Résultat municipale 2026 à Varages (83670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Varages a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Varages, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Varages [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie CARLES
Stéphanie CARLES (12 élus) CHOISIR VARAGES 		314 50,56%
  • Stéphanie CARLES
  • Frédéric CAUVIN
  • Claudia GIRARD
  • Vincent BLANC
  • Karine RUFINI
  • Patrick BONDIL
  • Stellina MORMIN HEZELOT
  • Aymeric SCURI
  • Delphine SALARIS
  • Thierry MEMON
  • Coralie FERRIGNO
  • David DUCHENE
Guy PARTAGE
Guy PARTAGE (3 élus) ENSEMBLE POUR VARAGES 		307 49,44%
  • Guy PARTAGE
  • Elisabeth COULOMB
  • Gilles BLANC
Participation au scrutin Varages
Taux de participation 68,14%
Taux d'abstention 31,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,87%
Nombre de votants 646

Source : ministère de l’Intérieur

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