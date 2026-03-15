Résultat municipale 2026 à Vaugneray (69670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vaugneray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vaugneray, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaugneray [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel MALOSSE
Daniel MALOSSE (27 élus) ENSEMBLE POUR VAUGNERAY 		1 707 63,32%
  • Daniel MALOSSE
  • Anne LANSON-PEYRE DE FABREGUES
  • Olivier DEROZARD
  • Aline DURAND
  • Rémi GILLET
  • Béatrice DUMORTIER
  • Safi BOUKACEM
  • Sandrine ARNAUD
  • Gérard DUPLAT
  • Anne JULLIEN
  • Stéphane GILLET
  • Yolande CHAREYRE
  • Sylvain BARCET
  • Sylvie RAZY
  • Jean-Pierre NEMOZ
  • Fatima FERNI
  • Pierre PERRET
  • Anne DELISLE BUILLES
  • Alexis OGEARD
  • Isabelle JOLY-ROSSATO
  • Emmanuel VERICEL
  • Audrey CARRET
  • Henri COQUARD
  • Danielle CHARVOLIN
  • Daniel JULLIEN
  • Céline CASCHERA
  • Thomas MICHON
Gerbert RAMBAUD
Gerbert RAMBAUD (6 élus) UNIR VAUGNERAY 		989 36,68%
  • Gerbert RAMBAUD
  • Cyrielle ARTHUS-BERTRAND
  • Bernard BUFQUIN
  • Martine MASPER
  • Michel GRANDGEORGE
  • Virginie FAUCHEUR
Participation au scrutin Vaugneray
Taux de participation 59,40%
Taux d'abstention 40,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 2 799

Source : ministère de l’Intérieur

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