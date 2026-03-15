Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vaulx-en-Velin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vaulx-en-Velin.
L'actu des élections municipales 2026 à Vaulx-en-Velin
13:46 - Hélène GEOFFROY a-t-elle contenu les impôts à Vaulx-en-Velin ?
Dans une dynamique de diminution des prélèvements locaux à Vaulx-en-Velin, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 22,46 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 345 960 €. Un produit qui est loin des 10 321 980 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Vaulx-en-Velin atteint désormais environ 37,49 % en 2024 (contre 26,46 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne du pays, avoisinant les 40 %. Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vaulx-en-Velin a représenté 978 € en 2024 (contre 1 059 € en 2020).
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Vaulx-en-Velin
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Vaulx-en-Velin ont été très éclairants sur le paysage politique local. Au soir du premier passage aux urnes, Hélène Geoffroy (Parti socialiste) a terminé en tête en recueillant 2 401 suffrages (40,38%). À ses trousses, Nordine Gasmi (Divers) a recueilli 14,24% des bulletins valides. Un écart significatif. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Hélène Geoffroy l'a finalement emporté avec 44,30% des suffrages, face à Nordine Gasmi rassemblant 1 443 électeurs inscrits (26,05%) et Stéphane Bertin réunissant 776 votants (14,00%). Nordine Gasmi a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 596 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
09:57 - Journée électorale à Vaulx-en-Velin : les horaires des 20 bureaux de vote
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux 25 100 votants de Vaulx-en-Velin de donner leur opinion sur les enjeux qui concernent leur ville. À Vaulx-en-Velin et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Quel candidat sera élu après Hélène Geoffroy (Parti socialiste), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. Les 20 bureaux de vote de la ville de Vaulx-en-Velin seront accessibles de 8 h à 19 h pour permettre aux électeurs de décider. Pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Vaulx-en-Velin dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin
|Tête de listeListe
|
Abdelkader Lahmar
Liste de La France insoumise
VAULX EN COMMUN AVEC ABDELKADER LAHMAR
|
|
Christine Bertin
Liste divers centre
Vaulx Citoyens
|
|
Thomas Spreux
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière le camp des travailleurs
|
|
Hélène Geoffroy
Liste divers gauche
Vaulx-en-Velin unie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène Geoffroy (32 élus) Ensemble avec hélène geoffroy pour réussir vaulx-en-velin
|2 454
|44,30%
|
|Nordine Gasmi (6 élus) Union des vaudais indépendants (uvi)
|1 443
|26,05%
|
|Stéphane Bertin (3 élus) Agir ensemble pour vaulx en velin
|776
|14,00%
|
|Richard Marion (1 élu) Pour une ville écologique, solidaire et apaisée
|444
|8,01%
|
|Ange Vidal (1 élu) Demain vaulx-en-velin citoyenne et solidaire
|422
|7,61%
|
|Participation au scrutin
|Vaulx-en-Velin
|Taux de participation
|24,08%
|Taux d'abstention
|75,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 683
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène Geoffroy Ensemble avec hélène geoffroy pour réussir vaulx-en-velin
|2 401
|40,38%
|Nordine Gasmi Union des vaudais indépendants (uvi)
|847
|14,24%
|Ange Vidal Demain vaulx-en-velin citoyenne et solidaire
|720
|12,10%
|Richard Marion Pour une ville écologique, solidaire et apaisée
|623
|10,47%
|Stéphane Bertin Agir pour vaulx-en-velin
|613
|10,30%
|Sacha Forca Tisser un avenir pour vaulx-en-velin
|429
|7,21%
|Nadir Farah Nadir farah mouvement citoyen
|174
|2,92%
|Thomas Spreux Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|139
|2,33%
|Participation au scrutin
|Vaulx-en-Velin
|Taux de participation
|26,22%
|Taux d'abstention
|73,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 152
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène Geoffroy (31 élus) Rassemblement vaudais, républicain et solidaire
|3 760
|41,66%
|
|Bernard Genin (8 élus) Vaulx, la vie, l'audace avec la gauche citoyenne
|3 541
|39,23%
|
|Philippe Moine (4 élus) Vaulx, c'est vous
|1 724
|19,10%
|
|Participation au scrutin
|Vaulx-en-Velin
|Taux de participation
|43,29%
|Taux d'abstention
|56,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,21%
|Nombre de votants
|9 521
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène Geoffroy Rassemblement vaudais, républicain et solidaire
|2 179
|27,08%
|Bernard Genin Vaulx, la vie, l'audace, avec la gauche citoyenne
|2 100
|26,09%
|Philippe Moine Vaulx, c'est vous
|1 364
|16,95%
|Stéphane Bertin Agir pour vaux-en-velin
|1 354
|16,82%
|Nordine Gasmi Uvi-union des vaudais independants
|848
|10,53%
|Marie-Andrée Marsteau Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|201
|2,49%
|Participation au scrutin
|Vaulx-en-Velin
|Taux de participation
|37,88%
|Taux d'abstention
|62,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,43%
|Nombre de votants
|8 332
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