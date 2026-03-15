Résultat municipale 2026 à Vaugneray (69670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Vaugneray - Tour 1
- Election municipale 2026 à Vaugneray [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Vaugneray
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vaugneray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vaugneray, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaugneray [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel MALOSSE (27 élus) ENSEMBLE POUR VAUGNERAY
|1 707
|63,32%
|
|Gerbert RAMBAUD (6 élus) UNIR VAUGNERAY
|989
|36,68%
|
|Participation au scrutin
|Vaugneray
|Taux de participation
|59,40%
|Taux d'abstention
|40,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|2 799
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Vaugneray [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Vaugneray en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Vaugneray
19:19 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Vaugneray
Quelle influence la population de Vaugneray exerce-t-elle sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,56% et une densité de population de 248 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,81%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3519 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,72%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,00%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,05%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vaugneray, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.
17:57 - Les données clés du vote RN à Vaugneray
Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Vaugneray il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 20,09% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,54% au tour décisif. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la commune lors des législatives qui ont suivi. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 28,56% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 32,20% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 38,50% le dimanche suivant.
16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Vaugneray ?
La mobilisation de l'électorat de Vaugneray sera une clé pour ces municipales. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal avait vu 46,32 % des électeurs se rendre aux bureaux de votes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. 1 981 votants s'étaient alors mobilisés, en pleine épidémie à l'époque. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi largement mobilisé, avec 82,48 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 17,52 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 60,09 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 75,34 % au premier tour, contre 51,67 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent constituer une contrée fortement mobilisée aux urnes.
15:59 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à Vaugneray ?
Lors des européennes, le résultat à Vaugneray s'était cristallisé autour de Jordan Bardella (28,56%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,46%) et Raphaël Glucksmann (14,11%). Thomas Gassilloud (Majorité présidentielle) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Vaugneray après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 33,06%. Cecile Patout (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 32,20%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thomas Gassilloud culminant à 61,50% des suffrages exprimés sur place. La situation politique de Vaugneray a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.
14:57 - Vaugneray : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle
Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Vaugneray accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 33,44%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 20,09%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,46% pour Emmanuel Macron, contre 36,54% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Vaugneray soutenaient en priorité Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 34,53% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,93%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.
12:58 - Avant l'élection, les impôts sont en hausse à Vaugneray
À Vaugneray, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 10,30 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de près de 49 400 euros la même année. Un montant loin des 963 210 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Vaugneray est passé à environ 28,92 % en 2024 (contre 14,89 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vaugneray a représenté environ 667 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 599 € quatre ans auparavant.
11:59 - La liste "Ensemble Pour Vaugneray" grande gagnante de la dernière municipale à Vaugneray
Lors des municipales de 2020 à Vaugneray, les résultats ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Au terme du premier tour, Daniel Jullien (Divers centre) a raflé la première place en rassemblant 1 269 suffrages (65,58%). Derrière, Sylvere Mathieu (Divers gauche) a engrangé 34,41% des voix. Cette victoire sans appel a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Vaugneray, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Vaugneray
Les élections municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Lors des municipales précédentes, en raison de la crise du covid, le second tour, prévu le 22 mars, avait finalement été reporté de trois mois. Vous pouvez voir ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Vaugneray. Les 6 bureaux de vote de la commune de Vaugneray sont ouverts de 8 h à 18 h pour recevoir les électeurs. Recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Vaugneray dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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