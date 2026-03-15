Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaux-le-Pénil : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vaux-le-Pénil

Tête de listeListe
Nathalie Beaulnes-Sereni
Nathalie Beaulnes-Sereni Liste divers droite
VAUX-LE-PENIL, NOTRE VILLE, NOTRE VIE !
  • Nathalie Beaulnes-Sereni
  • Emile Blanchard
  • Guylaine Debomy
  • Hervé Gignoux
  • Solène Chaouch
  • Jean-Marc Judith
  • Julie Busato
  • Didier Gavard
  • Nathalie Sansone
  • Stephane Bebert
  • Christy Louis
  • Tony Estivalet
  • Rosita Ismaldjee
  • Franck Desprez
  • Micheline Bourdette
  • Sébastien Rosiak
  • Christelle Hardouin
  • Arnaud Michel
  • Sophie Hocine
  • Laurent Vanslembrouck
  • Stéphanie Dugat
  • Marc Garnier
  • Anaïs Vanslembrouck
  • Nagim Zeggaï
  • Charlotte Dabbene
  • Matéo Moalic
  • Chloé Rigaud
  • Imran Boutdarine
  • Sarah Roy
  • Gérard Cauro
  • Julie Percet
  • Fabrice Cheramy
  • Michèle Antoni
  • Jean-Paul Rousset
  • Laurence Saccavino
Véronique Ploquin
Véronique Ploquin Liste divers gauche
VAUX-LE-PENIL, ENSEMBLE POUR DEMAIN
  • Véronique Ploquin
  • Aurélien Massot
  • Christine Allard
  • Fabio Girardin
  • Eliane Canat
  • Philippe Duffau
  • Charlène Feleka
  • Henri Harel
  • Maryse Audat
  • Stéphane Nguyen
  • Emilie Chalot
  • Bernard Defaye
  • Véronique Crombez
  • Tauqueer Shaffi
  • Stella Akueson
  • Simon Diziere
  • Christiana de Almeida
  • Gabriel Barthem
  • Pascale Guiot
  • Jean-Yves Deschamps
  • Denise Gilet
  • Philippe Lagrange
  • Laetitia Marie-Justine
  • Michel Guinard
  • Muriel Panaro
  • Jean Nowakowski
  • Evelyne Lebon
  • Victor Gueroult
  • Annie Mollereau
  • Michel Gard
  • Catherine Fournier
  • Mickaël Mechin
  • Sophie Hombert
Clodi Pratola
Clodi Pratola Liste d'union à l'extrême-droite
PROTÉGER VAUX LE PÉNIL
  • Clodi Pratola
  • Sofia Touitou
  • Theo Michel
  • Morgane Reynaud
  • Yves Irastorza
  • Sandrine Nathalie Moirez
  • Paulo de Carvalho Rodrigues
  • Chantal Baranes
  • Gerard Bousquet
  • Jennifer Gillot
  • Sebastien David Tatinclaux
  • Chantal Didier
  • Michel Agueda
  • Jeanne Fleurier
  • Bernard Munkel
  • Florence Chanceau
  • Jean-Baptiste Gane
  • Martine Said
  • Laurent Dehais
  • Brigitte Mismetti
  • Alain Lacassagne
  • Valerie Moirez
  • Raphael Corrales
  • Jocelyne Jault-Barde
  • Guillaume Reynaud
  • Maeva Klein
  • Henrique Rodrigues
  • Fiona Anton
  • Lionel Dussidour
  • Veronique Lejeune
  • José Carlos Lourenço
  • Esther Aminta Kadoch
  • Aaron Joseph Andre Denis
Julien Guérin
Julien Guérin Liste divers gauche
AVEC VOUS POUR VAUX-LE-PÉNIL, NOTRE BIEN COMMUN
  • Julien Guérin
  • Joëlle Devé
  • Aurélien Boutet
  • Jennifer Sinquin
  • Alain Boulet
  • Marie Grégoire
  • Valentin Zaccardo
  • Marie Chomicki
  • Jean-Christophe Pagès
  • Maria Colaccino
  • Rémy Dancre
  • Karine Michalon
  • Ferhat Meradi
  • Awa Ba
  • Nicolas Castay
  • Hélène Prieur
  • Guy Wawszczyk
  • Aurélie Planchon
  • Nathan Leven
  • Rosine Levy-Brochart
  • Romuald Goux
  • Fatna Atigui
  • Cyprien Fourmond
  • Hélène Treny
  • Pascal Jacob
  • Aalyah Sadek
  • Saufiane Brigitte
  • Claude Galay
  • Idriss Bance
  • Odette Tencer
  • Sadik Cakir
  • Anne Billon
  • Loïc Fouillard
  • Miray Gunay
  • Laurent Nigay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri De Meyrignac
Henri De Meyrignac (26 élus) Vaux-le-penil, notre avenir, ensemble 		1 529 57,87%
  • Henri De Meyrignac
  • Fatima Aberkane-Joudani
  • Julien Guerin
  • Patricia Rouchon
  • Martial Devove
  • Veronique Ploquin
  • Jean-Louis Masson
  • Catherine Fournier
  • Fabio Girardin
  • Annie Mollereau
  • Nicolas Cochet
  • Isabelle Cakir
  • Michel Gard
  • Maryse Audat
  • Aurélien Boutet
  • Celine Erades
  • Alain Valot
  • Viviane Janet
  • Bernard Defaye
  • Dany Amiot
  • Marc Garnier
  • Nicole Sirvent
  • Alain Boulet
  • Christiana De Almeida
  • Aurélien Massot
  • Stella Akueson
Nathalie Beaulnes-Sereni
Nathalie Beaulnes-Sereni (7 élus) Vaux-le-penil, notre ville, notre vie! 		1 113 42,12%
  • Nathalie Beaulnes-Sereni
  • Jean-Paul Batisse
  • Martine Bachelet
  • Jean-Marc Judith
  • Claire Flautre
  • Philippe Esprit
  • Nathalie Portois
Participation au scrutin Vaux-le-Pénil
Taux de participation 32,73%
Taux d'abstention 67,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 762

