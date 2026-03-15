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19:21 - Dynamique électorale à Vaulx-en-Velin : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale municipale, Vaulx-en-Velin se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 52 448 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 3 722 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 47% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 21,44% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 12 280 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 29,63%, Vaulx-en-Velin se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 109 €/an, la ville dévoile un taux de chômage de 19,75%, révélant une situation économique mitigée. À Vaulx-en-Velin, où la jeunesse représente 47% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Vaulx-en-Velin ? Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Vaulx-en-Velin il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 13,57% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 28,67% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 11,99% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Vaulx-en-Velin comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 17,92% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 17,79% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 17,44% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Vaulx-en-Velin ? L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Vaulx-en-Velin constituera un 'game changer' pour ces municipales. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était établie à 73,78 % à la fin du premier round (un niveau remarquable) alors que le pays était affecté par la pandémie du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été définie par une abstention à 40,45 % dans la ville (et donc 59,55 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 65,49 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 48,57 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 72,15 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune se révèle donc sensiblement comme une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Vaulx-en-Velin ? L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Vaulx-en-Velin s'affirmait alors toujours comme une terre résolument de gauche, solidifiant encore un peu plus son positionnement historique. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur Manon Aubry (48,16%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Vaulx-en-Velin accordaient leurs suffrages à Abdelkader Lahmar (Union de la gauche) avec 65,02% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Abdelkader Lahmar culminant à 69,80% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Vaulx-en-Velin : des verdicts éminemment instructifs lors des élections en 2022 Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Vaulx-en-Velin choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 54,94% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 17,28%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 71,33%, contre 28,67% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vaulx-en-Velin accordaient leurs suffrages à Abdelkader Lahmar (Nupes) avec 43,38% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,75%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Hélène GEOFFROY a-t-elle contenu les impôts à Vaulx-en-Velin ? Dans une dynamique de diminution des prélèvements locaux à Vaulx-en-Velin, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 22,46 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 345 960 €. Un produit qui est loin des 10 321 980 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Vaulx-en-Velin atteint désormais environ 37,49 % en 2024 (contre 26,46 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne du pays, avoisinant les 40 %. Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vaulx-en-Velin a représenté 978 € en 2024 (contre 1 059 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Vaulx-en-Velin Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Vaulx-en-Velin ont été très éclairants sur le paysage politique local. Au soir du premier passage aux urnes, Hélène Geoffroy (Parti socialiste) a terminé en tête en recueillant 2 401 suffrages (40,38%). À ses trousses, Nordine Gasmi (Divers) a recueilli 14,24% des bulletins valides. Un écart significatif. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Hélène Geoffroy l'a finalement emporté avec 44,30% des suffrages, face à Nordine Gasmi rassemblant 1 443 électeurs inscrits (26,05%) et Stéphane Bertin réunissant 776 votants (14,00%). Nordine Gasmi a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 596 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.