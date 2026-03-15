Résultat municipale 2026 à Varennes-Jarcy (91480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Varennes-Jarcy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Varennes-Jarcy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Varennes-Jarcy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric GIRAUD
Frédéric GIRAUD (15 élus) VARENNES-JARCY CHANGE AVEC VOUS 		691 59,11%
  • Frédéric GIRAUD
  • Sarah LE GOFF
  • Alcino DE SOUSA
  • Ingrid MARTEAU
  • Éric MARTIN
  • Véronique TONNOIR
  • Julien BLANCHARD
  • Valérie COLAS
  • Jean-Michel CASTELAIN
  • Audrey SARRAMEA
  • Damien GIRARD
  • Émilie MEZU
  • Pierre-Emmanuel GAUDIN
  • Elsa DE OLIVEIRA
  • Saul FERNANDES BARREIRA
Bruno BEZOT
Bruno BEZOT (4 élus) Unis pour notre village engagés pour notre avenir 		478 40,89%
  • Bruno BEZOT
  • Sophy SAINTEN BOURGUIGNON
  • Xavier ARMANGE
  • Dominique VINIT
Participation au scrutin Varennes-Jarcy
Taux de participation 62,35%
Taux d'abstention 37,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 184

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Varennes-Jarcy