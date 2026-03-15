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19:19 - Varzy : élections municipales et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Varzy comme partout en France. Avec ses 1 066 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 81 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans le village, 12,20% des résidents sont des enfants, et 15,01% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 31,95% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 56,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1129,02 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Varzy incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Quel score pour le RN à Varzy lors des dernières élections ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru lors de la dernière bataille municipale à Varzy en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 33,59% des suffrages lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,04% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 32,56% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite validait 42,62% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 47,11% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 49,56% pour le parti d'extrême droite. Il terminera d'ailleurs en tête avec 61,63% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Julien Guibert.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 61,70 % de participation L'absence ou non de votants à Varzy sera l'un des tournants de cette municipale. La fuite des électeurs s'élevait à 38,30 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un taux particulièrement faible) alors que l'épidémie de Covid planait sur l'événement. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 29,51 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 52,41 % en 2022 à seulement 38,13 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,84 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Varzy classée à l'extrême droite avant les municipales 2026 Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Varzy avaient propulsé aux avants-postes Julien Guibert (Rassemblement National) avec 49,56% au premier tour, devant Christian Paul (Union de la gauche) avec 23,90%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julien Guibert culminant à 61,63% des votes dans la localité. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Varzy s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,11%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,22%) et Raphaël Glucksmann (12,12%). .

14:57 - Varzy : retour sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Varzy portaient leur choix sur Julien Guibert (RN) avec 32,56% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 42,62%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Varzy privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (33,59%), devant Emmanuel Macron avec 25,14%. Lors de la finale de l'élection à Varzy, les électeurs accordaient 58,04% pour Marine Le Pen, contre 41,96% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Fiscalité à Varzy : un sujet sensible pour les municipales 2026 ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Varzy, la somme moyenne payée par ménage imposable a représenté 945 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 749 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 40,70 % en 2024 (contre 16,80 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 93 910 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 300 000 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 23,70 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Varzy Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Varzy peut se révéler instructif. Dès le premier tour, Gilles Noël a devancé tous ses rivaux en rassemblant 53,11% des suffrages. Deuxième, Dominique Housson a engrangé 218 suffrages en sa faveur (46,88%). Ce triomphe au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Varzy, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Devant ce succès éclatant, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.