Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaujours : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vaujours [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vaujours sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vaujours.
L'actu des élections municipales 2026 à Vaujours
11:47 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Vaujours
Pour le premier tour des élections municipales à Vaujours, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 52,93 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Dominique Bailly (Divers droite) qui a dominé en s'adjugeant 31,55 % des suffrages exprimés. À sa suite, Christelle Martinez (Divers centre) a pris la position de dauphine avec 28,64 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Comme il y a six ans, Dominique Bailly est resté au sommet du classement, mais il a chuté lourdement, abandonnant 39 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Inès Merbah a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Charles Hadjinlian a terminé avec 10,80 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vaujours
Le deuxième tour des élections municipales à Vaujours a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Inès Merbah
Liste Divers
Ensemble pour Vaujours
|
|
Dominique Bailly
Liste divers droite
Vaujours avec vous
|
|
Christelle Martinez
Liste divers centre
INTEGRITE POUR VAUJOURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vaujours
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique BAILLY (Ballotage) Vaujours avec vous
|596
|31,55%
|Christelle MARTINEZ (Ballotage) INTEGRITE POUR VAUJOURS
|541
|28,64%
|Inès MERBAH (Ballotage) Ensemble pour Vaujours
|486
|25,73%
|Charles HADJINLIAN (Ballotage) Vaujours autrement
|204
|10,80%
|Yamina KOUADRIA AGIR POUR VOUS ET AVEC VOUS
|62
|3,28%
|Participation au scrutin
|Vaujours
|Taux de participation
|47,07%
|Taux d'abstention
|52,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Nombre de votants
|1 952
Source : ministère de l’Intérieur
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