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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Varennes-sur-Seine Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Varennes-sur-Seine, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 3 724 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 227 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 057 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (80,76%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Avec 398 résidents étrangers, Varennes-sur-Seine est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 999 €/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,16%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Varennes-sur-Seine, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Vers une poussée du RN à Varennes-sur-Seine aux municipales ? Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière bataille municipale à Varennes-sur-Seine en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 27,57% des voix lors du premier passage aux urnes, puis serrait de près Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,03% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 24,90% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Varennes-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,63% pour les européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 34,97% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 41,60% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 59,78 % de participation à Varennes-sur-Seine Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Varennes-sur-Seine, l'affluence dans les isoloirs aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 59,78 % lors des municipales de 2020, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux alors que la pandémie du coronavirus pesait sur l'événement. Historiquement, les élections municipales restent en effet, avec les présidentielles, un rendez-vous où les Français se déplacent en nombre. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 77,81 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 48,22 % des électeurs (soit environ 1 131 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 63,67 %, bien au-delà des 46,99 % enregistrés en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune s'affiche donc résolument comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - À Varennes-sur-Seine, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre Laura Vallée-Hans (Union de la gauche) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Varennes-sur-Seine au printemps 2024 avec 42,87%. Davy Brun (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 34,97%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) jusqu'au sommet avec 58,40%. Les Européennes avant la dissolution à Varennes-sur-Seine avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,63%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 22,57% des suffrages. L'orientation des électeurs de Varennes-sur-Seine a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une terre clairement de gauche, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Varennes-sur-Seine : les résultats qu'il faut comprendre L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Varennes-sur-Seine s'affirme comme une ville acquise aux forces de gauche. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Varennes-sur-Seine était en effet marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 34,19% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 27,57%. Lors de la finale de l'élection à Varennes-sur-Seine, les électeurs accordaient 50,97% pour Emmanuel Macron, contre 49,03% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Varennes-sur-Seine plébiscitaient Elodie Gérôme-Delgado (Nupes) avec 33,07% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,75%.

12:58 - Le niveau des impôts locaux est en hausse à Varennes-sur-Seine Pour ce qui est de la fiscalité à Varennes-sur-Seine, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 645 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 315 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à environ 38,31 % en 2024 (contre près de 20,31 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 %, offre un point de comparaison pertinent. Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 42 100 euros en 2024, contre quelque 680 800 euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,59 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Varennes-sur-Seine À Varennes-sur-Seine, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, José Ruiz a surclassé ses adversaires avec 1 030 soutiens (80,84%). En deuxième position, Cedomir Krasnic a rassemblé 19,15% des voix. Cette victoire écrasante a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à Varennes-sur-Seine, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.