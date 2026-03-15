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19:21 - Démographie et politique à Valravillon, un lien étroit Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Valravillon, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 920 logements pour 1 777 habitants, la densité de la ville est de 48 hab/km². Ses 92 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (22,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 40,69% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 46,28% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 249,52 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, Valravillon incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Quel score pour le RN à Valravillon aux derniers scrutins ? Le RN n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Valravillon en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 35,25% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 57,54% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 32,16% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 52,60% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 41,43% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 44,35% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,82% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Daniel Grenon.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 60,46 % d'abstention Pour cette élection municipale 2026, la désertion des urnes à Valravillon sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 60,46 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 39,54 %), en pleine crise sanitaire à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été marquée par une abstention à 19,76 % dans la ville (80,24 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 46,14 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,73 %, loin des 50,00 % affichés aux législatives de 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Valravillon : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Daniel Grenon (Rassemblement National) en tête avec 44,35% au premier tour, devant Florence Loury (Union de la gauche) avec 27,22%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Daniel Grenon culminant à 54,82% des votes sur place. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Valravillon s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,43%), en première position devant Raphaël Glucksmann (9,81%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,52%). De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Valravillon reste un territoire bien ancré à le Rassemblement national L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Valravillon s'inscrit comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Valravillon plaçait en effet Marine Le Pen à l'avant de la course avec 35,25% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 20,56%. Lors de la finale de l'élection à Valravillon, les électeurs accordaient 57,54% pour Marine Le Pen, contre 42,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Valravillon soutenaient en priorité Daniel Grenon (RN) avec 32,16% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,60%.

12:58 - La pression fiscale à Valravillon : une tendance en hausse ces dernières années En matière d'impôts locaux à Valravillon, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint environ 793 euros en 2024 (dernière année connue) contre 654 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 37,25 % en 2024 (contre près de 15,35 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 75 090 € de recettes en 2024. Une somme loin des 345 900 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 20,15 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Valravillon ? Lors des élections municipales de 2020 à Valravillon, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Valravillon : unis pour l 'avenir' menée par Marie-Laurence Niel a sans surprise rassemblé 403 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Valravillon, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Cette année, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité sortante. C'est vraisemblablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à trouver.