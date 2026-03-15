Résultat municipale 2026 à Vaux-le-Pénil (77000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vaux-le-Pénil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vaux-le-Pénil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaux-le-Pénil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie BEAULNES-SERENI
Nathalie BEAULNES-SERENI VAUX-LE-PENIL, NOTRE VILLE, NOTRE VIE ! 		1 834 39,37%
Julien GUÉRIN
Julien GUÉRIN AVEC VOUS POUR VAUX-LE-PÉNIL, NOTRE BIEN COMMUN 		1 473 31,62%
Clodi PRATOLA
Clodi PRATOLA PROTÉGER VAUX LE PÉNIL 		860 18,46%
Véronique PLOQUIN
Véronique PLOQUIN VAUX-LE-PENIL, ENSEMBLE POUR DEMAIN 		491 10,54%
Participation au scrutin Vaux-le-Pénil
Taux de participation 55,64%
Taux d'abstention 44,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 4 757

Source : ministère de l’Intérieur

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