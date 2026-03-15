Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin

Tête de listeListe
Abdelkader Lahmar
Abdelkader Lahmar Liste de La France insoumise
VAULX EN COMMUN AVEC ABDELKADER LAHMAR
  • Abdelkader Lahmar
  • Vanessa Valentin Seppa-Titty
  • Lucas Boghossian
  • Laëtitia Berriguiga
  • Adel Hanachi
  • Houria Lagoune
  • Azzeddine Soltani
  • Samah Chaoui
  • Montassar Jaouadi
  • Pamela Alba-Rubio
  • Hüseyin Koyuncu
  • Nadyah Abdel Salam
  • Marius Muzas
  • Ghizlane Zouhal
  • Saïd Yahiaoui
  • Amel Jaouadi
  • David Tounkara
  • Fatiha Benralem Kersani
  • Richard Marion
  • Emmanuelle Candela
  • Chafik Filali
  • Nassira Mecheri
  • Jassim Draidi
  • Isabelle Boissy Dessert
  • Laïch Salimi
  • Nadia El Amraoui
  • Corentin Ducrot
  • Malika Khelladi
  • Yamin Souici
  • Michèle Cognien
  • Abid Saït
  • Soumia El Amraoui
  • Lotfi Ben Yahia
  • Sofia Laribi
  • Fakhar Cheema
  • Célia Fathia Khellas
  • Hélios Lopez
  • Jacqueline Sirieix
  • Samir Otmani
  • Ghislaine Mena
  • Nourédine Khodja
  • Michèle Tortonese
  • Yacine Si Ali
  • Sylviane Charbonnier
  • Alain Touleron
  • Marie-Christine Cadot
  • Khoren Dit Paul Boghossian
Christine Bertin
Christine Bertin Liste divers centre
Vaulx Citoyens
  • Christine Bertin
  • Manuel Sanchez
  • Eliane Da Costa
  • Mustafa Usta
  • Camille Castaldi
  • Jean-Michel Didion
  • Melda Usta
  • Yves Lacazedieu
  • Agnès Bourgeat
  • Gilles Michaud
  • Monique Foray
  • Louis Monard
  • Lise Dumas-Robert
  • Yassine Djelti
  • Nadine Da Costa Blein
  • Burhan Meric
  • Louise Andries
  • Ulysse Bertin
  • Sabah Yahi
  • Ivan Lacazedieu
  • Florence Rigard
  • David Laïb
  • Serife Eda Aras
  • Laurent Videau
  • Amandine Viallet
  • Stéphane Bertin
  • Lucile Brisset
  • Marc Beaugiraud
  • Nathalie Picolet
  • Eric Moreau-Prieur
  • Sarah Gouiran
  • Jean-Yves Beau
  • Pauline Ville
  • Philippe Dubois
  • Christiane Molle
  • Maurice Andrivet
  • Iaryna Lacazedieu
  • Jean-Maurice Chaussonnerie
  • Maria-Dolores Vega
  • Emmanuel Favrat
  • Bernadette Lamblin
  • Bernard Funes
  • Isabelle Alonso
  • Michel Denis Griot
  • Aurélia Desoubry
  • Maxime Croze
  • Jennifer Molle
Thomas Spreux
Thomas Spreux Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière le camp des travailleurs
  • Thomas Spreux
  • Marie-Andrée Marsteau
  • Michel Formet
  • Valérie Figureau
  • Rachid Harnafi
  • Houeme Touil
  • Robert Bouviais
  • Narjis Zahir
  • Benedetto Sangrigoli
  • Fatma Krouchi
  • Djamal Kacir
  • Françoise Hannesse
  • Philippe Reynaud
  • Malika Boudaoud
  • Karim Benmerabet
  • Antoinette Kubikana
  • Henry Nancy
  • Zahra Bounia
  • Pascal Martinez
  • Nadia Mezouari
  • Bruno Rollet
  • Magali Vangout
  • Adinani Himidi
  • Marie-Paule Butez
  • Hassan Guerda
  • Olga Robles
  • Fouhed Lehmil
  • Chantal Delbo
  • Antoine Wasawulua Kipatidi
  • Maria Josefa Martin Martin
  • Yamid Sadouki
  • Laura Cogne
  • Yoann Diallo
  • Virginie Noro
  • Mourad Badjoudj
  • Danielle Verdeaux
  • Philippe Mercier
  • Claudia Longche
  • Nicolas Onorati
  • Christèle Di Ruzza
  • Cédric Degorre
  • Boutayna Harnafi
  • Moukhtar Diaby
  • Hélène Meunier
  • Jean-Marc Tuson
Hélène Geoffroy
Hélène Geoffroy Liste divers gauche
Vaulx-en-Velin unie
  • Hélène Geoffroy
  • Stéphane Gomez
  • Kaoutar Dahoum
  • Abdallah Slimani
  • Ange Vidal
  • Philippe Moine
  • Nawelle Chhib
  • Matthieu Fischer
  • Soufia Maarouk
  • Nacer Denfir
  • Muriel Lecerf
  • Abdoulaye Sow
  • Myriam Mostefaoui
  • Claude Partouche
  • Antoinette Atto
  • Yunusemre Ocak
  • Monique Martinez
  • Noam Didi
  • Dehbia Djerbib
  • Michel Rocher
  • Charazede Gahrouri
  • Fethi Smati
  • Kim Bou
  • Patrice Guillermin-Dumas
  • Nassima Kaouah
  • Mohamed Chaïa
  • Joëlle Giannetti
  • Eric Bages-Limoges
  • Lyna Ghaffari
  • Riad Ali Mbae
  • Véronique Stagnoli
  • Mehdi Benharrat
  • Yvette Janin
  • Jean Philippe Amouny
  • Ezgi Bugdayci
  • Walid Moussaoui
  • Béatrice Baronnier
  • Omar Egal
  • Magali Avadikian
  • Yohann Reuse
  • Virginie Martins
  • Jean Luc Caparros
  • Claudine Yoyo
  • Abdellatif Tougui
  • Aurélie Fontana
  • Boniface Nguelo
  • Malika Achkouk

