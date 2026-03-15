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19:19 - Comprendre l'électorat de Vaudricourt : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Vaudricourt, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 25,38% de cadres supérieurs pour 1 129 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 51 entreprises, Vaudricourt se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (89,63%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 24,83% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,03% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 274,14 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Finalement, à Vaudricourt, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Où en est le RN à Vaudricourt aux municipales ? Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à Vaudricourt en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,78% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 35,45% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 25,09% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 37,67% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 37,15% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 42,96% pour le parti à la flamme. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Thierry Frappé.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Vaudricourt ? Dans le cadre des municipales à Vaudricourt, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats. Aux municipales de 2020, l'abstention avait grimpé à 49,88 % au premier tour (un taux inférieur aux 55,3 % du pays) alors que le pays était frappé par l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 18,68 % des habitants en mesure de voter. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 35,47 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,15 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 37,83 % des inscrits. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité se positionne donc résolument comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - Vaudricourt : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le contexte politique de Vaudricourt a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (37,15%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Vaudricourt avaient ensuite placé en tête Thierry Frappé (Rassemblement National) avec 42,96% au premier tour, devant Thomas Buttin (Les Républicains) avec 19,91%. La décision des électeurs était d'ailleurs acquise sans nécessiter de second tour dans la circonscription.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Vaudricourt il y a 4 ans ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Vaudricourt s'inscrit comme une ville acquise au bloc central. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Vaudricourt voyait en effet Emmanuel Macron finir en tête localement avec 37,91% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 21,78%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,55% pour Emmanuel Macron, contre 35,45% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Vaudricourt portaient leur choix sur Michel Dagbert (Ensemble !) avec 35,58% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,33% des suffrages.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Vaudricourt À Vaudricourt, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par ménage s'est établi à 919 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 739 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 39,71 % en 2024 (contre 17,45 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 10 230 € de recettes en 2024, contre 223 860 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 12,52 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Vaudricourt Les rapports de force politiques locaux sont encore déterminés par l'issue des dernières élections en date à Vaudricourt. Rappelons que ce scrutin se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes, donnant aux électeurs l'opportunité de retenir plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de ce premier tour, Jean-François Jurczyk a réuni le plus de votes avec 394 soutiens (99,49%). Ensuite, Emmanuel Malak a capté 99,49% des suffrages. Marie-Pascale Dutouquet était troisième, obtenant 99,24% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Vaudricourt, cette logique très singulière sera à nouveau scrutée avec attention. Dans tout l'Hexagone, le mode de scrutin spécifique qui permettait les candidatures isolées n'est toutefois plus d'actualité.