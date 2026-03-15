Résultat municipale 2026 à Varennes-sur-Seine (77130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Varennes-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Varennes-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Varennes-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Annie CAPOLUNGO
Annie CAPOLUNGO (21 élus) ENSEMBLE UN NOUVEL ÉLAN POUR VARENNES 		812 51,79%
  • Annie CAPOLUNGO
  • Farid BELABED
  • Lauriane LACHENAIT
  • Pierre MARCUZZI
  • Virginia OLIVEIRA
  • Victor LOPES
  • Mélanie SILVESTRE
  • Fabrice LE BIHAN
  • Sylvie LENORMAND
  • Cyrille ROUSSEAU
  • Claudine SILVESTRE
  • Rudy VERSTRAETE
  • Fidane ERDOGAN
  • Thierry PROFIT
  • Mira HAMRIT
  • Jean-Pierre TRONCY
  • Marie-Paule LORQUIN
  • Damien NAUDIN
  • Aurélie AGUIÉ
  • Ouael GUEDIRI
  • Alexandra VERTUS
José RUIZ
José RUIZ (6 élus) FIERS DE VARENNES AVEC JOSÉ RUIZ 		756 48,21%
  • José RUIZ
  • Laëtitia LABADILLE
  • Dominique PIERRE
  • Chloé CUCALON
  • Badre BOUATBA
  • Emeline RODRIGUES-LE VEUZIT
Participation au scrutin Varennes-sur-Seine
Taux de participation 65,44%
Taux d'abstention 34,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 1 617

Source : ministère de l’Intérieur

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