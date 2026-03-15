Résultat de l'élection municipale 2026 à Valserhône : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valserhône

Tête de listeListe
Guy Larmanjat
Guy Larmanjat Liste divers gauche
Vivons ensemble Valserhône
  • Guy Larmanjat
  • Anne-Laure Olliet
  • Alain de Barros
  • Faïza Bensefia
  • Jean-Noël Piton
  • Marie Pfister
  • Gauthier Le Grand
  • Françoise Da Silva
  • Christophe Cros
  • Clémence Ilman
  • Gautier Preaux
  • Maryline Seprez
  • Sead Konjevic
  • Sabrina Makhloufi
  • Nicolas Jacoup
  • Sophie Pagnetti-Takorian
  • Marco Silva
  • Bahti Sahinbas
  • Gaëtan Richaud
  • Maude Levesque
  • Kélian Dury
  • Patricia Blanc
  • Joseph de Castro
  • Marie Renaux
  • Jean-Louis Thielland
  • Elodie Hamel
  • Aurélien Monchambert
  • Françoise Guillemot
  • Frédéric Grand
  • Marie-Thérèse Denis
  • Marc'O Adon
  • Catherine Multari
  • Stéphane Mathieu
  • Viviane Bruant-Grivet
  • Georges Fleurigand
  • Sonia Raymond
Isabelle de Oliveira
Isabelle de Oliveira Liste divers droite
Pour Vous, Avec Vous, Simplement Valserhône
  • Isabelle de Oliveira
  • Michaël de Sa
  • Anne-Marie Ramel
  • Patrick Perreard
  • Hélène Cavard
  • Mourad Bellammou
  • Véronique Felices-Gonzales
  • Serge Ronzon
  • Sandra Laurent Segui
  • Samir Oulahrir
  • Katia Dattero
  • Bastien Bertrand
  • Marie Bailly
  • Ludovic Larroque
  • Sébahat Bulut
  • Gilles Zammit
  • Florence Ramet Branchard
  • Mehmet Degirmenci
  • Françoise Morel
  • Brahim Chebab
  • Valérie Brunet
  • David Derrier
  • Carmencita Cid
  • Pierre Besancon
  • Nathalie Forner
  • Yannick Amiot
  • Carole Belli
  • Phaëton Angelloz-Pessey
  • Aurélie Bobb
  • Daniel Aranda
  • Myriam Germain
  • Hervé Perrin-Caille
  • Débora Renault
  • Marc Blanc
  • Annick Ducrozet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis Petit
Régis Petit (29 élus) Valserhône, un defi, une ambition commune. 		2 018 63,47%
  • Régis Petit
  • Isabelle De Oliveira
  • Patrick Perreard
  • Françoise Ducret
  • Christophe Mayet
  • Annick Ducrozet
  • Jean-Pierre Fillion
  • Marie-Françoise Gonnet
  • Mourad Bellammou
  • Sonia Raymond
  • Benjamin Vibert
  • Sandra Laurent-Segui
  • Serge Ronzon
  • Catherine Brun
  • Sacha Kosanovic
  • Sebahat Bulut
  • Gilles Zammit
  • Wafa Chaabi
  • Yves Rethouze
  • Odette Dupin
  • Andy Cavazza
  • Katia Dattero
  • Hervé Perrin-Caille
  • Marie-Noëlle Ancian
  • André Pougheon
  • Anne-Marie Martel-Ramel
  • Jean-François Multari
  • Régine Lançon
  • Florentin Boileau
Myriam Bouvet Multon
Myriam Bouvet Multon (6 élus) Valserhône avec vous, une passerelle pour l'avenir 		1 161 36,52%
  • Myriam Bouvet Multon
  • Anthony Gennaro
  • Marie-Claude Lienhart
  • David Letrun
  • Frédérique Odezenne
  • Patrick Barbe
Participation au scrutin Valserhône
Taux de participation 36,45%
Taux d'abstention 63,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 351

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis Petit
Régis Petit (29 élus) Bellegarde, notre ville, notre passion 		2 191 71,62%
  • Régis Petit
  • Isabelle De Oliveira
  • Jean-Pierre Fillion
  • Odile Gibernon
  • Bernard Marandet
  • Jacqueline Menu
  • Jean-Paul Picard
  • Fabienne Monod
  • Serge Ronzon
  • Lydiane Benayon
  • Yves Rethouze
  • Marie-Antoinett Moureaux
  • Mourad Bellammou
  • Marie-Françoise Gonnet
  • Jacques Decorme
  • Annie Dunand
  • Jean-Paul Coudurier-Curveur
  • Katia Dattero
  • Samir Oulahrir
  • Odette Dupin
  • André Pougheon
  • Claire Lallemand
  • Laurent Monnet
  • Christiane Bouchot
  • Meidy Dendani
  • Marianne Pereira
  • Jean-Paul Stoetzel
  • Nelly Guinchard
  • Andy Cavazza
Jean-Sébastien Bloch
Jean-Sébastien Bloch (4 élus) Un nouvel elan a gauche pour bellegarde 		706 23,07%
  • Jean-Sébastien Bloch
  • Sonia Raymond
  • Guillaume Tupin
  • Sylvie Gonnet
Clara Balloffet
Clara Balloffet La majorite silencieuse 		162 5,29%
Participation au scrutin Valserhône
Taux de participation 50,05%
Taux d'abstention 49,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,81%
Nombre de votants 3 180

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