Résultat municipale 2026 à Valserhône (01200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valserhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valserhône, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Valserhône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy LARMANJAT
Guy LARMANJAT (28 élus) Vivons ensemble Valserhône 		2 682 57,22%
  • Guy LARMANJAT
  • Anne-Laure OLLIET
  • Alain DE BARROS
  • Faïza BENSEFIA
  • Jean-Noël PITON
  • Marie PFISTER
  • Gauthier LE GRAND
  • Françoise DA SILVA
  • Christophe CROS
  • Clémence ILMAN
  • Gautier PREAUX
  • Maryline SEPREZ
  • Sead KONJEVIC
  • Sabrina MAKHLOUFI
  • Nicolas JACOUP
  • Sophie PAGNETTI-TAKORIAN
  • Marco SILVA
  • Bahti SAHINBAS
  • Gaëtan RICHAUD
  • Maude LEVESQUE
  • Kélian DURY
  • Patricia BLANC
  • Joseph DE CASTRO
  • Marie RENAUX
  • Jean-Louis THIELLAND
  • Elodie HAMEL
  • Aurélien MONCHAMBERT
  • Françoise GUILLEMOT
Isabelle DE OLIVEIRA
Isabelle DE OLIVEIRA (7 élus) Pour Vous, Avec Vous, Simplement Valserhône 		2 005 42,78%
  • Isabelle DE OLIVEIRA
  • Michaël DE SA
  • Anne-Marie RAMEL
  • Patrick PERREARD
  • Hélène CAVARD
  • Mourad BELLAMMOU
  • Véronique FELICES-GONZALES
Participation au scrutin Valserhône
Taux de participation 47,43%
Taux d'abstention 52,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 4 817

Source : ministère de l’Intérieur

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