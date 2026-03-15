Résultat municipale 2026 à Varzy (58210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Varzy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Varzy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Varzy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric ZALEWSKI
Frédéric ZALEWSKI (12 élus) Varzy au Coeur 		260 50,88%
  • Frédéric ZALEWSKI
  • Florence AUCOIN
  • Patrick SAUTEREAU
  • Aude CELIERES
  • Théo HAMAÏDI
  • Roxane BERANGER
  • Guillaume DOURNEAU
  • Evelyne CHEVROLET
  • Pîerre MEUNIER
  • Pierrette VALLET
  • Rémi COUSYN
  • Anne-Marie SANCHEZ
Gilles NOËL
Gilles NOËL (3 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE VARZY 		251 49,12%
  • Gilles NOËL
  • Anne-Marie BACHOLLET
  • David PERRONNET
Participation au scrutin Varzy
Taux de participation 66,75%
Taux d'abstention 33,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 524

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Nièvre ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Nièvre. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Varzy