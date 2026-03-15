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19:18 - Les données démographiques de Vaulnaveys-le-Haut révèlent les tendances électorales Comment les électeurs de Vaulnaveys-le-Haut peuvent-ils influencer le résultat des municipales ? Avec 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 4,01%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le pourcentage important de cadres, atteignant 36,03%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,31%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,65%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (56,36%), témoignent d'une population instruite à Vaulnaveys-le-Haut, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Vaulnaveys-le-Haut ? Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Vaulnaveys-le-Haut en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 17,76% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 32,79% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 15,56% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Vaulnaveys-le-Haut comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 26,25% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 32,23% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,66% lors du vote final.

16:58 - Vaulnaveys-le-Haut : 30,05 % de votants aux dernières municipales La participation atteignait 30,05 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Vaulnaveys-le-Haut (un chiffre assez faible), beaucoup d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 81,40 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 52,15 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 75,85 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 61,58 % des citoyens locaux. Si on suit la trajectoire globale, la ville apparaît donc plutôt comme une zone soucieuse de voter. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Vaulnaveys-le-Haut, cette réalité jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Vaulnaveys-le-Haut il y a deux ans Edouard Robert (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Vaulnaveys-le-Haut en 2024 avec 32,23%. Cyrielle Chatelain (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 31,40%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Cyrielle Chatelain (Union de la gauche), avec 56,34%. Le scrutin des Européennes avant la dissolution à Vaulnaveys-le-Haut avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,25%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 18,98% des voix. La physionomie politique de Vaulnaveys-le-Haut a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Vaulnaveys-le-Haut reste un territoire bien ancré à le centre-droit Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Vaulnaveys-le-Haut accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 33,27%, devant Marine Le Pen qui récoltait 17,76%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,21% pour Emmanuel Macron, contre 32,79% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Vaulnaveys-le-Haut portaient leur choix sur Jean-Charles Colas-Roy (Ensemble !) avec 36,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,44% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Les électeurs de Vaulnaveys-le-Haut se prononceront-ils sur la question fiscale ? À Vaulnaveys-le-Haut, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 7,61 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville près de 48 200 euros. Un apport qui est loin des quelque 645 300 euros récoltés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Vaulnaveys-le-Haut a évolué pour se fixer à 36,68 % en 2024 (contre 18,81 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Vaulnaveys-le-Haut s'est chiffrée à environ 1 139 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 813 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Vaulnaveys-le-Haut Les résultats des précédentes municipales à Vaulnaveys-le-Haut ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Seule en lice, 'Vaulnaveys e(s)t vous!' a naturellement engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Vaulnaveys-le-Haut, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. À la suite de cette élection sans réelle compétition, la naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux. Un indice est vraisemblablement fourni dans la liste officielle des candidats.