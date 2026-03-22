Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaux-le-Pénil : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vaux-le-Pénil

Le deuxième tour des élections municipales à Vaux-le-Pénil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nathalie Beaulnes-Sereni
Nathalie Beaulnes-Sereni Liste divers droite
VAUX-LE-PENIL, NOTRE VILLE, NOTRE VIE !
  • Nathalie Beaulnes-Sereni
  • Emile Blanchard
  • Guylaine Debomy
  • Hervé Gignoux
  • Solène Chaouch
  • Jean-Marc Judith
  • Julie Busato
  • Didier Gavard
  • Nathalie Sansone
  • Stephane Bebert
  • Christy Louis
  • Tony Estivalet
  • Rosita Ismaldjee
  • Franck Desprez
  • Micheline Bourdette
  • Sébastien Rosiak
  • Christelle Hardouin
  • Arnaud Michel
  • Sophie Hocine
  • Laurent Vanslembrouck
  • Stéphanie Dugat
  • Marc Garnier
  • Anaïs Vanslembrouck
  • Nagim Zeggaï
  • Charlotte Dabbene
  • Matéo Moalic
  • Chloé Rigaud
  • Imran Boutdarine
  • Sarah Roy
  • Gérard Cauro
  • Julie Percet
  • Fabrice Cheramy
  • Michèle Antoni
  • Jean-Paul Rousset
  • Laurence Saccavino
Clodi Pratola
Clodi Pratola Liste d'union à l'extrême-droite
PROTÉGER VAUX LE PÉNIL
  • Clodi Pratola
  • Sofia Touitou
  • Theo Michel
  • Morgane Reynaud
  • Yves Irastorza
  • Sandrine Nathalie Moirez
  • Paulo de Carvalho Rodrigues
  • Chantal Baranes
  • Gerard Bousquet
  • Jennifer Gillot
  • Sebastien David Tatinclaux
  • Chantal Didier
  • Michel Agueda
  • Jeanne Fleurier
  • Bernard Munkel
  • Florence Chanceau
  • Jean-Baptiste Gane
  • Martine Said
  • Laurent Dehais
  • Brigitte Mismetti
  • Alain Lacassagne
  • Valerie Moirez
  • Raphael Corrales
  • Jocelyne Jault-Barde
  • Guillaume Reynaud
  • Maeva Klein
  • Henrique Rodrigues
  • Fiona Anton
  • Lionel Dussidour
  • Veronique Lejeune
  • José Carlos Lourenço
  • Esther Aminta Kadoch
  • Aaron Joseph Andre Denis
Julien Guérin
Julien Guérin Liste divers gauche
AVEC VOUS POUR VAUX-LE-PÉNIL, NOTRE BIEN COMMUN
  • Julien Guérin
  • Joëlle Devé
  • Aurélien Boutet
  • Jennifer Sinquin
  • Alain Boulet
  • Marie Grégoire
  • Valentin Zaccardo
  • Marie Chomicki
  • Jean-Christophe Pagès
  • Maria Colaccino
  • Rémy Dancre
  • Karine Michalon
  • Ferhat Meradi
  • Awa Ba
  • Nicolas Castay
  • Hélène Prieur
  • Guy Wawszczyk
  • Aurélie Planchon
  • Nathan Leven
  • Rosine Levy-Brochart
  • Romuald Goux
  • Fatna Atigui
  • Cyprien Fourmond
  • Hélène Treny
  • Pascal Jacob
  • Aalyah Sadek
  • Saufiane Brigitte
  • Claude Galay
  • Idriss Bance
  • Odette Tencer
  • Sadik Cakir
  • Anne Billon
  • Loïc Fouillard
  • Miray Gunay
  • Laurent Nigay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vaux-le-Pénil

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie BEAULNES-SERENI
Nathalie BEAULNES-SERENI (Ballotage) VAUX-LE-PENIL, NOTRE VILLE, NOTRE VIE ! 		1 834 39,37%
Julien GUÉRIN
Julien GUÉRIN (Ballotage) AVEC VOUS POUR VAUX-LE-PÉNIL, NOTRE BIEN COMMUN 		1 473 31,62%
Clodi PRATOLA
Clodi PRATOLA (Ballotage) PROTÉGER VAUX LE PÉNIL 		860 18,46%
Véronique PLOQUIN
Véronique PLOQUIN (Ballotage) VAUX-LE-PENIL, ENSEMBLE POUR DEMAIN 		491 10,54%
Participation au scrutin Vaux-le-Pénil
Taux de participation 55,64%
Taux d'abstention 44,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 4 757

Source : ministère de l’Intérieur

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