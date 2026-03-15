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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Valréas A mi-chemin des élections municipales, Valréas foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 9 285 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 714 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 16,69% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 11,93% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 887 résidents étrangers, soit 9,55% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 092 €/mois, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. À Valréas, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Valréas Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des élections locales à Valréas il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 30,31% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,32% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 38,59% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 55,85% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 43,11% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 47,05% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,48% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Marie-France Lorho.

16:58 - Rétrospective : la participation à Valréas avant 2026 La mobilisation s'élevait à 44,40 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Valréas (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux en raison du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été chiffré à 77,79 %. La mobilisation atteignait de son côté 55,51 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 68,99 %, contre seulement 48,76 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une contrée soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Valréas sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Le vote de Valréas nettement ancré à l'extrême droite en 2024 En juin 2024, les élections législatives à Valréas avaient favorisé Marie-France Lorho (Rassemblement National) avec 47,05% au premier tour, devant Monia Galvez (Union de la gauche) avec 24,94%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie-France Lorho culminant à 60,48% des votes localement. Lors des européennes précédemment, le podium à Valréas s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (43,11%), en tête de peloton devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (11,04%) et Valérie Hayer (10,75%). Cette exploration des résultats de 2024 révèle en conséquence que Valréas s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste, affermissant son ancrage.

14:57 - Valréas : rappel des résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Valréas tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,31% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 22,75%. Lors de la finale de l'élection à Valréas, les électeurs accordaient 53,32% pour Marine Le Pen, contre 46,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Valréas portaient leur choix sur Marie-France Lorho (RN) avec 38,59% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-France Lorho virant de nouveau en tête avec 55,85% des voix.

12:58 - Et si l'élection à Valréas se jouait sur la fiscalité ? À Valréas, sur le plan de la fiscalité locale, la recette fiscale par foyer s'est établie à 990 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 826 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 39,47 % en 2024 (contre environ 24,34 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 302 820 € en 2024. Un total bien loin des 1 640 830 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 12,08 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Municipales 2020 à Valréas : une élection pliée dès le premier round Les configurations politiques locales restent à ce jour encore déterminées par le verdict du dernier scrutin communal à Valréas. À l'issue du premier passage aux urnes, Patrick Adrien (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 2 074 soutiens (76,95%). Dans la position du principal opposant, Jacques Pertek (Extrême droite) a engrangé 367 voix (13,61%). Cette victoire sans appel de Patrick Adrien a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Valréas, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante met l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.