Résultat municipale 2026 à Vauvert (30600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vauvert a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vauvert, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vauvert [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas MEIZONNET
Nicolas MEIZONNET (26 élus) VAUVERT, VIVANTE ET FIÈRE ! 		3 665 57,50%
  • Nicolas MEIZONNET
  • Carole CALBA
  • Serge GARNIER
  • Agnès AUGUSTE
  • Daniel SANTAMATILDE
  • Anne VIALLE
  • Jean-Pierre GUSAÏ
  • Emmanuelle GAVANON
  • David SCHWARTZ
  • Sandrine RIOS
  • Nolwenn GRAU
  • Emmanuelle ANDRÉ
  • David BERREBI
  • Carole CATTENAT
  • Julien BARRE
  • Valerie POLLIN
  • Raymond QUEREL
  • Caroline MAURAN
  • Alain CECCOTTI
  • Aurélie ROUSSEL
  • Ludovic GASCUEL
  • Valerie DUCHÉ
  • Dominique SAMIE
  • Sophie COUDERT
  • Jean-Louis MEIZONNET
  • Pascale MARC
Jean DENAT
Jean DENAT (7 élus) Pour VAUVERT Gallician Montcalm Sylvéréal continuons d'agir ENSEMBLE AVEC Jean DENAT 		2 709 42,50%
  • Jean DENAT
  • Magali NISSARD
  • Christian SOMMACAL
  • Sandra LIAUTAUD
  • Bruno PASCAL
  • Elisabeth MICHALSKI
  • Farouk MOUSSA
Participation au scrutin Vauvert
Taux de participation 68,83%
Taux d'abstention 31,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 6 582

Source : ministère de l’Intérieur

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