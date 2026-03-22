Résultat de l'élection municipale 2026 à Varennes-Vauzelles : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Varennes-Vauzelles

Le deuxième tour des élections municipales à Varennes-Vauzelles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eliane Desabre
Eliane Desabre Liste divers gauche
TOUJOURS UNIS POUR VARENNES VAUZELLES
  • Eliane Desabre
  • Nicolas Delhaye
  • Veronique Bidault
  • Pascal Martin
  • Laurence Jonas
  • Dominique Maurin
  • Lise Benedit
  • Florian Guillon
  • Marie-Hélène Martin
  • Christophe Trechot
  • Agnès Lefortier
  • Christophe Malandain
  • Laurence Nouveau
  • David Roy
  • Cindy Gauche
  • Sébastien Favardin-Laurain
  • Stéphanie Dubois
  • Rémy Peuvot
  • Christine Gorget
  • Pierre-Louis Rolland
  • Amélie Jarre
  • Yvain Massard
  • Carole Moreau
  • Philippe Poulain
  • Céline Segui
  • Pascal Iglesias
  • Marie-Laure Poulain
  • Cyrille de Oliveira Santos
  • Denise Vigeola
  • Lionel Lecher
  • Nathalie de Araujo Da Costa
Paul Leger
Paul Leger Liste d'union à l'extrême-droite
UNION POUR VARENNES-VAUZELLES
  • Paul Leger
  • Valerie Thomas
  • Stephane Senechal
  • Adeline Thomas
  • Herve Reverchon
  • Christine Bordes Gaujour
  • Majid Benali
  • Stéphanie Bédé
  • Patrick Frison
  • Marie-Christine Riboli
  • Pascal Boussarie
  • Stephanie Lemmer
  • Damien Berthomier
  • Catherine Barthelmy
  • Dominique Martin
  • Andree Martins
  • Guillaume Darruz
  • Bernadette Legeron
  • Patrick Malterre
  • Isabelle Lavrilleux
  • Patrick Reinette
  • Evelyne Martin
  • Frédéric Laraize
  • Josiane Poracchia
  • Romain Soltysiak
  • Corinne Puisy
  • Stephane Missonnier
  • Marie-Yvonne Garcia
  • Patrick Coignet
  • Sylvaine Thomas
  • Bertrand Fleury
Jerome Beroud
Jerome Beroud Liste divers centre
L'AVENIR DE VARENNES VAUZELLES
  • Jerome Beroud
  • Élisabeth Dachy
  • Arnaud Saulzet
  • Laurie Barroso
  • Hubert Ladret
  • Nihale Hamdaoui
  • Nicolas Tognon
  • Carine Descamps
  • Adrien Barbier
  • Corinne Lemoine
  • Sylvain Fertille
  • Isabelle Bonnicel
  • Abdellah Sghir
  • Martine Roustic
  • Christian Lafaille
  • Véronique Briot
  • Hugo Filardo
  • Claudie Paris
  • Carl Taminau
  • Sandrine Servayre
  • François Ferraguti
  • Nadine (sylvie) Kukulinski
  • Martial Collas
  • Annick Reinbold
  • Cédric Thabeau
  • Céline Sarriau
  • Duran Kocer
  • Colette Ducourtioux
  • Jean-Guy Friaud
  • Irène Lopez
  • Didier Saget

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Varennes-Vauzelles

Tête de listeListe Voix % des voix
Eliane DESABRE
Eliane DESABRE (Ballotage) TOUJOURS UNIS POUR VARENNES VAUZELLES 		1 627 42,27%
Jerome BEROUD
Jerome BEROUD (Ballotage) L'AVENIR DE VARENNES VAUZELLES 		1 337 34,74%
Paul LEGER
Paul LEGER (Ballotage) UNION POUR VARENNES-VAUZELLES 		885 22,99%
Participation au scrutin Varennes-Vauzelles
Taux de participation 58,60%
Taux d'abstention 41,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 4 002

Source : ministère de l’Intérieur

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