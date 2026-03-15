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19:18 - Démographie et politique à Vaulnaveys-le-Bas, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Vaulnaveys-le-Bas comme partout. Avec ses 36,75% de cadres pour 1 379 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 93 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,36%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 35,19% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,28% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 70,19 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Vaulnaveys-le-Bas, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Vaulnaveys-le-Bas ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Vaulnaveys-le-Bas en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 24,49% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 40,64% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 22,03% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Vaulnaveys-le-Bas comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 33,86% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,39% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 43,94% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Vaulnaveys-le-Bas aux dernières élections ? Pour ces élections municipales 2026, la désertion des bureaux de vote à Vaulnaveys-le-Bas sera capitale dans le dénouement du scrutin. L'abstention s'élevait à 64,58 % pour le premier tour des élections de 2020 (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que l'épidémie de Covid planait sur l'événement. N'oublions pas que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec les présidentielles, celles où les électeurs se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 16,54 % des personnes inscrites. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 37,50 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 24,59 %, loin des 48,27 % affichés aux législatives de 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Il y a deux ans, Vaulnaveys-le-Bas a choisi la droite L'exploration des résultats de 2024 confirme que Vaulnaveys-le-Bas demeurait à l'époque une terre sans déterminisme électoral. Lors du match européen de 2024, les citoyens de Vaulnaveys-le-Bas avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 33,86% des inscrits. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Vaulnaveys-le-Bas avaient ensuite favorisé Cyrielle Chatelain (Union de la gauche) avec 36,30% au premier tour, devant Edouard Robert (Rassemblement National) avec 35,39%. Le second round n'a pas changé grand chose, Cyrielle Chatelain culminant à 56,06% des votes localement.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Vaulnaveys-le-Bas ? La physionomie politique de Vaulnaveys-le-Bas dessine une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Vaulnaveys-le-Bas voyait en effet Emmanuel Macron finir en tête localement avec 29,29% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 24,49%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en offrant 59,36% pour Emmanuel Macron, contre 40,64% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Vaulnaveys-le-Bas soutenaient en priorité Cyrielle Chatelain (Nupes) avec 31,64% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Charles Colas-Roy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 53,56%.

12:58 - Jean-Marc GAUTHIER a-t-il augmenté la fiscalité à Vaulnaveys-le-Bas ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Vaulnaveys-le-Bas, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 8,92 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 12 070 € la même année, contre 178 300 euros perçus en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Vaulnaveys-le-Bas atteint désormais 36,47 % en 2024 (contre 13,82 % en 2020). La moyenne au niveau national, estimée à près de 40 %, offre un point de comparaison pertinent. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Vaulnaveys-le-Bas a atteint 838 € en 2024, alors que ce montant se situait à 549 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Vaulnaveys-le-Bas ? Quel avait été le résultat des élections municipales précédentes à Vaulnaveys-le-Bas ? Sans aucune opposition, 'Ensemble continuons vaulnaveys-le-bas' a sans surprise recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Vaulnaveys-le-Bas, ce décor pose les bases. L'attention cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à exister. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez éloquent a déjà été apporté.