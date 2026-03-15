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19:20 - Élections municipales à Varreddes : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Varreddes, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 955 logements pour 2 166 habitants, la densité de la commune est de 271 habitants/km². Ses 135 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 626 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,18%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 28,46% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 44,41% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 140,42 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. En somme, Varreddes incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Varreddes : des élections marquées par le vote RN Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière campagne municipale à Varreddes en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 32,35% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,06% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 31,82% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le parti nationaliste arrachait 65,13% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 43,92% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 49,04% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 66,75% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Béatrice Roullaud.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Varreddes aux municipales ? Lors des municipales de 2020 à Varreddes, l'abstention était allée jusqu'à 40,30 % au premier round (très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale). C'étaient 745 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de Covid perturbait le pays. Il est en effet de coutume d'observer que l'élection municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français participent le plus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 18,49 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,91 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 29,61 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,78 % d'abstention. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le secteur se révèle in fine comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. Cet élément à Varreddes sera en définitive l'un des tournants de cette élection municipale.

15:59 - Varreddes : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Varreddes avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,92%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,95% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Varreddes accordaient leurs suffrages à Béatrice Roullaud (Rassemblement National) avec 49,04% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Béatrice Roullaud culminant à 66,75% des votes localement. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Varreddes ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Varreddes portaient leur choix sur Béatrice Roullaud (RN) avec 31,82% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,13% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Varreddes qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,35% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,48%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,06% pour Marine Le Pen, contre 46,94% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Varreddes un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Varreddes pour les municipales ? Alors que les impôts locaux ont grimpé à Varreddes entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 12,56 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 23 500 euros environ. Un apport qui est loin des 305 110 € enregistrés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Varreddes est passé à un peu plus de 36,54 % en 2024 (contre 18,54 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Varreddes a atteint 567 € en 2024, alors que ce montant se situait à 514 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le match des élections municipales à Varreddes n'avait pas eu de second tour en 2020 Comment s'étaient terminées les précédentes municipales à Varreddes ? Dès le premier tour à l'époque, Jean-Pierre Menil a creusé l'écart en rassemblant 496 voix (68,31%). En deuxième position, Ludovic Saulnier a recueilli 31,68% des voix. Cette victoire au premier tour de Jean-Pierre Menil a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Varreddes, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche une tâche colossale, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.