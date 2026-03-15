Résultat municipale 2026 à Vaudricourt (62131) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vaudricourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vaudricourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaudricourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François JURCZYK
Jean-François JURCZYK (13 élus) CONTINUONS ENSEMBLE 		523 71,84%
  • Jean-François JURCZYK
  • Anne LALOYER
  • Laurent DEFOSSÉ
  • Stéphanie BARRAS
  • Mathieu AMALRIC
  • Corinne TERNOY-BASTIEN
  • Patrick GAMART
  • Julie PHILIPSON
  • Frédéric MONCHEAUX
  • Anne NAFRÉ
  • Jean-Pierre LECOCQ
  • Marie DEDOURS
  • François-Xavier DISSAUX
Nicolas WALDHOFF
Nicolas WALDHOFF (2 élus) ENSEMBLE, DESSINONS L'AVENIR DE VAUDRICOURT 		205 28,16%
  • Nicolas WALDHOFF
  • Virginie PETITJEAN
Participation au scrutin Vaudricourt
Taux de participation 77,97%
Taux d'abstention 22,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 736

Source : ministère de l’Intérieur

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