Résultat de l'élection municipale 2026 à Vauvert : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vauvert [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vauvert sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vauvert.
L'actu des élections municipales 2026 à Vauvert
13:46 - La question des impôts, une clé de l'élection à Vauvert
En matière d'impôts locaux à Vauvert, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 252 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 066 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 57,67 % en 2024 (contre environ 33,02 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne en France s'établit aux alentours de 40 % (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 241 040 € de recettes en 2024, contre 2 379 860 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 15,69 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.
11:59 - Les résultats des dernières élections à Vauvert
Il peut s'avérer édifiant d'analyser les scores du dernier scrutin municipal à Vauvert. Au terme du premier tour à l'époque, Jean Denat (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires avec 1 941 voix (45,05%). En deuxième position, Jean-Louis Meizonnet (Rassemblement National) a obtenu 1 856 voix (43,08%). Ce score très ténu laissait planer de nombreuses interrogations en vue du 2ème tour. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Jean Denat l'a finalement emporté avec 2 532 bulletins (51,57%), face à Jean-Louis Meizonnet avec 48,42% des votants. Comme le laissait présager le premier tour, la confrontation est restée très serrée jusqu'à l'ultime moment. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute bénéficié du report de voix des listes de gauche éliminées, sécurisant 591 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Vauvert ?
Pour voter, les citoyens de l'agglomération pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Vauvert. Les municipales offrent la possibilité aux électeurs de Vauvert de donner leur opinion sur la manière dont est organisée leur commune. À Vauvert et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, c'est Jean Denat qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Vauvert. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vauvert
|Tête de listeListe
|
Nicolas Meizonnet
Liste du Rassemblement National
VAUVERT, VIVANTE ET FIÈRE !
|
|
Jean Denat
Liste divers gauche
Pour VAUVERT Gallician Montcalm Sylvéréal continuons d'agir ENSEMBLE AVEC Jean DENAT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Denat (25 élus) Pour nous, c'est vauvert !
|2 532
|51,57%
|
|Jean-Louis Meizonnet (8 élus) Rassemblés pour vauvert
|2 377
|48,42%
|
|Participation au scrutin
|Vauvert
|Taux de participation
|57,29%
|Taux d'abstention
|42,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 127
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Denat Pour nous, c'est vauvert !
|1 941
|45,05%
|Jean-Louis Meizonnet Rassemblés pour vauvert
|1 856
|43,08%
|Joëlle Cachia-Moreno Osons vauvert ensemble
|386
|8,96%
|Bruno Lebeau La voix des vauverdois bruno lebeau
|125
|2,90%
|Participation au scrutin
|Vauvert
|Taux de participation
|49,85%
|Taux d'abstention
|50,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 458
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Denat (24 élus) Tous pour vauvert avec jean denat
|2 661
|41,48%
|
|Jean-Louis Meizonnet (6 élus) Vauvert bleu marine
|2 268
|35,35%
|
|Gérard Gayaud (3 élus) Mon parti c'est vauvert
|1 486
|23,16%
|
|Participation au scrutin
|Vauvert
|Taux de participation
|75,80%
|Taux d'abstention
|24,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|6 574
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Denat Tous pour vauvert avec jean denat
|2 272
|37,84%
|Jean-Louis Meizonnet Vauvert bleu marine
|1 958
|32,61%
|Gérard Gayaud Mon parti c'est vauvert
|1 774
|29,54%
|Participation au scrutin
|Vauvert
|Taux de participation
|71,79%
|Taux d'abstention
|28,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,57%
|Nombre de votants
|6 226
Villes voisines de Vauvert
- Vauvert (30600)
- Ecole primaire à Vauvert
- Maternités à Vauvert
- Crèches et garderies à Vauvert
- Classement des collèges à Vauvert
- Salaires à Vauvert
- Impôts à Vauvert
- Dette et budget de Vauvert
- Climat et historique météo de Vauvert
- Accidents à Vauvert
- Délinquance à Vauvert
- Inondations à Vauvert
- Nombre de médecins à Vauvert
- Pollution à Vauvert
- Entreprises à Vauvert
- Prix immobilier à Vauvert