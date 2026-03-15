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19:21 - Vanves : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales À Vanves, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,61%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (45,75%) souligne le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le taux élevé de cadres, atteignant 45,41%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,11% et d'une population immigrée de 17,08% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 8,86% à Vanves, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'instruction et au logement étudiant.

17:57 - Quels résultats du RN à Vanves avant les municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Vanves il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 7,40% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 17,65% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 6,61% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Vanves comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 10,78% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 12,03% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Vanves ? La fuite des électeurs s'élevait à 52,96 % à Vanves pour le premier tour des élections de 2020, dans la moyenne nationale alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine pandémie de coronavirus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 18,32 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 40,44 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 21,88 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 33,51 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone globalement épargnée par l'abstention. En ce jour d'élection municipale à Vanves, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Vanves ? Le panorama politique de Vanves a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une ville plutôt portée vers la gauche. Lors des européennes, le résultat à Vanves s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Raphaël Glucksmann (21,66%), devançant Valérie Hayer (18,55%) et Manon Aubry (15,04%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Vanves plébiscitaient ensuite Cécile Soubelet (Union de la gauche) avec 41,85% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Gabriel Attal (Majorité présidentielle) en tête avec 52,30%.

14:57 - À Vanves, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le centre-droit En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Vanves tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 35,62% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 27,05%. Le duel final se soldait finalement par un score de 82,35% pour Emmanuel Macron, contre 17,65% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vanves soutenaient en priorité Gabriel Attal (Ensemble !) avec 43,75% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Gabriel Attal virant de nouveau en tête avec 53,64% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Vanves comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité à Vanves Si on analyse la fiscalité de Vanves, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 25,09 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 1,6668 million d'euros la même année. Une somme loin des quelque 14,55828 millions d'euros perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Vanves a évolué pour se fixer à 29,34 % en 2024 (contre 20,45 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Vanves a atteint 1 274 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 622 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Vanves ? Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par le verdict des dernières élections à Vanves. Au soir du premier scrutin, Bernard Gauducheau (Union des Démocrates et Indépendants) a raflé la première place en rassemblant 47,22% des voix. Dans la position de la principale opposante, Séverine Edou (La République en marche) a engrangé 1 932 voix (23,07%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Pierre Toulouse (Europe Ecologie-Les Verts), obtenant 22,31% des voix. Un écart substantiel. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Bernard Gauducheau l'a finalement emporté avec 3 997 voix (53,35%), face à Pierre Toulouse qui a obtenu 2 006 électeurs (26,77%) et Séverine Edou avec 19,87% des voix. La logique a été respectée avec un écart qui s'est accentué, scellant une victoire nette et décisive. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Pierre Toulouse a réalisé la meilleure progression en ajoutant 74 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Union des Démocrates et Indépendants a sans doute bénéficié des voix des listes éliminées. Pour cette municipale 2026 à Vanves, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier.