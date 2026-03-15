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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Vaux-le-Pénil Dans la ville de Vaux-le-Pénil, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 977 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,61%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 831 € par mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 5649 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,41% et d'une population étrangère de 8,41% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,74%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vaux-le-Pénil, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Vaux-le-Pénil ? Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Vaux-le-Pénil en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 20,82% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 37,26% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 18,32% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Vaux-le-Pénil comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,58% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 30,87% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il clôturera le scrutin avec 33,97% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Vaux-le-Pénil ? Pour cette municipale 2026, l'envie d'aller voter à Vaux-le-Pénil sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, la participation s'élevait à 36,20 % lors des municipales de 2020, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, de nombreux électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Avec la présidentielle, les élections municipales restent pourtant le moment où les Français votent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 76,56 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). La mobilisation atteignait quant à elle 51,90 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,78 %, contre seulement 47,82 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le portrait d'une commune où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales.

15:59 - Comment Vaux-le-Pénil a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Arnaud Saint-Martin (Union de la gauche) avait performé au premier tour des élections législatives à Vaux-le-Pénil suite à la dissolution en 2024 avec 33,57%. Aude Luquet (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 31,42%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Arnaud Saint-Martin culminant à 37,08% des votes dans la commune. Les élections européennes avant la dissolution à Vaux-le-Pénil avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,58%), suivie par Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,37% des voix. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Vaux-le-Pénil : regard sur les résultats clés de la dernière présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Vaux-le-Pénil soutenaient en priorité Arnaud Saint-Martin (Nupes) avec 29,28% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Aude Luquet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,59% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Vaux-le-Pénil était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 27,58% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 24,52%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,74% pour Emmanuel Macron, contre 37,26% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Vaux-le-Pénil un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Vaux-le-Pénil Pour ce qui est de la fiscalité à Vaux-le-Pénil, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté environ 1 797 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 284 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 49,46 % en 2024 (contre 21,48 % en 2020). En comparaison, la moyenne atteint environ 40 % en France (en progression de 1,2 point). Mais attention : cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 115 700 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 2,92124 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 17,54 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Vaux-le-Pénil ? L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Vaux-le-Pénil est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Henri De Meyrignac (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 38,79% des suffrages. Deuxième, Nathalie Beaulnes-Sereni (Divers droite) a obtenu 33,63% des voix. Une troisième force s'est dégagée derrière Julien Guerin (Divers gauche), s'adjugeant 27,56% des électeurs. Le léger écart à l'avant du peloton semblait laisser place à un 2ème tour sans certitude. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Henri De Meyrignac l'a finalement emporté avec 1 529 bulletins (57,87%), face à Nathalie Beaulnes-Sereni rassemblant 42,12% des votants. Par contraste, ce second tour a donné lieu à un succès large et indiscutable. Henri De Meyrignac a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Julien Guerin, sécurisant 385 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe des challengers se doit coûte que coûte d'unir plus largement ce dimanche dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.