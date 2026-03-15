Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaux-le-Pénil : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaux-le-Pénil [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vaux-le-Pénil sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vaux-le-Pénil.
L'actu des élections municipales 2026 à Vaux-le-Pénil
13:46 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Vaux-le-Pénil
Pour ce qui est de la fiscalité à Vaux-le-Pénil, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté environ 1 797 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 284 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 49,46 % en 2024 (contre 21,48 % en 2020). En comparaison, la moyenne atteint environ 40 % en France (en progression de 1,2 point). Mais attention : cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 115 700 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 2,92124 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 17,54 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Vaux-le-Pénil ?
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Vaux-le-Pénil est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Henri De Meyrignac (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 38,79% des suffrages. Deuxième, Nathalie Beaulnes-Sereni (Divers droite) a obtenu 33,63% des voix. Une troisième force s'est dégagée derrière Julien Guerin (Divers gauche), s'adjugeant 27,56% des électeurs. Le léger écart à l'avant du peloton semblait laisser place à un 2ème tour sans certitude. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Henri De Meyrignac l'a finalement emporté avec 1 529 bulletins (57,87%), face à Nathalie Beaulnes-Sereni rassemblant 42,12% des votants. Par contraste, ce second tour a donné lieu à un succès large et indiscutable. Henri De Meyrignac a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Julien Guerin, sécurisant 385 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe des challengers se doit coûte que coûte d'unir plus largement ce dimanche dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Vaux-le-Pénil
Les 6 bureaux de vote de l'agglomération de Vaux-le-Pénil ferment à 18 h pour le dépouillement. En 2026, les électeurs de Vaux-le-Pénil sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Vaux-le-Pénil. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vaux-le-Pénil
|Tête de listeListe
|
Nathalie Beaulnes-Sereni
Liste divers droite
VAUX-LE-PENIL, NOTRE VILLE, NOTRE VIE !
|
|
Véronique Ploquin
Liste divers gauche
VAUX-LE-PENIL, ENSEMBLE POUR DEMAIN
|
|
Clodi Pratola
Liste d'union à l'extrême-droite
PROTÉGER VAUX LE PÉNIL
|
|
Julien Guérin
Liste divers gauche
AVEC VOUS POUR VAUX-LE-PÉNIL, NOTRE BIEN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henri De Meyrignac (26 élus) Vaux-le-penil, notre avenir, ensemble
|1 529
|57,87%
|
|Nathalie Beaulnes-Sereni (7 élus) Vaux-le-penil, notre ville, notre vie!
|1 113
|42,12%
|
|Participation au scrutin
|Vaux-le-Pénil
|Taux de participation
|32,73%
|Taux d'abstention
|67,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 762
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henri De Meyrignac Vaux-le-penil, notre avenir ensemble
|1 144
|38,79%
|Nathalie Beaulnes-Sereni Vaux-le-penil, notre ville, notre vie!
|992
|33,63%
|Julien Guerin Vaux-le-penil : notre bien commun
|813
|27,56%
|Participation au scrutin
|Vaux-le-Pénil
|Taux de participation
|36,20%
|Taux d'abstention
|63,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 042
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Herrero (28 élus) Avec vous pour vaux-le-penil
|3 043
|67,23%
|
|Clodi Pratola (5 élus) Un nouvel elan pour vaux-le-penil
|1 483
|32,76%
|
|Participation au scrutin
|Vaux-le-Pénil
|Taux de participation
|57,02%
|Taux d'abstention
|42,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,70%
|Nombre de votants
|4 749
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