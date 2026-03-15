Résultat de l'élection municipale 2026 à Vandœuvre-lès-Nancy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vandœuvre-lès-Nancy

Tête de listeListe
Marc Saint Denis
Marc Saint Denis Liste divers droite
CHANGER VANDOEUVRE
  • Marc Saint Denis
  • Dominique Renaud
  • Grégory Mocchetti
  • Ann Heyenbrock
  • Léopold Barbier
  • Catherine Rolin
  • Jean-Denis Bocek
  • Bernadette Weryha
  • David Mulot
  • Anne-Laure Mergel
  • Bruno Diligent
  • Sandrine Sutter Gerard
  • Pascal Bottelin
  • Ouafâa Rtimi-Mazouri
  • Gérard Bonhomme
  • Karine Mkrtchyan
  • Jean Luc Barataud
  • Diane Velay
  • Alexis Vaudrion
  • Christine Weil - Miko
  • Alexandre Gagner
  • Maryse Aymonin
  • Nicolas Bassery
  • Nicole Vautrin
  • David Defives
  • Anne-Lorraine Schindler
  • Thierry Roussel
  • Anne Even
  • Jean-Pierre Polimann
  • Corinne Thomassin
  • Quentin Perry
  • Brigitte Balland
  • Brandon Bacuet
  • Maryse Villaume
  • Didier Rousset
  • Lorette Pierron
  • Pierre Steinmetz
Bernard Millot
Bernard Millot Liste d'extrême-gauche
VANDOEUVRE : L'ARGENT POUR LA COMMUNE, PAS POUR LA GUERRE
  • Bernard Millot
  • Marion Henry
  • Jean Dubessy
  • Louise Mazzalovo
  • Gilles Thouroude
  • Christine Chabant
  • Francis Bekhouche
  • Lobna Dakhlaoui
  • Valentin Oulie
  • Brigitte Thouvenin
  • Mouhammed Al Jarf
  • Danièle Caraveo
  • Samuel Adam
  • Hassania Camara
  • Farouk Zaoui
  • Sandrine Broggi
  • Alain Perrin
  • Khadija Tibari
  • Vincent Parisse
  • Maha Katrib
  • Madjid Frih
  • Anna Dubessy
  • Nabil Zouari
  • Marie-Noëlle Charligny
  • Nicolas Bejot
  • Alicia Lelievre
  • Régis Bunel
  • Natalina Olla
  • Jean-Paul Boulenger
  • Nadine Millot
  • Mohammed Boulkour
  • Francette Biller
  • Faisel Ourache
  • Naouel Mekaou
  • Charles Ghisalberti
Pierre Nordemann
Pierre Nordemann Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Pierre Nordemann
  • Danielle Gavignon
  • Jean-Jacques Perrin
  • Sabah Mebarki
  • Fabien Duhoux
  • Liliana Carreira
  • Sébastien Viardot
  • Michèle Lucas
  • Damien Deleau
  • Delphine Yeghicheyan
  • Lahcen Tabouazat
  • Annie Louise
  • Lounis Timon
  • Aurélie Pouget
  • Sébastien Jacques
  • Nadège Mauger
  • Medi Dembele
  • Monique Weynans
  • Carlos Novo
  • Marcelle Rakotoarison
  • Patrick Demimieux
  • Nadia Saïdi
  • Pierre-Jean Morieux
  • Irène Bettolo
  • Osman Balci
  • Ginette Ravaoarinoro
  • Jean-Claude Vavasseur
  • Sophie Lamaix
  • Abdela Haddouche
  • Brigitte Tair
  • Cyril Ruhlmann
  • Djemila Bouhout
  • Benoît Vezinaud
  • Chantal Di Fazio
  • Joan Bacquart
  • Denise Ake
  • Chan Fay Thuang
Stéphane Hablot
Stéphane Hablot Liste divers gauche
Ensemble continuons pour Vandoeuvre
  • Stéphane Hablot
  • Karima Aidouni
  • Patrice Donati
  • Nadine Piboule
  • Abdelatif Chaari
  • Régine Komorowski
  • Philippe Atain Kouadio
  • Marilène Vuillaume
  • Sylvain Thiriet
  • Nicole Stephanus
  • Skender Hekalo
  • Sylvie Pierre
  • Adérito Neves Pires
  • Madina Barakhoev
  • Henri Rousselot
  • Carole Attuil
  • Fathi Makhloufi
  • Danielle Ackermann
  • Samuel Careme
  • Angélique de Maio
  • Franck Stocker
  • Hanna Moutahammiss
  • Arnaud Harand
  • Samira Daghmous
  • Jérémy Richard
  • Marie-Hélène Breteille
  • Sadat Tasbunar
  • Adriana Kanari
  • Sébastien Stock
  • Laurie Targa
  • Didier Bastien
  • Dalia Fazlic
  • Joseph Mangin
  • Marie-Jeanne Brungard
  • Claude Grauffel
  • Dominique Pouille
  • Denis Grison
Gabriel Johnson
Gabriel Johnson Liste de La France insoumise
Vandoeuvre Insoumise et Populaire
  • Gabriel Johnson
  • Amel Abdouch
  • Ibrahim Bouhadjela
  • Chehinese Saoti
  • Assen Benzid
  • Aurelia Humbert
  • Silvère Grandsire
  • Asmae El Ouariachi
  • Wassim Ben Ammar
  • Lisa Chedik
  • Valentin Mignot
  • Axelle Boizet
  • Swann Legrand
  • Caroline Ridoux
  • Luis Hay
  • Samia Benzid
  • Benjamin Faure
  • Malika Najim
  • Emeric Vuillemin
  • Sélia Guiga--Temime
  • Omar Mohamed Elmi
  • Lucie Ouassyoun
  • Frédéric Jacob
  • Naziha Saïah
  • Baptiste Distel
  • Nawal Amrani
  • Walid Bouzid
  • Inès Dubessy-Hamou
  • James Lelievre
  • Andréa Carnet
  • Samuel Porto
  • Marie-Claude Veschi
  • Abdel-Fetah El Finech
  • Claire Forestier
  • Paul Faure

