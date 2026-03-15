Résultat de l'élection municipale 2026 à Vauréal : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vauréal

Tête de listeListe
Patricia José
Patricia José Liste divers droite
VAUREAL AUTREMENT
  • Patricia José
  • Jean-Christophe Constantin
  • Laetitia Herrmann
  • Stephane Harang
  • Nathalie Mereu
  • Stéphane Mimouni
  • Valérie Crepel
  • Pacôme Badoual
  • Adeline Hanse
  • Pascal Merlet
  • Estelle Chazé
  • Kévin Viffry
  • Lucie Bénard
  • Fulbert Etienne
  • Paula Da Silva
  • Morrison Opawale
  • Elisabeth Argenton
  • Xavier Mermin
  • Sylvie Cupillard
  • François Jacquenet
  • Gladis Hiroyasu
  • Franck Mallet
  • Cendrine Ballerini
  • Arnaud Etienne
  • Aline Godbillon
  • Eric Carresse
  • Nicole Brown de Colstoun
  • Philippe Corbasson
  • Jacqueline Guillaume
  • Nicolas Bénard
  • Jocelyne Cibille
  • Denis Limbour
  • Sylvia Cambou
Raphaël Lanteri
Raphaël Lanteri Liste divers gauche
VAUREAL, UN AVENIR POUR TOUS
  • Raphaël Lanteri
  • Simone Dufayet
  • Jean-Clovis Bouteille
  • Régine Waterlot
  • David Bedin
  • Coralie Lardet-Rombeaux
  • Elrazali Boultame
  • Patricia Fidi
  • Jean-Jacques Fréjaville
  • Gaelle Soulier-Sotgiu
  • Benjamin Gabiron
  • Tasrine Youssouf
  • Antoine Migale
  • Natacha Eusebe
  • Philippe Sainte-Croix
  • Catherine Perregaux
  • Cedric Pirot
  • Atef Zghal
  • Yves Blanchard
  • Safiye Bilic
  • Florent Nguyen
  • Marie-Paule Faucon
  • Guillaume Merlet
  • Josseline Jason
  • Farid Werck-Hachani
  • Suzy Calabre
  • Adnan Arif
  • Parina Maskeen
  • Mehdi Chouchene
  • Jessica Charlong
  • Karim Aisabivi
  • Fatima Nd Bbassaïd
  • Ilan Pandourangane
  • Mireille Barrié
  • Sohail Maskeen
Bruno Le Cunff
Bruno Le Cunff Liste Divers
PACTE POUR VAUREAL
  • Bruno Le Cunff
  • Jacqueline Frasca
  • Alexis Auvray
  • Natacha Luka
  • Arnaud Destree
  • Audrey Caron
  • Sébastien Ali
  • Isabella Cordier
  • Julien Lagardere
  • Audrey Denne
  • Olivier Menard
  • Sophie Nadal
  • Gilles Papillon
  • Donia Mestaoui
  • Abdessamad El Mzouti
  • Stéphanie Latché
  • Kilian Rolland
  • Laurie-Anne Badiane
  • André Ambrois
  • Véronique Chaigne
  • Bijan Mehdi Souzani
  • Nadine Vergara
  • Christian Plaza Onate
  • Audrey Teinturier
  • Georges Andoni
  • Fabienne Chery
  • Kamel Kadir
  • Céline Roger
  • Robert Frasca
  • Pauline Carrier
  • Guillaume Mercader
  • Nafissa Valelo Domingo
  • Clément Dornier
  • Françoise Brard
  • Christophe Dimicoli

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie Couchot
Sylvie Couchot (26 élus) Vaureal, partageons l'avenir 		2 145 51,76%
  • Sylvie Couchot
  • Raphaël Lanteri
  • Lydia Chevalier
  • Jean-Marie Rollet
  • Simone Dufayet
  • Benjamin Gabiron
  • Marie-Pierre Fauqueur
  • Michel Jumelet
  • Gaelle Soulier-Sotgiu
  • Daniel Vizieres
  • Coralie Lardet-Rombeaux
  • Victorien Lachas
  • Marie-Christine Sylvain
  • David Bedin
  • Dyna Koncki
  • Guillaume Merlet
  • Nathalie Erambert
  • Georges Andoni
  • Régine Waterlot
  • Yacine Khalfi
  • Josseline Jason
  • Pascal Parenty
  • Siham Foursane
  • Anthony Goury
  • Natacha Eusebe
  • Abdelkrim Daoudi
Rida Boultame
Rida Boultame (6 élus) Vauréal 2020, avec vous (rida boultame) 		1 642 39,62%
  • Rida Boultame
  • Patricia José
  • Aziz Boujdag
  • Jacqueline Disant
  • Bruno Le Cunff
  • Patricia Fidi
Dominique Flottes
Dominique Flottes (1 élu) L'avenir de vaureal avec vous 		357 8,61%
  • Dominique Flottes
Participation au scrutin Vauréal
Taux de participation 38,01%
Taux d'abstention 61,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 344

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie Couchot
Sylvie Couchot (26 élus) Vaureal rassemblee 		2 809 53,69%
  • Sylvie Couchot
  • Jean-Marie Rollet
  • Lydia Chevalier
  • Michel Jumelet
  • Marie-Christine Sylvain
  • Jean-Pierre Rioni
  • Patricia Colson
  • Raphaël Lanteri
  • Simone Dufayet
  • Koffi Hukportie
  • Coralie Lardet - Rombeaux
  • Antoine Prudent
  • Bénédicte Brunet La Ruche
  • Daniel Vizieres
  • Joséphine Badiane
  • Marc Ehrhart
  • Régine Waterlot
  • Abdelmajib Archani
  • Josseline Jason
  • Maurice Michel
  • Dyna Koncki
  • Benjamin Gabiron
  • Marie-Hélène Gary
  • Maurice De Germon
  • Carla Guisuraga
  • Georges Andoni
Hervé Techer
Hervé Techer (7 élus) Changer vaureal 		2 422 46,30%
  • Hervé Techer
  • Christelle Mouty
  • Robert Erpelding
  • Marie-Paule Faucon
  • Régis Nedelec
  • Geneviève Caillie
  • Marc Hermandesse
Participation au scrutin Vauréal
Taux de participation 50,08%
Taux d'abstention 49,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,99%
Nombre de votants 5 624

Villes voisines de Vauréal

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