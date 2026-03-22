Résultat de l'élection municipale 2026 à Varennes-Vauzelles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Varennes-Vauzelles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Varennes-Vauzelles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Varennes-Vauzelles.
L'actu des élections municipales 2026 à Varennes-Vauzelles
11:43 - Un premier constat à Varennes-Vauzelles avec les résultats du 1er tour
Dimanche dernier à Varennes-Vauzelles, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 41,40 %, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Eliane Desabre (Divers gauche) qui s'est arrogée la première place en s'adjugeant 42,27 % des voix. À sa suite, Jerome Beroud (Divers centre) s'est classé deuxième avec 34,74 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, avec 22,99 %, Paul Leger a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Varennes-Vauzelles
Le deuxième tour des élections municipales à Varennes-Vauzelles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eliane Desabre
Liste divers gauche
TOUJOURS UNIS POUR VARENNES VAUZELLES
|
|
Paul Leger
Liste d'union à l'extrême-droite
UNION POUR VARENNES-VAUZELLES
|
|
Jerome Beroud
Liste divers centre
L'AVENIR DE VARENNES VAUZELLES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Varennes-Vauzelles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eliane DESABRE (Ballotage) TOUJOURS UNIS POUR VARENNES VAUZELLES
|1 627
|42,27%
|Jerome BEROUD (Ballotage) L'AVENIR DE VARENNES VAUZELLES
|1 337
|34,74%
|Paul LEGER (Ballotage) UNION POUR VARENNES-VAUZELLES
|885
|22,99%
|Participation au scrutin
|Varennes-Vauzelles
|Taux de participation
|58,60%
|Taux d'abstention
|41,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|4 002
Source : ministère de l’Intérieur
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