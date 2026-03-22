Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaux-le-Pénil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vaux-le-Pénil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vaux-le-Pénil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vaux-le-Pénil.
L'actu des élections municipales 2026 à Vaux-le-Pénil
11:50 - Nathalie Beaulnes-Sereni, Julien Guérin et Clodi Pratola forment le trio de tête à Vaux-le-Pénil
Nathalie Beaulnes-Sereni (Divers droite) a terminé en tête du premier round des élections municipales à Vaux-le-Pénil dimanche dernier, avec 39,37 % des bulletins valides. Julien Guérin (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 31,62 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Nathalie Beaulnes-Sereni s'est emparée de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et elle a même progressé avec 5,74 points de plus. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Clodi Pratola pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Véronique Ploquin, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 10,54 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Du côté de la mobilisation à Vaux-le-Pénil, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 44,36 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vaux-le-Pénil
Le deuxième tour des élections municipales à Vaux-le-Pénil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nathalie Beaulnes-Sereni
Liste divers droite
VAUX-LE-PENIL, NOTRE VILLE, NOTRE VIE !
|
|
Clodi Pratola
Liste d'union à l'extrême-droite
PROTÉGER VAUX LE PÉNIL
|
|
Julien Guérin
Liste divers gauche
AVEC VOUS POUR VAUX-LE-PÉNIL, NOTRE BIEN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vaux-le-Pénil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie BEAULNES-SERENI (Ballotage) VAUX-LE-PENIL, NOTRE VILLE, NOTRE VIE !
|1 834
|39,37%
|Julien GUÉRIN (Ballotage) AVEC VOUS POUR VAUX-LE-PÉNIL, NOTRE BIEN COMMUN
|1 473
|31,62%
|Clodi PRATOLA (Ballotage) PROTÉGER VAUX LE PÉNIL
|860
|18,46%
|Véronique PLOQUIN (Ballotage) VAUX-LE-PENIL, ENSEMBLE POUR DEMAIN
|491
|10,54%
|Participation au scrutin
|Vaux-le-Pénil
|Taux de participation
|55,64%
|Taux d'abstention
|44,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|4 757
Source : ministère de l’Intérieur
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