Résultat municipale 2026 à Valras-Plage (34350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valras-Plage a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valras-Plage, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Valras-Plage [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel BALLESTER
Daniel BALLESTER (23 élus) CONTINUER ENSEMBLE AVEC DANIEL BALLESTER 		1 783 64,14%
  • Daniel BALLESTER
  • Sophie POTART
  • Guillaume GRAN
  • Carole CALMELS
  • Jérôme AGUT
  • Marie-Jeanne GEST
  • Sébastien VIEU
  • Stéphanie MOREL
  • Rémy AURIAC
  • Chantal ROQUES
  • Laurent POTART
  • Sabine BONNET
  • Éric MULOT
  • Fanny ROCHE
  • Julien BELOU
  • Isabelle MONTAGNAC
  • Alain BOURMAUD
  • Mélanie PERRUSSET
  • Michel BRIERA
  • Magali ISIDRO
  • Yan COLLET
  • Catherine JANRY
  • Morgan MARC
Cédric AUGIER
Cédric AUGIER (3 élus) UNIR VALRAS 		758 27,27%
  • Cédric AUGIER
  • Martine GAUNEL
  • Jacques PRAX
Richard BERTRAND
Richard BERTRAND (1 élu) VALRAS BELLE ET REBELLE 		239 8,60%
  • Richard BERTRAND
Participation au scrutin Valras-Plage
Taux de participation 68,47%
Taux d'abstention 31,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 836

Source : ministère de l’Intérieur

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