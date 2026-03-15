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19:17 - Élections à Valras-Plage : l'impact des caractéristiques démographiques Au cœur de la campagne électorale municipale, Valras-Plage se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 4 300 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 463 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 343 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (23,28%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 42,80% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 649 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 22,69%, révélant une situation économique précaire. À Valras-Plage, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quelle influence du RN à Valras-Plage aux municipales ? Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales à Valras-Plage en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 40,39% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 63,65% au tour décisif. Le parti lepéniste n'avait pas percé dans la circonscription de la municipalité lors des législatives la même année. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 51,39% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 48,87% pour le Rassemblement national. Ce dernier terminera en tête avec 56,54% lors du vote définitif, et un siège remporté par Julien Gabarron.

16:58 - Rétrospective : la participation à Valras-Plage avant 2026 En ce jour de municipale à Valras-Plage, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 44,90 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 55,10 %) alors que sévissait la pandémie du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 23,19 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 43,75 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,02 %, contre 50,87 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - À Valras-Plage, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite Lors du match européen de 2024, les citoyens de Valras-Plage avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 51,39% des bulletins. Julien Gabarron (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Valras-Plage après la dissolution avec 48,87%. Emmanuelle Ménard (Divers droite) échouait à la deuxième place avec 28,00%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julien Gabarron culminant à 56,54% des votes dans la localité. L'orientation des électeurs de Valras-Plage a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Valras-Plage lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Valras-Plage comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Valras-Plage privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (40,39%), devant Emmanuel Macron crédité de 22,28%. Lors de la finale de l'élection à Valras-Plage, les électeurs accordaient 63,65% pour Marine Le Pen, contre 36,35% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Valras-Plage soutenaient en priorité Emmanuelle Ménard (Divers droite) avec 52,53% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuelle Ménard virant de nouveau en tête avec 81,95% des voix.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Valras-Plage Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Valras-Plage, la taxe d'habitation a affiché un taux à 9,97 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 1,56723 million d'euros environ. Un montant loin des 2,14734 millions d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Valras-Plage s'est établi à environ 41,05 % en 2024 (contre 15,07 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Valras-Plage s'est établi à 2 156 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 189 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Valras-Plage Les résultats des dernières élections municipales à Valras-Plage ont offert un éclairage précieux sur la configuration politique locale. À l'occasion du premier passage aux urnes, Daniel Ballester (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en recueillant 1 419 voix (67,28%). Sur la seconde marche, Jacques Prax (Divers droite) a engrangé 690 votes (32,71%). Ce triomphe au premier tour de Daniel Ballester a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Valras-Plage, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.