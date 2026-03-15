Résultat municipale 2026 à Vaujours (93410) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vaujours a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vaujours, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaujours [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique BAILLY
Dominique BAILLY Vaujours avec vous 		596 31,55%
Christelle MARTINEZ
Christelle MARTINEZ INTEGRITE POUR VAUJOURS 		541 28,64%
Inès MERBAH
Inès MERBAH Ensemble pour Vaujours 		486 25,73%
Charles HADJINLIAN
Charles HADJINLIAN Vaujours autrement 		204 10,80%
Yamina KOUADRIA
Yamina KOUADRIA AGIR POUR VOUS ET AVEC VOUS 		62 3,28%
Participation au scrutin Vaujours
Taux de participation 47,07%
Taux d'abstention 52,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 1 952

Source : ministère de l’Intérieur

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