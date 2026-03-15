Résultat de l'élection municipale 2026 à Vauréal : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vauréal [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vauréal sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vauréal.
L'actu des élections municipales 2026 à Vauréal
13:46 - À Vauréal, une fiscalité stable qui influencera le résultat
À Vauréal, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 11,94 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 34 960 € la même année. Un montant loin des 3,43127 millions d'euros enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Vauréal est passé à 43,03 % en 2024 (contre 25,85 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Vauréal s'est établi à 992 euros en 2024 contre 939 euros en début de mandat.
11:59 - Une victoire écrasante à la dernière élection à Vauréal
Lors des municipales de 2020 à Vauréal, les résultats ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour, Sylvie Couchot (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 51,76% des bulletins. Derrière, Rida Boultame (Divers centre) a rassemblé 39,62% des votes. Cette victoire sans appel de Sylvie Couchot a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Vauréal, cette dynamique pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Vauréal ?
Les municipales sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux des 35 000 communes françaises. Pour rappel, le premier tour des élections municipales de 2020 s'est tenu de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. Les 12 bureaux de vote de la ville de Vauréal seront accessibles jusqu'à 20 h pour accueillir les électeurs. Pour être informé des résultats des élections municipales à Vauréal dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vauréal
|Tête de listeListe
|
Patricia José
Liste divers droite
VAUREAL AUTREMENT
|
|
Raphaël Lanteri
Liste divers gauche
VAUREAL, UN AVENIR POUR TOUS
|
|
Bruno Le Cunff
Liste Divers
PACTE POUR VAUREAL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie Couchot (26 élus) Vaureal, partageons l'avenir
|2 145
|51,76%
|
|Rida Boultame (6 élus) Vauréal 2020, avec vous (rida boultame)
|1 642
|39,62%
|
|Dominique Flottes (1 élu) L'avenir de vaureal avec vous
|357
|8,61%
|
|Participation au scrutin
|Vauréal
|Taux de participation
|38,01%
|Taux d'abstention
|61,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 344
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie Couchot (26 élus) Vaureal rassemblee
|2 809
|53,69%
|
|Hervé Techer (7 élus) Changer vaureal
|2 422
|46,30%
|
|Participation au scrutin
|Vauréal
|Taux de participation
|50,08%
|Taux d'abstention
|49,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,99%
|Nombre de votants
|5 624
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