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Hablot
Stéphane Hablot (34 élus) Vandoeuvre ensemble 		3 272 65,80%
  • Stéphane Hablot
  • Nancy Marchetti
  • Patrice Donati
  • Régine Komorowski
  • Skender Hekalo
  • Marilène Vuillaume
  • Bruno Damoiseaux
  • Danielle Ackermann
  • Claude Grauffel
  • Laurie Targa
  • Abdelatif Chaari
  • Carole Attuil
  • Jean Pierre Becker
  • Chabha Graf
  • Henri Rousselot
  • Nadine Piboule
  • Bertrand You
  • Nicole Stephanus
  • Sylvain Thiriet
  • Marie-Jeanne Brungard
  • Philippe Atain-Kouadio
  • Marie-Agnès Rouillon
  • Arnaud Harand
  • Samira Menouar
  • Fathi Makhloufi
  • Marie-Hélène Breteille
  • Franck Stocker
  • Zeynep Taktak
  • Jérémy Richard
  • Karima Boudjenoui
  • Philippe Plane
  • Nadine Clesse
  • Samuel Careme
  • Francine Coquillaud
Dominique Renaud
Dominique Renaud (3 élus) Oui vandoeuvre 		925 18,60%
  • Dominique Renaud
  • Marc Saint Denis
  • Lisa Cérutti-Carpena
Francois Palau
Francois Palau (2 élus) Tous vandoeuvre ! 		473 9,51%
  • Francois Palau
  • Carolin Zenevre-Collin
Abderrahim Naoumi
Abderrahim Naoumi Vandoeuvre en commun 		190 3,82%
Jacques Lacreuse
Jacques Lacreuse Lutte ouvrière- faire entendre le camp des travailleurs 		112 2,25%
Participation au scrutin Vandœuvre-lès-Nancy
Taux de participation 33,37%
Taux d'abstention 66,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 127

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Hablot
Stéphane Hablot (30 élus) Vandoeuvre notre ville 		4 149 50,56%
  • Stéphane Hablot
  • Régine Komorowski
  • Patrice Donati
  • Annie Levi-Cyferman
  • Jean-Paul Carpena
  • Marie-Agnès Rouillon
  • Philippe Poncelet
  • Nadia Lahrach
  • Jean-Pierre Becker
  • Nassima Faïq
  • Claude Grauffel
  • Marie-Odile Ganne
  • Rachid Sekkour
  • Marie-Pierre Chappé
  • Jean-Paul Bernard
  • Marie-Thérèse Mattera
  • Bruno Damoiseaux
  • Carole Attuil
  • Jean-Noël Genin
  • Danielle Ackermann
  • Cédric Sea
  • Chabha Graf
  • Philippe Atain Kouadio
  • Jennifer Bigare
  • Skender Hekalo
  • Denise Kania
  • Franck Stocker
  • Danielle Macel
  • Bertrand You
  • Marie-Louise Thirion
François Muller
François Muller (5 élus) Aimer vandoeuvre 		1 934 23,56%
  • François Muller
  • Marie-Jeanne Houllé
  • Nicolas Pannier
  • Dominique Renaud
  • Jean-Luc Vandevelde
Marc Saint-Denis
Marc Saint-Denis (2 élus) Vandoeuvre a coeur 		1 066 12,99%
  • Marc Saint-Denis
  • Ann Marchand
Christine Ardizio
Christine Ardizio (2 élus) Ensemble reinventions vandoeuvre 		802 9,77%
  • Christine Ardizio
  • Philippe Giummelly
Jacques Lacreuse
Jacques Lacreuse Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		255 3,10%
Participation au scrutin Vandœuvre-lès-Nancy
Taux de participation 54,34%
Taux d'abstention 45,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Nombre de votants 8 435

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