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri De Meyrignac
Henri De Meyrignac Vaux-le-penil, notre avenir ensemble 		1 144 38,79%
Nathalie Beaulnes-Sereni
Nathalie Beaulnes-Sereni Vaux-le-penil, notre ville, notre vie! 		992 33,63%
Julien Guerin
Julien Guerin Vaux-le-penil : notre bien commun 		813 27,56%
Participation au scrutin Vaux-le-Pénil
Taux de participation 36,20%
Taux d'abstention 63,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 042

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Herrero
Pierre Herrero (28 élus) Avec vous pour vaux-le-penil 		3 043 67,23%
  • Pierre Herrero
  • Ginette Moreau
  • Anselme Malmassari
  • Patricia Rouchon
  • Alain Taffoureau
  • Colette Llech
  • Henri De Meyrignac
  • Fatima Aberkane-Joudani
  • Jean-François Chalot
  • Françoise Weytens
  • Jean-Louis Masson
  • Sylvie Ribeiro
  • Dominique Gastrein
  • Martine Bachelet
  • Olivier Jacob
  • Chantal Baudet
  • Didier Hervillard
  • Maryse Audat
  • Stéphane Vallier
  • Marie-Christophe Grima-Kauss
  • Henri Reyes
  • Charlène Feleka
  • Laurent Vanslembrouck
  • Annie Mollereau
  • Martial Devove
  • Véronique Ploquin
  • Philippe Esprit
  • Catherine Fournier
Clodi Pratola
Clodi Pratola (5 élus) Un nouvel elan pour vaux-le-penil 		1 483 32,76%
  • Clodi Pratola
  • Chantal Baranes
  • Lionel Dussidour
  • Françoise Corme
  • Laurent Robert
Participation au scrutin Vaux-le-Pénil
Taux de participation 57,02%
Taux d'abstention 42,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,70%
Nombre de votants 4 749

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