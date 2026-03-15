Résultat de l'élection municipale 2026 à Vanves : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vanves [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vanves sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vanves.
L'actu des élections municipales 2026 à Vanves
13:46 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité à Vanves
Si on analyse la fiscalité de Vanves, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 25,09 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 1,6668 million d'euros la même année. Une somme loin des quelque 14,55828 millions d'euros perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Vanves a évolué pour se fixer à 29,34 % en 2024 (contre 20,45 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Vanves a atteint 1 274 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 622 € quatre ans auparavant.
11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Vanves ?
Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par le verdict des dernières élections à Vanves. Au soir du premier scrutin, Bernard Gauducheau (Union des Démocrates et Indépendants) a raflé la première place en rassemblant 47,22% des voix. Dans la position de la principale opposante, Séverine Edou (La République en marche) a engrangé 1 932 voix (23,07%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Pierre Toulouse (Europe Ecologie-Les Verts), obtenant 22,31% des voix. Un écart substantiel. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Bernard Gauducheau l'a finalement emporté avec 3 997 voix (53,35%), face à Pierre Toulouse qui a obtenu 2 006 électeurs (26,77%) et Séverine Edou avec 19,87% des voix. La logique a été respectée avec un écart qui s'est accentué, scellant une victoire nette et décisive. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Pierre Toulouse a réalisé la meilleure progression en ajoutant 74 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Union des Démocrates et Indépendants a sans doute bénéficié des voix des listes éliminées. Pour cette municipale 2026 à Vanves, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Vanves
Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Vanves sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. La liste des prétendants en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Les 21 bureaux de vote de l'agglomération de Vanves sont ouverts de 8 heures à 20 heures pour permettre aux habitants de s'exprimer. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections municipales à Vanves dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vanves
|Tête de listeListe
|
Alexia Pescreminoz
Liste d'union à gauche
Vanves Autrement
|
|
Bernard Gauducheau
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Vanves en confiance
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Gauducheau (27 élus) Vanves en tete avec bernard gauducheau
|3 997
|53,35%
|
|Pierre Toulouse (5 élus) Vanves demain ! ville verte et solidaire
|2 006
|26,77%
|
|Séverine Edou (3 élus) Vivre vanves
|1 489
|19,87%
|
|Participation au scrutin
|Vanves
|Taux de participation
|42,14%
|Taux d'abstention
|57,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 647
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Gauducheau Vanves en tete avec bernard gauducheau
|3 955
|47,22%
|Séverine Edou Vivre vanves
|1 932
|23,07%
|Pierre Toulouse Vanves demain ! ville verte et solidaire
|1 869
|22,31%
|Boris Amoroz Pour vanves, l'humain d'abord !
|618
|7,37%
|Participation au scrutin
|Vanves
|Taux de participation
|47,04%
|Taux d'abstention
|52,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 531
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Gauducheau (29 élus) Vanves avec vous
|6 549
|61,06%
|
|Antonio Dos Santos (4 élus) Un nouveau souffle pour vanves
|2 538
|23,66%
|
|Lucile Schmid (1 élu) Vanves en transitions
|1 045
|9,74%
|
|Boris Amoroz (1 élu) Pour vanves, l'humain d'abord !
|592
|5,52%
|
|Participation au scrutin
|Vanves
|Taux de participation
|60,06%
|Taux d'abstention
|39,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|11 065
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