Résultat municipale 2026 à Valréas (84600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valréas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valréas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Valréas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick ADRIEN
Patrick ADRIEN (24 élus) Valréas d'abord 		2 137 58,56%
  • Patrick ADRIEN
  • Dominique MALLET
  • Jean-Luc BLANC
  • Christiane MERY
  • Christian BARTHELEMY
  • Sibylle GENESTON
  • Franck VIGNE
  • Leila CHEVALIER
  • Armando TOMMASONE
  • Rosy FERRIGNO
  • Léonard PACE
  • Géraldine CHAMBERT
  • Bruno VALLE
  • Virginie AYME
  • Philippe SAYN
  • Marinette SERVAN
  • Daniel BARBER
  • Dominique PEDROLI
  • Clément JACQUIER
  • Sylvie SPACZEK
  • Jean-Sébastien GUENARD
  • Lucie PHILPPA
  • Yannick AYME
  • Sandra IBANEZ
Manon JULIAN
Manon JULIAN (3 élus) Valréas à gauche 		823 22,55%
  • Manon JULIAN
  • Nicolas JOUAN
  • Yvonne CHARRA
Jean-Marie ROUSSIN
Jean-Marie ROUSSIN (2 élus) Entreprendre pour Valréas 		689 18,88%
  • Jean-Marie ROUSSIN
  • Adeline ROUSSELOT PAILLEY
Participation au scrutin Valréas
Taux de participation 60,33%
Taux d'abstention 39,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 3 744

Source : ministère de l’Intérieur

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