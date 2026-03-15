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19:21 - Élections à Vauvert : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Vauvert foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 11 772 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 896 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 319 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (78,72%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 867 résidents étrangers, représentant 7,36% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 204 €/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,44%, révélant une situation économique instable. Pour finir, à Vauvert, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les données clés du vote RN à Vauvert Le mouvement nationaliste avait cumulé 43,08% des voix lors du scrutin municipal à Vauvert en mars 2020. Il rassemblait au deuxième tour 48,42% des voix. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 36,09% des voix lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 57,81% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 47,07% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti nationaliste réunissait 63,00% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,87% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 53,16% pour le parti nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - Résultats électoraux à Vauvert : le point sur l'abstention La désertion des urnes à Vauvert constituera une variable majeure pour cette élection municipale. Pour rappel, l'abstention atteignait 50,15 % lors de la précédente élection municipale (un niveau conforme aux 55,3 % du pays), beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 25,10 % des habitants inscrits. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 54,56 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 32,29 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 47,84 %. Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Vauvert comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de la moyenne.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Vauvert ? Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Vauvert avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (47,87%), suivie par Manon Aubry qui avait récolté 13,10% des voix. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Vauvert plébiscitaient ensuite Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avec 53,16% au premier tour. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle donc que Vauvert s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Les électeurs de Vauvert avaient privilégié le RN il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Vauvert tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 36,09% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 22,98%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,81% pour Marine Le Pen, contre 42,19% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Vauvert accordaient leurs suffrages à Nicolas Meizonnet (RN) avec 47,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,00% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Vauvert En matière d'impôts locaux à Vauvert, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 252 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 066 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 57,67 % en 2024 (contre environ 33,02 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne en France s'établit aux alentours de 40 % (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 241 040 € de recettes en 2024, contre 2 379 860 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 15,69 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Vauvert Il peut s'avérer édifiant d'analyser les scores du dernier scrutin municipal à Vauvert. Au terme du premier tour à l'époque, Jean Denat (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires avec 1 941 voix (45,05%). En deuxième position, Jean-Louis Meizonnet (Rassemblement National) a obtenu 1 856 voix (43,08%). Ce score très ténu laissait planer de nombreuses interrogations en vue du 2ème tour. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Jean Denat l'a finalement emporté avec 2 532 bulletins (51,57%), face à Jean-Louis Meizonnet avec 48,42% des votants. Comme le laissait présager le premier tour, la confrontation est restée très serrée jusqu'à l'ultime moment. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute bénéficié du report de voix des listes de gauche éliminées, sécurisant 591 voix supplémentaires entre les deux tours.