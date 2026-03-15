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19:20 - Analyse socio-économique de Varages : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Varages, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 864 logements pour 1 170 habitants, la densité de la ville est de 33 habitants par km². Avec 115 entreprises, Varages est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (60,88%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 22,64% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 533,19 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Varages incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Varages Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Varages en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 35,69% des voix lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 64,95% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 30,47% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 59,25% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 42,07% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,29% pour le parti d'extrême droite. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 36,25 % d'abstention À l'occasion de cette municipale 2026, le niveau d'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Varages. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 36,25 %, une participation locale remarquable (la participation se limitant à 63,75 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de la pandémie du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 23,94 % dans la ville (76,06 % de participation). La fuite des électeurs atteignait de son côté 46,16 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,10 %, contre 51,06 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent in fine le profil d'une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique face aux moyennes nationales.

15:59 - Varages : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Varages avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,07% des bulletins. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Varages avaient ensuite favorisé Philippe Schreck (Rassemblement National) avec 49,29% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 22,76%. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription.

14:57 - Varages : retour sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Varages accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 35,69%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 17,98%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,95% pour Marine Le Pen, contre 35,05% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Varages accordaient leurs suffrages à Philippe Schreck (RN) avec 30,47% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,25%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Varages un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Et si l'élection à Varages se jouait sur la fiscalité ? Si l'on regarde de près la fiscalité de Varages, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 11,66 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 100 900 euros environ, marquant une forte baisse face aux 242 900 euros enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Varages est passé à environ 28,06 % en 2024 (contre 12,57 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Varages a atteint 822 euros en 2024 (contre 612 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Varages ? Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans à Varages ? Dès le dimanche du premier tour, Guy Partage a pris les commandes en obtenant 48,41% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Nadine Xaxa a capté 30,38% des votes. Cet écart important donnait suite à un avantage flagrant en aval du premier tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Guy Partage l'a finalement emporté avec 51,56% des bulletins, face à Nadine Xaxa rassemblant 202 électeurs inscrits (31,66%) et Fabrice Carles obtenant 107 électeurs (16,77%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé., engrangeant 39 voix supplémentaires entre les deux tours.