Résultat municipale 2026 à Valravillon (89110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Valravillon - Tour 1
- Election municipale 2026 à Valravillon [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Valravillon
- Valravillon (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valravillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valravillon, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Valravillon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mahfoud AOMAR (19 élus) Ensemble continuons
|511
|64,12%
|
|Christian SACQUIN (4 élus) Un nouvel élan pour Valravillon
|286
|35,88%
|
|Participation au scrutin
|Valravillon
|Taux de participation
|62,03%
|Taux d'abstention
|37,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Nombre de votants
|820
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Valravillon [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Valravillon en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Valravillon
19:21 - Démographie et politique à Valravillon, un lien étroit
Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Valravillon, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 920 logements pour 1 777 habitants, la densité de la ville est de 48 hab/km². Ses 92 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (22,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 40,69% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 46,28% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 249,52 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, Valravillon incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.
17:57 - Quel score pour le RN à Valravillon aux derniers scrutins ?
Le RN n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Valravillon en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 35,25% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 57,54% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 32,16% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 52,60% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 41,43% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 44,35% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,82% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Daniel Grenon.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 60,46 % d'abstention
Pour cette élection municipale 2026, la désertion des urnes à Valravillon sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 60,46 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 39,54 %), en pleine crise sanitaire à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été marquée par une abstention à 19,76 % dans la ville (80,24 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 46,14 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,73 %, loin des 50,00 % affichés aux législatives de 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux tendances françaises.
15:59 - Valravillon : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Daniel Grenon (Rassemblement National) en tête avec 44,35% au premier tour, devant Florence Loury (Union de la gauche) avec 27,22%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Daniel Grenon culminant à 54,82% des votes sur place. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Valravillon s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,43%), en première position devant Raphaël Glucksmann (9,81%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,52%). De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.
14:57 - Au soir des municipales 2026, Valravillon reste un territoire bien ancré à le Rassemblement national
L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Valravillon s'inscrit comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Valravillon plaçait en effet Marine Le Pen à l'avant de la course avec 35,25% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 20,56%. Lors de la finale de l'élection à Valravillon, les électeurs accordaient 57,54% pour Marine Le Pen, contre 42,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Valravillon soutenaient en priorité Daniel Grenon (RN) avec 32,16% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,60%.
12:58 - La pression fiscale à Valravillon : une tendance en hausse ces dernières années
En matière d'impôts locaux à Valravillon, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint environ 793 euros en 2024 (dernière année connue) contre 654 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 37,25 % en 2024 (contre près de 15,35 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 75 090 € de recettes en 2024. Une somme loin des 345 900 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 20,15 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Valravillon ?
Lors des élections municipales de 2020 à Valravillon, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Valravillon : unis pour l 'avenir' menée par Marie-Laurence Niel a sans surprise rassemblé 403 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Valravillon, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Cette année, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité sortante. C'est vraisemblablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à trouver.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Valravillon
Le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de renouveler les maires des 35 000 communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Valravillon. Pour voter, les électeurs de la commune pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Valravillon. Pour être informé des résultats des élections à Valravillon dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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