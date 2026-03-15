Résultat de l'élection municipale 2026 à Valserhône : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Valserhône [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Valserhône sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Valserhône.
L'actu des élections municipales 2026 à Valserhône
13:46 - Régis PETIT a-t-il maîtrisé les impôts locaux à Valserhône ?
Sur le plan de la fiscalité locale de Valserhône, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint environ 881 euros en 2024 (année des dernières données) contre 894 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 32,21 % en 2024 (contre près de 16,45 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 307 500 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 4 260 410 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 18,03 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - Le résultat des dernières élections à Valserhône
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Valserhône peut être intéressant. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Régis Petit (Divers droite) a creusé l'écart en rassemblant 2 018 voix (63,47%). Derrière, Myriam Bouvet Multon (Divers centre) a capté 1 161 votes (36,52%). Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Valserhône, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Journée électorale à Valserhône : les horaires des bureaux de vote
Dans le cadre des municipales 2026, les 9 774 électeurs de Valserhône sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral représente une étape importante de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est disponible ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Valserhône sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Valserhône dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valserhône
|Tête de listeListe
|
Guy Larmanjat
Liste divers gauche
Vivons ensemble Valserhône
|
|
Isabelle de Oliveira
Liste divers droite
Pour Vous, Avec Vous, Simplement Valserhône
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis Petit (29 élus) Valserhône, un defi, une ambition commune.
|2 018
|63,47%
|
|Myriam Bouvet Multon (6 élus) Valserhône avec vous, une passerelle pour l'avenir
|1 161
|36,52%
|
|Participation au scrutin
|Valserhône
|Taux de participation
|36,45%
|Taux d'abstention
|63,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 351
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis Petit (29 élus) Bellegarde, notre ville, notre passion
|2 191
|71,62%
|
|Jean-Sébastien Bloch (4 élus) Un nouvel elan a gauche pour bellegarde
|706
|23,07%
|
|Clara Balloffet La majorite silencieuse
|162
|5,29%
|Participation au scrutin
|Valserhône
|Taux de participation
|50,05%
|Taux d'abstention
|49,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,81%
|Nombre de votants
|3 180
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