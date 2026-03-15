Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin : les infos en direct

Programme de Hélène Geoffroy à Vaulx-en-Velin (Vaulx-en-Velin unie)

Engagement pour la jeunesse

La ville de Vaulx-en-Velin met en place un pacte jeunesse et citoyenneté pour les jeunes de 15 à 25 ans. Ce programme inclut des aides variées, telles que le permis de conduire et des opportunités de mobilité internationale. L'objectif est d'encourager l'engagement bénévole tout en soutenant leur développement personnel.

Sécurité et tranquillité publique

La municipalité s'engage à renforcer la sécurité en augmentant les effectifs de la police municipale et le nombre de caméras de vidéoprotection. Un Plan communal d’Action pour des Espaces Publics Apaisés sera également mis en œuvre pour prévenir les troubles, notamment chez les jeunes. Ces mesures visent à créer un environnement plus sûr pour tous les citoyens.

Transition écologique

Vaulx-en-Velin s'engage dans la transition écologique avec la mise en service de nouvelles lignes de tramway et la refonte des lignes de bus. Des travaux de renaturation de la Rize sont prévus pour restaurer les espaces naturels de la ville. La création d'une cuisine centrale intercommunale vise également à promouvoir une alimentation durable pour les écoles et les crèches.

Patrimoine et urbanisme

La valorisation du patrimoine local est une priorité, avec des projets de restauration de plusieurs sites historiques. La ville poursuit également des opérations de renouvellement urbain pour améliorer l'esthétique et la fonctionnalité des espaces publics. Ces initiatives visent à renforcer l'identité de la ville tout en la tournant vers l'avenir.