En direct

19:21 - Tendances démographiques et électorales à Vaujours : ce qu'il faut savoir En pleine campagne électorale municipale, Vaujours se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 7 743 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 448 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (75,90%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La présence de 1 336 résidents étrangers, soit 17,25% de la population, favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,65%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 439 euros par mois. À Vaujours, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Le RN attire toujours plus les votants de Vaujours Le parti nationaliste ne parvenait pas à se hisser parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale à Vaujours il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 23,07% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 42,93% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 21,68% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Vaujours comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 32,61% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 32,01% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 41,51% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 62,62 % d'abstention à Vaujours Il y a six ans à Vaujours, le premier round de la municipale avait vu 37,38 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, une mobilisation modeste (l'abstention avait donc culminé à 62,62 %) alors que le pays était durement frappé par le Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été rapporté à 70,07 %. Même si les dynamiques diffèrent selon le type d'élection, les élections législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 37,72 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 58,71 %. Précédemment, le scrutin européen avait réuni 43,61 % des citoyens locaux. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une ville assez peu mobilisée au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Vaujours, ce paramètre aura en tout cas un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Vaujours : retour sur la dernière année électorale en date Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Vaujours avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,61%), devant Manon Aubry qui s'était arrogée 27,37% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jérôme Legavre (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 42,47% au premier tour, devant Jean-François Perier (Rassemblement National) avec 32,01%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jérôme Legavre culminant à 58,49% des voix dans la commune. La physionomie politique de Vaujours a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre clairement de gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Vaujours s'était fortement ancrée à la gauche La physionomie politique de Vaujours laisse apparaître un bastion historique de la gauche radicale. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Vaujours accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 35,16%, devant Marine Le Pen avec 23,07%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,07% pour Emmanuel Macron, contre 42,93% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vaujours accordaient leurs suffrages à Jérôme Legavre (Nupes) avec 28,96% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,08%.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Vaujours au cours des dernières années ? En termes d'impôts locaux à Vaujours, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 791 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 782 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est stabilisé à 23,97 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 80 340 € de recettes en 2024, loin des quelque 1,82245 million d'euros (1 822 450 € très exactement) récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 17,82 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - La liste "Vaujours Cap 2020" grande gagnante de la dernière municipale à Vaujours À Vaujours, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont avérés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Dominique Bailly (Les Républicains) a imposé son rythme en récoltant 995 soutiens (71,17%). Dans la position du principal opposant, Daniel Borgeot (Divers) a obtenu 403 voix (28,82%). Cette victoire au premier tour de Dominique Bailly a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Vaujours, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour le camp adverse, faire basculer une telle majorité sera ce dimanche une épreuve titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.