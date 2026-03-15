Résultat municipale 2026 à Vauréal (95490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vauréal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vauréal, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vauréal [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël LANTERI
Raphaël LANTERI (28 élus) VAUREAL, UN AVENIR POUR TOUS 		3 724 66,42%
  • Raphaël LANTERI
  • Simone DUFAYET
  • Jean-Clovis BOUTEILLE
  • Régine WATERLOT
  • David BEDIN
  • Coralie LARDET-ROMBEAUX
  • Elrazali BOULTAME
  • Patricia FIDI
  • Jean-Jacques FRÉJAVILLE
  • Gaelle SOULIER-SOTGIU
  • Benjamin GABIRON
  • Tasrine YOUSSOUF
  • Antoine MIGALE
  • Natacha EUSEBE
  • Philippe SAINTE-CROIX
  • Catherine PERREGAUX
  • Cedric PIROT
  • Atef ZGHAL
  • Yves BLANCHARD
  • Safiye BILIC
  • Florent NGUYEN
  • Marie-Paule FAUCON
  • Guillaume MERLET
  • Josseline JASON
  • Farid WERCK-HACHANI
  • Suzy CALABRE
  • Adnan ARIF
  • Parina MASKEEN
Bruno LE CUNFF
Bruno LE CUNFF (3 élus) PACTE POUR VAUREAL 		1 017 18,14%
  • Bruno LE CUNFF
  • Jacqueline FRASCA
  • Alexis AUVRAY
Patricia JOSÉ
Patricia JOSÉ (2 élus) VAUREAL AUTREMENT 		866 15,44%
  • Patricia JOSÉ
  • Jean-Christophe CONSTANTIN
Participation au scrutin Vauréal
Taux de participation 47,76%
Taux d'abstention 52,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 734

Source : ministère de l’Intérieur

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