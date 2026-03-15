En direct

19:17 - Analyse socio-économique de Vaux-sur-Mer : perspectives électorales Dans la ville de Vaux-sur-Mer, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections municipales. Avec 13% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 16,09%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (30,98%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 3067 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,47%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,75%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 63,10%, comme à Vaux-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Vaux-sur-Mer Le parti à la flamme ne figurait pas dans les listes qui comptent lors du scrutin municipal à Vaux-sur-Mer en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 22,04% des voix lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 38,62% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 16,39% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN arrachait 38,13% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,54% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 38,86% pour le RN. Il achèvera sa course avec 42,60% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 38,94 % de participation à Vaux-sur-Mer Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 1 502 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Vaux-sur-Mer, ce qui donnait un taux de participation de 38,94 %, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale, en pleine pandémie à l'époque. Il est pourtant communément admis que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 3 251 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 78,98 % de participation. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 54,87 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 74,14 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 61,99 % des électeurs locaux. Ce retour sur la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une localité civiquement engagée par rapport aux moyennes françaises. Pour cette municipale 2026, cette contingence à Vaux-sur-Mer sera en définitive primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à Vaux-sur-Mer ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Vaux-sur-Mer, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,54%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Christophe Plassard (Horizons) à l'avant de la course avec 45,08% au premier tour, devant Aymeric Mongelous (Rassemblement National) avec 38,86%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christophe Plassard culminant à 57,40% des votes dans la commune. La préférence des électeurs de Vaux-sur-Mer a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Vaux-sur-Mer ? Lors des législatives de 2022, les votants de Vaux-sur-Mer plébiscitaient Christophe Plassard (Ensemble !) avec 35,47% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,87%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Vaux-sur-Mer privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (36,11%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 22,04%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,38% pour Emmanuel Macron, contre 38,62% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Vaux-sur-Mer comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Vaux-sur-Mer En matière d'impôts locaux à Vaux-sur-Mer, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 2 234 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 1 336 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 37,69 % en 2024 (contre environ 16,19 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 1 565 690 € en 2024. Un produit qui est loin des 1,81506 million d'euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 8,90 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Vaux-sur-Mer Il peut être édifiant de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Vaux-sur-Mer. Au soir du premier tour à l'époque, Patrice Libelli (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 54,22% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Sophie Huberson-Debry (Divers droite) a engrangé 412 bulletins valides (27,85%). La troisième place est revenue à Ludivine Caramel (Divers droite), réunissant 17,91% des bulletins. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Vaux-sur-Mer, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, renverser une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche un défi herculéen, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.