Résultat municipale 2026 à Varages (83670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Varages a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Varages, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Varages [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie CARLES (12 élus) CHOISIR VARAGES
|314
|50,56%
|
|Guy PARTAGE (3 élus) ENSEMBLE POUR VARAGES
|307
|49,44%
|
|Participation au scrutin
|Varages
|Taux de participation
|68,14%
|Taux d'abstention
|31,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,87%
|Nombre de votants
|646
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Varages [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Varages en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Varages
19:20 - Analyse socio-économique de Varages : perspectives électorales
Devant le bureau de vote de Varages, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 864 logements pour 1 170 habitants, la densité de la ville est de 33 habitants par km². Avec 115 entreprises, Varages est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (60,88%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 22,64% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 533,19 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Varages incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.
17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Varages
Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Varages en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 35,69% des voix lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 64,95% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 30,47% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 59,25% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 42,07% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,29% pour le parti d'extrême droite. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 36,25 % d'abstention
À l'occasion de cette municipale 2026, le niveau d'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Varages. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 36,25 %, une participation locale remarquable (la participation se limitant à 63,75 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de la pandémie du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 23,94 % dans la ville (76,06 % de participation). La fuite des électeurs atteignait de son côté 46,16 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,10 %, contre 51,06 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent in fine le profil d'une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique face aux moyennes nationales.
15:59 - Varages : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Varages avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,07% des bulletins. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Varages avaient ensuite favorisé Philippe Schreck (Rassemblement National) avec 49,29% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 22,76%. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription.
14:57 - Varages : retour sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022
Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Varages accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 35,69%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 17,98%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,95% pour Marine Le Pen, contre 35,05% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Varages accordaient leurs suffrages à Philippe Schreck (RN) avec 30,47% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,25%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Varages un territoire dominé par l'extrême droite.
12:58 - Et si l'élection à Varages se jouait sur la fiscalité ?
Si l'on regarde de près la fiscalité de Varages, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 11,66 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 100 900 euros environ, marquant une forte baisse face aux 242 900 euros enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Varages est passé à environ 28,06 % en 2024 (contre 12,57 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Varages a atteint 822 euros en 2024 (contre 612 € en 2020).
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Varages ?
Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans à Varages ? Dès le dimanche du premier tour, Guy Partage a pris les commandes en obtenant 48,41% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Nadine Xaxa a capté 30,38% des votes. Cet écart important donnait suite à un avantage flagrant en aval du premier tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Guy Partage l'a finalement emporté avec 51,56% des bulletins, face à Nadine Xaxa rassemblant 202 électeurs inscrits (31,66%) et Fabrice Carles obtenant 107 électeurs (16,77%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé., engrangeant 39 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Varages
Les élections municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les maires de toutes les communes françaises. En 2020, la crise du covid avait entraîné le report du 2nd tour. La liste de ceux qui veulent apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à Varages est affichée ci-dessous. A noter que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Varages sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. La diffusion des résultats à Varages débutera ici même dès 20 h.
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