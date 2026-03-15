Résultat municipale 2026 à Vaux-sur-Mer (17640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vaux-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vaux-sur-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaux-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice LIBELLI
Patrice LIBELLI (23 élus) Bien vivre ensemble à Vaux-sur-Mer 		1 737 65,52%
  • Patrice LIBELLI
  • Isabelle PRUD'HOMME
  • Christophe DEFOIX
  • Véronique PUGENS
  • Eric LE NAOUR
  • Josiane GIRAUDOT
  • Stéphane DEVOUGE
  • Sophie HUBERSON-DEBRY
  • Dominique FAUCHER
  • Christine BOULANGER
  • Patrick MORIAMEZ
  • Bénédicte LE NAOUR
  • José-Luis ARGUELLES
  • Jocelyne OLAGNIER
  • Pierre-Henry COLUS
  • Capucine GRANGER
  • David FERNANDES
  • Anne-Sophie LEROUGE
  • Akli YALA
  • Anne GENTIS
  • Stéphane DEVIENNE
  • Stéphanie TOURETTE
  • Sébastien TEXIER
Ludivine CARAMEL
Ludivine CARAMEL (4 élus) Nouvelle vague à Vaux-sur-Mer 		914 34,48%
  • Ludivine CARAMEL
  • Pascal ALIBERT
  • Béatrice DINET RENU
  • Eric LACOSTE
Participation au scrutin Vaux-sur-Mer
Taux de participation 63,74%
Taux d'abstention 36,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 2 734

Source : ministère de l’Intérieur

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