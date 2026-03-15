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19:21 - Vauréal : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A mi-chemin des municipales, Vauréal regorge de diversité et d'activités. Avec ses 25,52% de cadres supérieurs pour 16 079 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 840 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 4 446 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (15,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 1 262 résidents étrangers, soit 7,85% de la population, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 244 €/an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. À Vauréal, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Vauréal ? Le parti à la flamme était resté en retrait lors des élections municipales à Vauréal il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 14,21% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 27,32% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 12,39% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Vauréal comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 19,74% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 21,17% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,41% lors du vote définitif.

16:58 - Une participation de 38,01 % à Vauréal aux dernières municipales En 2020, la participation à Vauréal était allée jusqu'à 38,01 % à la fin du premier tour, un taux inférieur aux 44,7 % du pays, représentant 4 344 votants alors que la pandémie du Covid perturbait le pays. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 74,32 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 46,51 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,07 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 44,31 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune s'affiche comme une zone en retrait des urnes. L'affluence dans les bureaux de vote de Vauréal sera quoi qu'il en soit une clé pour cette municipale.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Vauréal En juin 2024, les élections législatives à Vauréal avaient placé en tête Aurélien Taché (Union de la gauche) avec 43,80% au premier tour, devant Sonia Krimi (Ensemble !) avec 21,64%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Aurélien Taché culminant à 71,59% des suffrages exprimés localement. Lors du scrutin européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Vauréal avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Manon Aubry avec 24,56% des bulletins. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Vauréal lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Vauréal choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 37,09% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 29,05%. Lors de la finale de l'élection à Vauréal, les électeurs accordaient 72,68% pour Emmanuel Macron, contre 27,32% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Vauréal accordaient leurs suffrages à Aurélien Taché (Nupes) avec 31,47% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,41%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Vauréal se positionne comme une localité où la gauche domine largement.

12:58 - À Vauréal, une fiscalité stable qui influencera le résultat À Vauréal, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 11,94 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 34 960 € la même année. Un montant loin des 3,43127 millions d'euros enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Vauréal est passé à 43,03 % en 2024 (contre 25,85 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Vauréal s'est établi à 992 euros en 2024 contre 939 euros en début de mandat.

11:59 - Une victoire écrasante à la dernière élection à Vauréal Lors des municipales de 2020 à Vauréal, les résultats ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour, Sylvie Couchot (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 51,76% des bulletins. Derrière, Rida Boultame (Divers centre) a rassemblé 39,62% des votes. Cette victoire sans appel de Sylvie Couchot a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Vauréal, cette dynamique pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.