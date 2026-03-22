Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vaulx-en-Velin

Le deuxième tour des élections municipales à Vaulx-en-Velin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Abdelkader Lahmar
Abdelkader Lahmar Liste de La France insoumise
VAULX EN COMMUN AVEC ABDELKADER LAHMAR
  • Abdelkader Lahmar
  • Vanessa Valentin Seppa-Titty
  • Lucas Boghossian
  • Laëtitia Berriguiga
  • Adel Hanachi
  • Houria Lagoune
  • Azzeddine Soltani
  • Samah Chaoui
  • Montassar Jaouadi
  • Pamela Alba-Rubio
  • Hüseyin Koyuncu
  • Nadyah Abdel Salam
  • Marius Muzas
  • Ghizlane Zouhal
  • Saïd Yahiaoui
  • Amel Jaouadi
  • David Tounkara
  • Fatiha Benralem Kersani
  • Richard Marion
  • Emmanuelle Candela
  • Chafik Filali
  • Nassira Mecheri
  • Jassim Draidi
  • Isabelle Boissy Dessert
  • Laïch Salimi
  • Nadia El Amraoui
  • Corentin Ducrot
  • Malika Khelladi
  • Yamin Souici
  • Michèle Cognien
  • Abid Saït
  • Soumia El Amraoui
  • Lotfi Ben Yahia
  • Sofia Laribi
  • Fakhar Cheema
  • Célia Fathia Khellas
  • Hélios Lopez
  • Jacqueline Sirieix
  • Samir Otmani
  • Ghislaine Mena
  • Nourédine Khodja
  • Michèle Tortonese
  • Yacine Si Ali
  • Sylviane Charbonnier
  • Alain Touleron
  • Marie-Christine Cadot
  • Khoren Dit Paul Boghossian
Christine Bertin
Christine Bertin Liste divers centre
Vaulx Citoyens
  • Christine Bertin
  • Manuel Sanchez
  • Eliane Da Costa
  • Mustafa Usta
  • Camille Castaldi
  • Jean-Michel Didion
  • Melda Usta
  • Yves Lacazedieu
  • Agnès Bourgeat
  • Gilles Michaud
  • Monique Foray
  • Louis Monard
  • Lise Dumas-Robert
  • Yassine Djelti
  • Nadine Da Costa Blein
  • Burhan Meric
  • Louise Andries
  • Ulysse Bertin
  • Sabah Yahi
  • Ivan Lacazedieu
  • Florence Rigard
  • David Laïb
  • Serife Eda Aras
  • Laurent Videau
  • Amandine Viallet
  • Stéphane Bertin
  • Lucile Brisset
  • Marc Beaugiraud
  • Nathalie Picolet
  • Eric Moreau-Prieur
  • Sarah Gouiran
  • Jean-Yves Beau
  • Pauline Ville
  • Philippe Dubois
  • Christiane Molle
  • Maurice Andrivet
  • Iaryna Lacazedieu
  • Jean-Maurice Chaussonnerie
  • Maria-Dolores Vega
  • Emmanuel Favrat
  • Bernadette Lamblin
  • Bernard Funes
  • Isabelle Alonso
  • Michel Denis Griot
  • Aurélia Desoubry
  • Maxime Croze
  • Jennifer Molle
Hélène Geoffroy
Hélène Geoffroy Liste divers gauche
Vaulx-en-Velin unie
  • Hélène Geoffroy
  • Stéphane Gomez
  • Kaoutar Dahoum
  • Abdallah Slimani
  • Ange Vidal
  • Philippe Moine
  • Nawelle Chhib
  • Matthieu Fischer
  • Soufia Maarouk
  • Nacer Denfir
  • Muriel Lecerf
  • Abdoulaye Sow
  • Myriam Mostefaoui
  • Claude Partouche
  • Antoinette Atto
  • Yunusemre Ocak
  • Monique Martinez
  • Noam Didi
  • Dehbia Djerbib
  • Michel Rocher
  • Charazede Gahrouri
  • Fethi Smati
  • Kim Bou
  • Patrice Guillermin-Dumas
  • Nassima Kaouah
  • Mohamed Chaïa
  • Joëlle Giannetti
  • Eric Bages-Limoges
  • Lyna Ghaffari
  • Riad Ali Mbae
  • Véronique Stagnoli
  • Mehdi Benharrat
  • Yvette Janin
  • Jean Philippe Amouny
  • Ezgi Bugdayci
  • Walid Moussaoui
  • Béatrice Baronnier
  • Omar Egal
  • Magali Avadikian
  • Yohann Reuse
  • Virginie Martins
  • Jean Luc Caparros
  • Claudine Yoyo
  • Abdellatif Tougui
  • Aurélie Fontana
  • Boniface Nguelo
  • Malika Achkouk

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène GEOFFROY
Hélène GEOFFROY (Ballotage) Vaulx-en-Velin unie 		4 069 43,57%
Abdelkader LAHMAR
Abdelkader LAHMAR (Ballotage) VAULX EN COMMUN AVEC ABDELKADER LAHMAR 		3 880 41,54%
Christine BERTIN
Christine BERTIN (Ballotage) Vaulx Citoyens 		1 173 12,56%
Thomas SPREUX
Thomas SPREUX Lutte Ouvrière le camp des travailleurs 		218 2,33%
Participation au scrutin Vaulx-en-Velin
Taux de participation 36,65%
Taux d'abstention 63,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 9 606

Source : ministère de l’Intérieur

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