Résultat municipale 2026 à Vaulnaveys-le-Haut (38410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vaulnaveys-le-Haut a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vaulnaveys-le-Haut, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaulnaveys-le-Haut [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves PORTA
Jean-Yves PORTA (25 élus) VAULNAVEYS POUR VOUS 		1 590 80,51%
  • Jean-Yves PORTA
  • Lorine BAUDOIN
  • Eric CHASSERY
  • Isabelle COURANT
  • Jean RUGGIU
  • Martine MERMIER
  • Yann ECHINARD
  • Anaîs SIRJEAN
  • Matthieu ASTIER-PERRET
  • Patricia SIONNET
  • Boris MARTIN
  • Sandrine DELAGE-FRANCK
  • Charles PAILLET
  • Julie MORETTI
  • Philippe FAVET
  • Céline VILATTE
  • René GARCIA
  • Solenne BERRODIER
  • Philippe BEUTIN
  • France OLIVERO
  • Jean-Luc ROUCHOUZE
  • Charlène PORTA
  • Gilles PLANÇON
  • Mireille MATHIEU-BEISSER
  • José VENTURA
Georges MANOUKIAN
Georges MANOUKIAN (2 élus) VAULNAVEYS ENSEMBLE-AUTREMENT 		385 19,49%
  • Georges MANOUKIAN
  • Ludivine RIONDET
Participation au scrutin Vaulnaveys-le-Haut
Taux de participation 62,40%
Taux d'abstention 37,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 2 035

Source : ministère de l’Intérieur

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