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène Geoffroy
Hélène Geoffroy (32 élus) Ensemble avec hélène geoffroy pour réussir vaulx-en-velin 		2 454 44,30%
  • Hélène Geoffroy
  • Pierre Dussurgey
  • Muriel Lecerf
  • Stéphane Gomez
  • Kaoutar Dahoum
  • Philippe Moine
  • Nassima Kaouah
  • Matthieu Fischer
  • Joëlle Giannetti
  • Eric Bages-Limoges
  • Myriam Mostefaoui
  • Roger Bolliet
  • Fatma Fartas
  • Michel Rocher
  • Antoinette Atto
  • Patrice Guillermin-Dumas
  • Christine Jacob
  • Ahmed Chekhab
  • Nadia Lakehal
  • Yvan Margue
  • Véronique Stagnoli
  • Frédéric Kizildag
  • Josette Praly
  • Bernard Rias
  • Charazede Gahrouri
  • Harun Araz
  • Liliane Gilet
  • Abdoulaye Sow
  • Dehbia Djerbib
  • Régis Duvert
  • Yvette Janin
  • Pierre Barneoud-Rousset
Nordine Gasmi
Nordine Gasmi (6 élus) Union des vaudais indépendants (uvi) 		1 443 26,05%
  • Nordine Gasmi
  • Nasma M'madi
  • Mustafa Usta
  • Nawelle Chhib
  • David Laïb
  • Nacera Allem
Stéphane Bertin
Stéphane Bertin (3 élus) Agir ensemble pour vaulx en velin 		776 14,00%
  • Stéphane Bertin
  • Audrey Watrelot
  • Sacha Forca
Richard Marion
Richard Marion (1 élu) Pour une ville écologique, solidaire et apaisée 		444 8,01%
  • Richard Marion
Ange Vidal
Ange Vidal (1 élu) Demain vaulx-en-velin citoyenne et solidaire 		422 7,61%
  • Ange Vidal
Participation au scrutin Vaulx-en-Velin
Taux de participation 24,08%
Taux d'abstention 75,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 683

