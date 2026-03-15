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19:21 - Varennes-Jarcy : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Varennes-Jarcy, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections municipales. Dans la commune, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,02% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,92%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,83% et d'une population immigrée de 11,13% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (48,20%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Varennes-Jarcy, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Les données clés du vote RN à Varennes-Jarcy Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Varennes-Jarcy en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 24,32% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 42,45% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 19,21% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Varennes-Jarcy comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 35,85% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 41,03% pour le Rassemblement national. Il finira en tête avec 56,46% lors du vote final, synonyme de victoire pour Julie Ozenne.

16:58 - Les électeurs de Varennes-Jarcy vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 32,79 % à Varennes-Jarcy lors des municipales de 2020, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays alors qu'à cause de l'épidémie de Covid-19, de nombreux électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été évalué à 81,20 %. La mobilisation atteignait de son côté 56,38 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 70,13 %, contre seulement 50,34 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays. La mobilisation de l'électorat de Varennes-Jarcy sera en tout cas une clé pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Varennes-Jarcy Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Varennes-Jarcy, les votes s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,85%). Paul-Henri Merrien (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Varennes-Jarcy après la dissolution de l'Assemblée avec 41,03%. Marie Guévenoux (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 33,50%. Le second round n'a pas changé grand chose, Paul-Henri Merrien culminant à 56,46% des voix dans la localité. La physionomie politique de Varennes-Jarcy a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Varennes-Jarcy s'était résolument dirigée vers la majorité présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Varennes-Jarcy accordaient leurs suffrages à Marie Guévenoux (Ensemble !) avec 31,37% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie Guévenoux virant de nouveau en tête avec 65,10% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Varennes-Jarcy quelques semaines plus tôt était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 27,19% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,32%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en livrant 57,55% pour Emmanuel Macron, contre 42,45% pour de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Varennes-Jarcy dessine un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la pression fiscale à Varennes-Jarcy À Varennes-Jarcy, en matière de fiscalité locale, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 448 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 1 043 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 30,39 % en 2024 (contre 12,05 % en 2020). Notons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une hausse de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 23 140 € en 2024. Une somme loin des quelque 642 600 euros récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 10,05 %. Cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Bruno Bezot à Varennes-Jarcy Quelles conclusions doit-on tirer de l'issue des dernières élections municipales à Varennes-Jarcy ? Unique liste en présence, la liste menée par Bruno Bezot a logiquement recueilli 522 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Varennes-Jarcy, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. L'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs au lendemain de ce scrutin sans réelle concurrence. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).