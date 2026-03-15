Résultat municipale 2026 à Vaulx-en-Velin (69120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vaulx-en-Velin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vaulx-en-Velin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaulx-en-Velin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène GEOFFROY
Hélène GEOFFROY Vaulx-en-Velin unie 		4 069 43,57%
Abdelkader LAHMAR
Abdelkader LAHMAR VAULX EN COMMUN AVEC ABDELKADER LAHMAR 		3 880 41,54%
Christine BERTIN
Christine BERTIN Vaulx Citoyens 		1 173 12,56%
Thomas SPREUX
Thomas SPREUX Lutte Ouvrière le camp des travailleurs 		218 2,33%
Participation au scrutin Vaulx-en-Velin
Taux de participation 36,65%
Taux d'abstention 63,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 9 606

Source : ministère de l’Intérieur

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