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène Geoffroy
Hélène Geoffroy Ensemble avec hélène geoffroy pour réussir vaulx-en-velin 		2 401 40,38%
Nordine Gasmi
Nordine Gasmi Union des vaudais indépendants (uvi) 		847 14,24%
Ange Vidal
Ange Vidal Demain vaulx-en-velin citoyenne et solidaire 		720 12,10%
Richard Marion
Richard Marion Pour une ville écologique, solidaire et apaisée 		623 10,47%
Stéphane Bertin
Stéphane Bertin Agir pour vaulx-en-velin 		613 10,30%
Sacha Forca
Sacha Forca Tisser un avenir pour vaulx-en-velin 		429 7,21%
Nadir Farah
Nadir Farah Nadir farah mouvement citoyen 		174 2,92%
Thomas Spreux
Thomas Spreux Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		139 2,33%
Participation au scrutin Vaulx-en-Velin
Taux de participation 26,22%
Taux d'abstention 73,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 152

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène Geoffroy
Hélène Geoffroy (31 élus) Rassemblement vaudais, républicain et solidaire 		3 760 41,66%
  • Hélène Geoffroy
  • Stéphane Gomez
  • Muriel Lecerf
  • Morad Aggoun
  • Fatma Fartas
  • Stéphane Bertin
  • Eliane Da Costa
  • Jean-Michel Didion
  • Virginie Comte
  • Pierre Dussurgey
  • Kaoutar Dahoum
  • Ahmed Chekhab
  • Liliane Badiou
  • Matthieu Fischer
  • Josette Praly
  • David Tounkara
  • Nadia Lakehal
  • Jacques Archer
  • Antoinette Atto
  • Armand Menzikian
  • Christine Bertin
  • Pierre Barneoud
  • Myriam Mostefaoui
  • Mourad Ben Driss
  • Christine Jacob
  • Oscar Araz
  • Yvette Janin
  • Yvan Margue
  • Nassima Kaouah
  • Régis Duvert
  • Marie-Emmanuelle Syre
Bernard Genin
Bernard Genin (8 élus) Vaulx, la vie, l'audace avec la gauche citoyenne 		3 541 39,23%
  • Bernard Genin
  • Sophie Charrier
  • Philippe Zittoun
  • Marie-France Vieux-Marcaud
  • Saïd Yahiaoui
  • Dorra Hannachi
  • Nordine Gasmi
  • Nawelle Chhib
Philippe Moine
Philippe Moine (4 élus) Vaulx, c'est vous 		1 724 19,10%
  • Philippe Moine
  • Charazede Gahrouri
  • Sacha Forca
  • Christiane Perret
Participation au scrutin Vaulx-en-Velin
Taux de participation 43,29%
Taux d'abstention 56,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,21%
Nombre de votants 9 521

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène Geoffroy
Hélène Geoffroy Rassemblement vaudais, républicain et solidaire 		2 179 27,08%
Bernard Genin
Bernard Genin Vaulx, la vie, l'audace, avec la gauche citoyenne 		2 100 26,09%
Philippe Moine
Philippe Moine Vaulx, c'est vous 		1 364 16,95%
Stéphane Bertin
Stéphane Bertin Agir pour vaux-en-velin 		1 354 16,82%
Nordine Gasmi
Nordine Gasmi Uvi-union des vaudais independants 		848 10,53%
Marie-Andrée Marsteau
Marie-Andrée Marsteau Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		201 2,49%
Participation au scrutin Vaulx-en-Velin
Taux de participation 37,88%
Taux d'abstention 62,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Nombre de votants 8 332

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