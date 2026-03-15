Résultat municipale 2026 à Varreddes (77910) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Varreddes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Varreddes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Varreddes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis MESSANT
Francis MESSANT (17 élus) Construisons l'avenir de Varreddes ensemble 		622 75,03%
  • Francis MESSANT
  • Michèle DAOUST
  • Georges THERRAULT
  • Joana DA ROCHA ARAUJO
  • Maurice-Olivier VANDEVOORDE
  • Estelle LANTENOIS
  • Sylvain GOBERT
  • Oceane COLIN
  • Philippe BALEMBOIS
  • Valérie GUEDET
  • Jean-Marc MOREAU
  • Sandrine COLPAERT
  • Thierry RAFFIER
  • Martine DENIS
  • Guillaume SALOMON
  • Aurélie FONTAINE
  • Arnaud DELAMILLIEURE
Ludovic SAULNIER
Ludovic SAULNIER (2 élus) UN NOUVEL ELAN POUR VARREDDES 		207 24,97%
  • Ludovic SAULNIER
  • Stéphanie PREVOST
Participation au scrutin Varreddes
Taux de participation 62,22%
Taux d'abstention 37,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 848

Source : ministère de l’Intérieur

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