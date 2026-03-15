Résultat municipale 2026 à Valravillon (89110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valravillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valravillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Valravillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mahfoud AOMAR
Mahfoud AOMAR (19 élus) Ensemble continuons 		511 64,12%
  • Mahfoud AOMAR
  • Marie-Laurence NIEL
  • David GARNIER
  • Karine RODRIGUES DA ROCHA
  • Christian LE LEYSOUR
  • Lucie DORIER
  • Damien FAGOTAT
  • Gisèle MAURY
  • Fabien CLEMENT
  • Sylvie CORREIA
  • Philippe JARZAGUET
  • Angélique GUYON
  • Jérémy DUFOUR
  • Nitousing SEEDOYAL
  • Jean-François GROS
  • Euphrasie ROUSSELAT
  • Fabien MOUTARD
  • Audrey MADOIRE
  • Philippe BLANCHE
Christian SACQUIN
Christian SACQUIN (4 élus) Un nouvel élan pour Valravillon 		286 35,88%
  • Christian SACQUIN
  • Patricia STEPHANE
  • Stéphane BAGHUELOU
  • Séverine PRIBILLE
Participation au scrutin Valravillon
Taux de participation 62,03%
Taux d'abstention 37,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Nombre de votants 820

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Yonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Yonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Valravillon