Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vaulx-en-Velin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vaulx-en-Velin.
L'actu des élections municipales 2026 à Vaulx-en-Velin
11:51 - Que disaient les résultats de l'élection à Vaulx-en-Velin il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Vaulx-en-Velin, c'est Hélène Geoffroy (Divers gauche) qui a dominé en s'adjugeant 43,57 % des suffrages exprimés. Ensuite, Abdelkader Lahmar (La France insoumise) s'est classé deuxième avec 41,54 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. La pole position, déjà remportée en 2020, a été maintenue pour Hélène Geoffroy, et elle a aussi vu son pourcentage grimper de 3,19 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Christine Bertin (Divers centre) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Thomas Spreux, portant la nuance Extrême gauche, a obtenu 2,33 % des bulletins, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner. Du côté de la mobilisation à Vaulx-en-Velin, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 63,35 %, dans un contexte d'abstention plus forte qu'au niveau national.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vaulx-en-Velin
Le deuxième tour des élections municipales à Vaulx-en-Velin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Abdelkader Lahmar
Liste de La France insoumise
VAULX EN COMMUN AVEC ABDELKADER LAHMAR
|
|
Christine Bertin
Liste divers centre
Vaulx Citoyens
|
|
Hélène Geoffroy
Liste divers gauche
Vaulx-en-Velin unie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène GEOFFROY (Ballotage) Vaulx-en-Velin unie
|4 069
|43,57%
|Abdelkader LAHMAR (Ballotage) VAULX EN COMMUN AVEC ABDELKADER LAHMAR
|3 880
|41,54%
|Christine BERTIN (Ballotage) Vaulx Citoyens
|1 173
|12,56%
|Thomas SPREUX Lutte Ouvrière le camp des travailleurs
|218
|2,33%
|Participation au scrutin
|Vaulx-en-Velin
|Taux de participation
|36,65%
|Taux d'abstention
|63,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Nombre de votants
|9 606
Source : ministère de l’Intérieur
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