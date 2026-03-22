Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaujours : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vaujours

Le deuxième tour des élections municipales à Vaujours a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Inès Merbah
Inès Merbah Liste Divers
Ensemble pour Vaujours
  • Inès Merbah
  • Aissam Krouna
  • Alexandra Incolano
  • Walid Merbah
  • Coralie Luneau
  • Yohann Francois-Lubin
  • Ingrid Paquet
  • El Ouahhab Arbaoui
  • Stellie Gilles
  • Johannes Guillo
  • Roula Rifaat
  • Smaïn Boukraa
  • Emilie Delecroix
  • Charles Hadjinlian
  • Victoria Vitello
  • Benjamin Moutsila
  • Régine Hebert
  • Abderrezzak Bezzaouya
  • Lylia Belhadrouf
  • Mehdi Mahroug
  • Marjory Bykoff
  • Jawed Bouhria
  • Elodie Jean-Marie
  • Kaïs Yahmi
  • Marie-Pierre Rabate
  • Youcef Boudour
  • Edwige Bouillard
  • Ahmed Ben Omrane
  • Mordjene Mahroug
  • Laurent Benoit
  • Latifa Belkhir
Dominique Bailly
Dominique Bailly Liste divers droite
Vaujours avec vous
  • Dominique Bailly
  • Guiseppina Di Mino
  • Laurent Lhoste
  • Christiane François-Lubin
  • Adrien Bailly
  • Jacqueline Schmit
  • Mustapha Seghiri
  • Hélène Rondeaux
  • Boukalfa Amour
  • Myriam Bricka
  • Hasham Chaudry
  • Lynda Aït Mesghat
  • Chabane Maouche
  • Linda Ayachi
  • Sekou Conde
  • Stella Henry
  • Jean-Noël Tetard
  • Céline Demetz
  • Zaïd Touche
  • Ammaria Belarbi
  • Yusuf Serbet
  • Mariana Mohamed Chakir
  • Evan Sosongo
  • Maëva Martin
  • Mohamad Rahiman
  • Hakima Meska
  • Saip Ceylan
  • Myriam Wilheim
  • Didier Verhaeverbeke
  • Lise Delmer
  • Robert Barbieri
Christelle Martinez
Christelle Martinez Liste divers centre
INTEGRITE POUR VAUJOURS
  • Christelle Martinez
  • José Godinho Da Silva
  • Anne-Laure Froissard
  • Stephane Pau
  • Danièle Chevillard
  • Guy Valentin
  • Cassandra Barbosa
  • Michel Ringressi
  • Véronique Augustin
  • Claude Mariot
  • Maryline Decodts
  • Emmanuel Salim
  • Coralie Kaya
  • Thierry Viel
  • Elisabeth Kapps
  • Ahmed Moussaoui
  • Véronique Gille
  • Yannick Rosaire
  • Sonia Anselmi
  • Anthony Benoit
  • Michelle Niepceron
  • Salim Moussaoui
  • Joëlle Cathaud
  • Alain Coutat
  • Marie-Chistine Robert
  • Joseph Sinacori
  • Nelly Lechardeur
  • Anthony Baguio
  • Sylvie Desmarest
  • Jason Antunes
  • Fançoise Bocage

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vaujours

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique BAILLY
Dominique BAILLY (Ballotage) Vaujours avec vous 		596 31,55%
Christelle MARTINEZ
Christelle MARTINEZ (Ballotage) INTEGRITE POUR VAUJOURS 		541 28,64%
Inès MERBAH
Inès MERBAH (Ballotage) Ensemble pour Vaujours 		486 25,73%
Charles HADJINLIAN
Charles HADJINLIAN (Ballotage) Vaujours autrement 		204 10,80%
Yamina KOUADRIA
Yamina KOUADRIA AGIR POUR VOUS ET AVEC VOUS 		62 3,28%
Participation au scrutin Vaujours
Taux de participation 47,07%
Taux d'abstention 52,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 1 952

Source : ministère de l’Intérieur

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