Résultat de l'élection municipale 2026 à Vauvert : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vauvert

Tête de listeListe
Nicolas Meizonnet
Nicolas Meizonnet Liste du Rassemblement National
VAUVERT, VIVANTE ET FIÈRE !
  • Nicolas Meizonnet
  • Carole Calba
  • Serge Garnier
  • Agnès Auguste
  • Daniel Santamatilde
  • Anne Vialle
  • Jean-Pierre Gusaï
  • Emmanuelle Gavanon
  • David Schwartz
  • Sandrine Rios
  • Nolwenn Grau
  • Emmanuelle André
  • David Berrebi
  • Carole Cattenat
  • Julien Barre
  • Valerie Pollin
  • Raymond Querel
  • Caroline Mauran
  • Alain Ceccotti
  • Aurélie Roussel
  • Ludovic Gascuel
  • Valerie Duché
  • Dominique Samie
  • Sophie Coudert
  • Jean-Louis Meizonnet
  • Pascale Marc
  • Mickael Pezet
  • Sandrine Bessières
  • Guillaume Delon
  • Mélanie Mayen
  • Pierre Parant
  • Mireille Paris
  • Eric Nepoty
  • Elisabeth Court
  • Henri Martinez
Jean Denat
Jean Denat Liste divers gauche
Pour VAUVERT Gallician Montcalm Sylvéréal continuons d'agir ENSEMBLE AVEC Jean DENAT
  • Jean Denat
  • Magali Nissard
  • Christian Sommacal
  • Sandra Liautaud
  • Bruno Pascal
  • Elisabeth Michalski
  • Farouk Moussa
  • Laurence Emmanuelli
  • Rodolphe Rubio
  • Lucie Heurtier
  • Mohammed Touhami
  • Annick Chopard
  • Benjamin Rouviere
  • Michèle Cukier
  • Jacky Pascal
  • Christiane Espuche
  • Frédéric Dumas
  • Florinda Race
  • Jean-François Quillet
  • Cécile Cargnelutti
  • Samuel Pabion
  • Françoise Moré
  • Daniel Salmeron
  • Nicole Duquesne
  • Alexandre Brignacca
  • Marie-Catherine Bachelery
  • Christophe Causse
  • Myriam Taïbi
  • Rafael Galera
  • Chloé Conesa
  • Erwann Cluzeau
  • Francine Chalmeton
  • Jean-Paul Bertrand
  • Viviane Vendroux
  • André Genot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Denat
Jean Denat (25 élus) Pour nous, c'est vauvert ! 		2 532 51,57%
  • Jean Denat
  • Katy Guyot
  • Bruno Pascal
  • Annick Chopard
  • Rodolphe Rubio
  • Laurence Emmanuelli
  • Farouk Moussa
  • Elisabeth Michalski
  • Christian Sommacal
  • Francine Chalmeton
  • Mohammed Touhami
  • Christiane Espuche
  • Jacky Pascal
  • Mayliss Sancho
  • Frédéric Dumas
  • Chantal Lair-Lachapelle
  • Alexandre Brignacca
  • Nicole Duquesne
  • Daniel Salmeron
  • Magali Nissard
  • Benjamin Rouvière
  • Sophie Leroy
  • Renaud Napoléon
  • Véronique Vedrine
  • Bruno Jouanné
Jean-Louis Meizonnet
Jean-Louis Meizonnet (8 élus) Rassemblés pour vauvert 		2 377 48,42%
  • Jean-Louis Meizonnet
  • Sandrine Rios
  • Philips Vellas
  • Carole Calba
  • Serge Garnier
  • Sandrine Bessières
  • René Gimenez
  • Emmanuelle Gavanon
Participation au scrutin Vauvert
Taux de participation 57,29%
Taux d'abstention 42,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 127

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Denat
Jean Denat Pour nous, c'est vauvert ! 		1 941 45,05%
Jean-Louis Meizonnet
Jean-Louis Meizonnet Rassemblés pour vauvert 		1 856 43,08%
Joëlle Cachia-Moreno
Joëlle Cachia-Moreno Osons vauvert ensemble 		386 8,96%
Bruno Lebeau
Bruno Lebeau La voix des vauverdois bruno lebeau 		125 2,90%
Participation au scrutin Vauvert
Taux de participation 49,85%
Taux d'abstention 50,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 458

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Denat
Jean Denat (24 élus) Tous pour vauvert avec jean denat 		2 661 41,48%
  • Jean Denat
  • Katy Guyot
  • Marc Jolivet
  • Annick Chopard
  • Rodolphe Rubio
  • Marie-José Doutres
  • Bruno Pascal
  • Laurence Emmanuelli
  • Jean-Noël Rios
  • Elisabeth Michalski
  • William Airal
  • Sandra Liautaud Mauras
  • Christian Sommacal
  • Touria Boujlil
  • Mouad Amara
  • Catherine Delmas
  • Jacky Pascal
  • Elsa Inesta
  • Ludovic Arbrun
  • Manon Libra
  • Farouk Moussa
  • Sabine Malbon
  • Sébastien Vidal
  • Francine Chalmeton
Jean-Louis Meizonnet
Jean-Louis Meizonnet (6 élus) Vauvert bleu marine 		2 268 35,35%
  • Jean-Louis Meizonnet
  • Christiane Barthes
  • René Gimenez
  • Béatrice Pruvot
  • Maurice Ruedas
  • Nathalie Cayuela
Gérard Gayaud
Gérard Gayaud (3 élus) Mon parti c'est vauvert 		1 486 23,16%
  • Gérard Gayaud
  • Joëlle Cachia-Moreno
  • Jean-Pierre Saurel
Participation au scrutin Vauvert
Taux de participation 75,80%
Taux d'abstention 24,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 6 574

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Denat
Jean Denat Tous pour vauvert avec jean denat 		2 272 37,84%
Jean-Louis Meizonnet
Jean-Louis Meizonnet Vauvert bleu marine 		1 958 32,61%
Gérard Gayaud
Gérard Gayaud Mon parti c'est vauvert 		1 774 29,54%
Participation au scrutin Vauvert
Taux de participation 71,79%
Taux d'abstention 28,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,57%
Nombre de votants 6 226

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