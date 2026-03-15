Résultat de l'élection municipale 2026 à Vauréal : les infos en direct

Programme de Bruno Le Cunff à Vauréal (PACTE POUR VAUREAL)

Participation citoyenne

À Vauréal, le mouvement PACTE pour Vauréal vise à impliquer les habitantes et les habitants dans les décisions qui les concernent. La liste citoyenne participative souhaite rompre avec le sentiment d'exclusion ressenti par de nombreux citoyens. Cela se traduit par des initiatives concrètes pour favoriser la participation active de tous.

Démocratie et éthique

Le mandat sera exercé dans l'intérêt général, en évitant toute pression extérieure ou logique partisane. L'engagement envers une gouvernance éthique se manifeste par le refus des privilèges et du cumul des mandats. Cette approche vise à instaurer un climat de confiance entre les élus et les citoyens.

Comités et commissions

Des dispositifs tels qu'un comité de pilotage citoyen seront mis en place pour associer les habitantes et les habitants aux élus. Des commissions de travail municipales ouvertes aux volontaires permettront également d'encourager l'implication citoyenne. Ces structures visent à donner une voix à chacun dans les décisions locales.

Transparence administrative

La mise en ligne de tous les documents administratifs communicables est une priorité pour garantir la transparence. Les citoyens pourront ainsi accéder facilement aux informations concernant la gestion de leur ville. Cette initiative renforce la responsabilité des élus et favorise un dialogue ouvert avec la population.