-d'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-d'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Valmondois