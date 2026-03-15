Résultat de l'élection municipale 2026 à Vandœuvre-lès-Nancy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vandœuvre-lès-Nancy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vandœuvre-lès-Nancy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vandœuvre-lès-Nancy.
L'actu des élections municipales 2026 à Vandœuvre-lès-Nancy
13:46 - Et si l'élection à Vandœuvre-lès-Nancy se jouait sur la fiscalité ?
Concernant la pression fiscale de Vandœuvre-lès-Nancy, le produit fiscal par foyer s'est établi à 878 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 636 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 29,27 % en 2024 (contre près de 12,03 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 % (soit + 1,2 point en quatre ans). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 469 730 € en 2024, loin des 5,00201 millions d'euros (5 002 010 € très exactement) engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 11,43 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Vandœuvre-lès-Nancy
Les résultats des dernières élections municipales à Vandœuvre-lès-Nancy ont fourni un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. À l'occasion du premier vote, Stéphane Hablot (Parti socialiste) a creusé l'écart en totalisant 3 272 voix (65,80%). Sur la seconde marche, Dominique Renaud (Les Républicains) a rassemblé 18,60% des voix. Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Vandœuvre-lès-Nancy, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche le principal défi, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Vandœuvre-lès-Nancy
Les municipales 2026 doivent permettre aux électeurs de Vandœuvre-lès-Nancy d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral représente un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste des prétendants en 2026 est affichée ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 21 bureaux de vote de Vandœuvre-lès-Nancy sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Vandœuvre-lès-Nancy dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vandœuvre-lès-Nancy
|Tête de listeListe
|
Marc Saint Denis
Liste divers droite
CHANGER VANDOEUVRE
|
|
Bernard Millot
Liste d'extrême-gauche
VANDOEUVRE : L'ARGENT POUR LA COMMUNE, PAS POUR LA GUERRE
|
|
Pierre Nordemann
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Stéphane Hablot
Liste divers gauche
Ensemble continuons pour Vandoeuvre
|
|
Gabriel Johnson
Liste de La France insoumise
Vandoeuvre Insoumise et Populaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Hablot (34 élus) Vandoeuvre ensemble
|3 272
|65,80%
|
|Dominique Renaud (3 élus) Oui vandoeuvre
|925
|18,60%
|
|Francois Palau (2 élus) Tous vandoeuvre !
|473
|9,51%
|
|Abderrahim Naoumi Vandoeuvre en commun
|190
|3,82%
|Jacques Lacreuse Lutte ouvrière- faire entendre le camp des travailleurs
|112
|2,25%
|Participation au scrutin
|Vandœuvre-lès-Nancy
|Taux de participation
|33,37%
|Taux d'abstention
|66,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 127
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Hablot (30 élus) Vandoeuvre notre ville
|4 149
|50,56%
|
|François Muller (5 élus) Aimer vandoeuvre
|1 934
|23,56%
|
|Marc Saint-Denis (2 élus) Vandoeuvre a coeur
|1 066
|12,99%
|
|Christine Ardizio (2 élus) Ensemble reinventions vandoeuvre
|802
|9,77%
|
|Jacques Lacreuse Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|255
|3,10%
|Participation au scrutin
|Vandœuvre-lès-Nancy
|Taux de participation
|54,34%
|Taux d'abstention
|45,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,71%
|Nombre de votants
|8 435
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