Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin : les résultats du 2e tour

Programme de Christine Bertin à Vaulx-en-Velin (Vaulx Citoyens)

Élections Municipales

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sont cruciales pour la démocratie locale. Le mouvement « Vaulx Citoyens » appelle les habitants à voter pour des élus qui représenteront leurs intérêts au conseil municipal. La participation de tous est essentielle pour garantir une voix à chaque citoyen dans la gestion de la ville.

Démocratie Participative

La démocratie participative est au cœur du projet de « Vaulx Citoyens », visant à redonner du pouvoir aux conseils de quartier et aux associations. Des réunions de proximité seront organisées pour impliquer les habitants dans les décisions publiques. La création d'un Office Municipal des Associations permettra également de mutualiser les services pour un meilleur soutien aux initiatives locales.

Cadre de Vie Sain

Le projet vise à garantir un cadre de vie propre et sécurisé pour tous les habitants, notamment les enfants. Des mesures seront mises en place pour lutter contre les incivilités et améliorer les espaces publics laissés à l'abandon. L'augmentation des effectifs de la police municipale d'ici 2028 est également prévue pour renforcer la sécurité dans les quartiers.

Investissements Responsables

Les investissements seront choisis pour réduire les frais de fonctionnement tout en répondant aux besoins des habitants. Une baisse des impôts fonciers est envisagée pour alléger la charge financière des vaudais. Parallèlement, des projets de rénovation et d'utilisation d'énergies renouvelables seront mis en œuvre pour un développement durable de la ville.