Résultat de l'élection municipale 2026 à Vanves : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vanves

Tête de listeListe
Alexia Pescreminoz
Alexia Pescreminoz Liste d'union à gauche
Vanves Autrement
  • Alexia Pescreminoz
  • Jean Nakache
  • Cécile Soubelet
  • Boris Amoroz
  • Virginie Savi de Tové
  • Boris Douchin
  • Camille Lemarchand
  • Matthieu Borras
  • Florence Pillas
  • Enzo Peroni
  • Anne Perrier
  • Damien Laverdunt
  • Aurélie Zaluski
  • Félicien Courbier
  • Agnès Bladou
  • Djibril Djimo
  • Emmanuelle Gallet
  • Etienne Bennequin
  • Isabelle Timsit
  • Lucas Beaussant
  • Emilie Sarrand
  • Pierre Catalan
  • Hélène Gombeaud
  • Charles Puybasset
  • Aurélia Senlecques
  • Patrick Lauverjat
  • Jennifer Creff
  • Roger Teruel
  • Carole Gargot
  • Sébastien Lulé
  • Nour Dagher-Rovani
  • Nils Pompeani
  • Claire Papy
  • Mathieu Mortelette
  • Claudine Charfe
  • Djavan Borius
  • Line Janvier
Bernard Gauducheau
Bernard Gauducheau Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Vanves en confiance
  • Bernard Gauducheau
  • Xavière Martin
  • Pascal Vertanessian
  • Sandrine Bourg
  • Erwan Martin
  • Anne-Laure Mondon
  • Kevin Cortes
  • Anne-Caroline Cahen
  • Gabriel Attal
  • Stéphanie Gazel
  • Xavier Lemaire
  • Séverine Edou
  • Rami Daoudi
  • Amel Cadi
  • Abdelfattah Lakhlifi
  • Véronique de Leonardis
  • Ury Israel
  • Florence Ratier
  • François Chausse
  • Laetitia Malet
  • Alexandre Brouard
  • Isabelle Sicart
  • Tom Moïse
  • Anna Agata Porebska
  • Jules Montestruc
  • Sara Fahsi
  • Adrien Guillerm
  • Julie Messier
  • Abdel Naser Khaled
  • Sidney Ahidje
  • Vadim Forest
  • Rita Kapro
  • Ismail El Crdate
  • Catherine Capillon
  • Bernard Roche
  • Marta Grzesiak
  • Bernard Ollivier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Gauducheau
Bernard Gauducheau (27 élus) Vanves en tete avec bernard gauducheau 		3 997 53,35%
  • Bernard Gauducheau
  • Xavière Martin
  • Bertrand Voisine
  • Sandrine Bourg
  • Pascal Vertanessian
  • Anne-Caroline Cahen
  • Erwan Martin
  • Françoise Djian
  • Kevin Cortes
  • Christine Vlavianos
  • Xavier Lemaire
  • Dominique Broez
  • Ury Israel
  • Julie Messier
  • Abdelfattah Lakhlifi
  • Nathalie Le Gouallec
  • Rami Daoudi
  • Catherine Scibilia
  • Marc Machado
  • Francine Thulliez
  • Baptiste Pavlidis
  • Fabienne Roulleaux
  • Charles-Eric Van De Casteele
  • Véronique De Leonardis
  • Laurent Legrandjacques
  • Stéphanie Gazel
  • Bernard Roche
Pierre Toulouse
Pierre Toulouse (5 élus) Vanves demain ! ville verte et solidaire 		2 006 26,77%
  • Pierre Toulouse
  • Aurélie Zaluski
  • Thibault Eric Albert Lejeune
  • Alexia Pescreminoz
  • Loïc Mechinaud
Séverine Edou
Séverine Edou (3 élus) Vivre vanves 		1 489 19,87%
  • Séverine Edou
  • Gabriel Attal
  • Françoise Saimpert
Participation au scrutin Vanves
Taux de participation 42,14%
Taux d'abstention 57,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 647

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Gauducheau
Bernard Gauducheau Vanves en tete avec bernard gauducheau 		3 955 47,22%
Séverine Edou
Séverine Edou Vivre vanves 		1 932 23,07%
Pierre Toulouse
Pierre Toulouse Vanves demain ! ville verte et solidaire 		1 869 22,31%
Boris Amoroz
Boris Amoroz Pour vanves, l'humain d'abord ! 		618 7,37%
Participation au scrutin Vanves
Taux de participation 47,04%
Taux d'abstention 52,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 531

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Gauducheau
Bernard Gauducheau (29 élus) Vanves avec vous 		6 549 61,06%
  • Bernard Gauducheau
  • Isabelle Debré
  • Bertrand Voisine
  • Marie-Françoise Goloubtzoff
  • Alain Toubiana
  • Valérie Vignaud
  • Maxime Gagliardi
  • Françoise Saimpert
  • Pascal Vertanessian
  • Françoise Djian
  • Daniel Barois
  • Xavière Martin
  • Jérémy Coste
  • Patricia Kaazan
  • Bernard Roche
  • Delphine Roy
  • Xavier Lemaire
  • Sandrine Bourg
  • Nicolas Monte
  • Francine Thulliez
  • Hervé Holvoet
  • Nathalie Le Gouallec
  • Yoann Marcet
  • Hélène Gengoux-Freke
  • Erwan Martin
  • Marie-France Mugnier
  • Philippe Thieffine
  • Hanna Sasportas
  • Michel Dingreville
Antonio Dos Santos
Antonio Dos Santos (4 élus) Un nouveau souffle pour vanves 		2 538 23,66%
  • Antonio Dos Santos
  • Anne-Laure Mondon
  • Jean-Cyril Le Goff
  • Valérie Mathey
Lucile Schmid
Lucile Schmid (1 élu) Vanves en transitions 		1 045 9,74%
  • Lucile Schmid
Boris Amoroz
Boris Amoroz (1 élu) Pour vanves, l'humain d'abord ! 		592 5,52%
  • Boris Amoroz
Participation au scrutin Vanves
Taux de participation 60,06%
Taux d'abstention 39,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Nombre de votants 11 065

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