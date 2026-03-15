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19:21 - Valserhône : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Valserhône apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 16 162 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 906 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (73,83%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 2 440 personnes (15,10%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Parmi cette mosaïque sociale, 43,66% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1624,58 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Valserhône démontre l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

17:57 - Quel score pour le RN à Valserhône lors des dernières élections ? Le RN restait loin du podium lors du scrutin municipal à Valserhône en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 23,69% des bulletins exprimés lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 44,99% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 20,09% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Valserhône comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 34,68% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 37,39% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 41,40% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Valserhône vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre des élections municipales 2026 à Valserhône, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. La mobilisation atteignait 36,45 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, une mobilisation modeste, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal reste pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français votent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 69,34 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 43,32 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 59,23 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 38,76 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins participative que la moyenne.

15:59 - Le vote de Valserhône nettement ancré à droite il y a deux ans La situation politique de Valserhône a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste. Les Européennes de juin 2024 à Valserhône avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (34,68%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 15,36% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Valserhône avaient ensuite favorisé Karine Dubarry (Rassemblement National) avec 37,39% au premier tour, devant Christian Jolie (Union de la gauche) avec 31,29%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Olga Givernet (Ensemble !), avec 58,60%.

14:57 - Les électeurs de Valserhône avaient clairement privilégié la gauche en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Valserhône soutenaient en priorité Christian Jolie (Nupes) avec 27,29% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christian Jolie virant de nouveau en tête avec 52,99% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Valserhône quelques semaines plus tôt était marquée par la domination de Jean-Luc Mélenchon avec 27,35% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,69%. Lors de la finale de l'élection à Valserhône, les électeurs accordaient 55,01% pour Emmanuel Macron, contre 44,99% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Valserhône comme un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Régis PETIT a-t-il maîtrisé les impôts locaux à Valserhône ? Sur le plan de la fiscalité locale de Valserhône, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint environ 881 euros en 2024 (année des dernières données) contre 894 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 32,21 % en 2024 (contre près de 16,45 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 307 500 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 4 260 410 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 18,03 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Valserhône Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Valserhône peut être intéressant. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Régis Petit (Divers droite) a creusé l'écart en rassemblant 2 018 voix (63,47%). Derrière, Myriam Bouvet Multon (Divers centre) a capté 1 161 votes (36,52%). Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Valserhône, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.