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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Valmondois Dans les rues de Valmondois, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 33,33% de cadres supérieurs pour 1 209 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 115 entreprises, Valmondois est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (18,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 32,91% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,94% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 637,50 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Valmondois participe à l'histoire de la France.

17:57 - La progression du vote RN RN à Valmondois avant les municipales 2026 Le RN n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Valmondois en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 21,77% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 41,33% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 18,59% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Valmondois comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 28,74% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 34,41% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 40,83% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Anne Sicard.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Valmondois ? Pour rappel, la participation s'élevait à 33,33 % à Valmondois lors des municipales de 2020 (un score en demi-teinte) alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, de nombreux électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche attiré les électeurs, avec 80,85 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 19,15 %). Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 54,93 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation augmenter très nettement à 72,87 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 60,24 % des électeurs locaux. Cette photographie de la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative. La mobilisation de l'électorat de Valmondois sera en tout cas un enjeu majeur pour cette municipale.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Valmondois ? Anne Sicard (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Valmondois en 2024 avec 34,41%. Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 28,49%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Anne Sicard culminant à 40,83% des votes localement. Pour le tour unique des européennes précédemment, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (28,74%). L'orientation des électeurs de Valmondois a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Valmondois : les résultats qu'il faut retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Valmondois plébiscitaient Leïla Ivorra (Nupes) avec 28,44% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,94% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Valmondois quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 26,60% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 21,77%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,67% pour Emmanuel Macron, contre 41,33% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Valmondois révèle donc une commune politiquement très disputée.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Valmondois à l'approche des municipales À Valmondois, en termes de fiscalité locale, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est élevé à environ 1 166 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 967 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 37,50 % en 2024 (contre 17,32 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 37 070 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 326 470 € engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 13,28 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Valmondois Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui influencés par le verdict du dernier scrutin municipal à Valmondois. Sans aucune opposition, 'Bien vivre a valmondois dans un monde durable' a logiquement obtenu 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette élection de 2026 à Valmondois, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. À l'occasion de ces nouvelles municipales cette fois, l'enjeu sera de déterminer si une véritable opposition réussit à s'organiser face à cette domination. Un indice est sans doute à trouver dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur.