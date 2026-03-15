Résultat municipale 2026 à Vanves (92170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vanves a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vanves, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vanves [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard GAUDUCHEAU
Bernard GAUDUCHEAU (27 élus) Vanves en confiance 		6 060 54,46%
  • Bernard GAUDUCHEAU
  • Xavière MARTIN
  • Pascal VERTANESSIAN
  • Sandrine BOURG
  • Erwan MARTIN
  • Anne-Laure MONDON
  • Kevin CORTES
  • Anne-Caroline CAHEN
  • Gabriel ATTAL
  • Stéphanie GAZEL
  • Xavier LEMAIRE
  • Séverine EDOU
  • Rami DAOUDI
  • Amel CADI
  • Abdelfattah LAKHLIFI
  • Véronique DE LEONARDIS
  • Ury ISRAEL
  • Florence RATIER
  • François CHAUSSE
  • Laetitia MALET
  • Alexandre BROUARD
  • Isabelle SICART
  • Tom MOÏSE
  • Anna Agata POREBSKA
  • Jules MONTESTRUC
  • Sara FAHSI
  • Adrien GUILLERM
Alexia PESCREMINOZ
Alexia PESCREMINOZ (8 élus) Vanves Autrement 		5 067 45,54%
  • Alexia PESCREMINOZ
  • Jean NAKACHE
  • Cécile SOUBELET
  • Boris AMOROZ
  • Virginie SAVI DE TOVÉ
  • Boris DOUCHIN
  • Camille LEMARCHAND
  • Matthieu BORRAS
Participation au scrutin Vanves
Taux de participation 60,50%
Taux d'abstention 39,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 11 501

Source : ministère de l’Intérieur

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