Résultat municipale 2026 à Vaulnaveys-le-Bas (38410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vaulnaveys-le-Bas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vaulnaveys-le-Bas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaulnaveys-le-Bas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal HERRERO
Pascal HERRERO (12 élus) VERS DEMAIN VAULNAVEYS LE BAS 		403 56,36%
  • Pascal HERRERO
  • Marlene THIERS
  • Victorien QUATELA
  • Thiphaine OUVAROFF
  • Sébastien GONZALEZ
  • Sylvie ALESI
  • Nicolas CHALVIN
  • Blandine RIFF
  • Florian LIMA
  • Laure COPPA
  • Jeremy DUPUY
  • Andrea LOPES
Fabienne TAULE BONNAIRE
Fabienne TAULE BONNAIRE (3 élus) En Vaulnaveys 2026 		312 43,64%
  • Fabienne TAULE BONNAIRE
  • David SOULIERE
  • Laura JAMEAU
Participation au scrutin Vaulnaveys-le-Bas
Taux de participation 70,04%
Taux d'abstention 29,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 748

Source : ministère de l’Intérieur

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