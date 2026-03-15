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19:19 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Vaugneray Quelle influence la population de Vaugneray exerce-t-elle sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,56% et une densité de population de 248 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,81%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3519 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,72%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,00%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,05%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vaugneray, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Les données clés du vote RN à Vaugneray Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Vaugneray il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 20,09% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,54% au tour décisif. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la commune lors des législatives qui ont suivi. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 28,56% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 32,20% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 38,50% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Vaugneray ? La mobilisation de l'électorat de Vaugneray sera une clé pour ces municipales. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal avait vu 46,32 % des électeurs se rendre aux bureaux de votes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. 1 981 votants s'étaient alors mobilisés, en pleine épidémie à l'époque. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi largement mobilisé, avec 82,48 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 17,52 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 60,09 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 75,34 % au premier tour, contre 51,67 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent constituer une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à Vaugneray ? Lors des européennes, le résultat à Vaugneray s'était cristallisé autour de Jordan Bardella (28,56%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,46%) et Raphaël Glucksmann (14,11%). Thomas Gassilloud (Majorité présidentielle) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Vaugneray après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 33,06%. Cecile Patout (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 32,20%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thomas Gassilloud culminant à 61,50% des suffrages exprimés sur place. La situation politique de Vaugneray a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Vaugneray : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Vaugneray accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 33,44%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 20,09%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,46% pour Emmanuel Macron, contre 36,54% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Vaugneray soutenaient en priorité Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 34,53% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,93%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Avant l'élection, les impôts sont en hausse à Vaugneray À Vaugneray, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 10,30 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de près de 49 400 euros la même année. Un montant loin des 963 210 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Vaugneray est passé à environ 28,92 % en 2024 (contre 14,89 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vaugneray a représenté environ 667 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 599 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Ensemble Pour Vaugneray" grande gagnante de la dernière municipale à Vaugneray Lors des municipales de 2020 à Vaugneray, les résultats ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Au terme du premier tour, Daniel Jullien (Divers centre) a raflé la première place en rassemblant 1 269 suffrages (65,58%). Derrière, Sylvere Mathieu (Divers gauche) a engrangé 34,41% des voix. Cette victoire sans appel a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Vaugneray, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.