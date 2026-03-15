Résultat municipale 2026 à Vaux-sur-Seine (78740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vaux-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vaux-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaux-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude BREARD
Jean-Claude BREARD (24 élus) vaux assurement 		1 110 57,13%
  • Jean-Claude BREARD
  • Hélène MASTARI
  • Kamal HADJAZ
  • Virginie PAUTONNIER
  • François IMBERT
  • Noëlle RENAUT
  • Jean-Marie MORANDI
  • Martine MENDY
  • Arnaud ROUSSEAU
  • Stéphanie ROCHE
  • Thomas DUBOIS
  • Iulia MILLERET
  • Patrice LESAGE
  • Cécile HOARAU
  • Gérald MERCIER
  • Cindy FRAISSE
  • Jean-Raymond MARCHADIER
  • Charlene KUADJOVI
  • Pierre-Arnaud EPARS
  • Séverine DAGUET
  • Thierry LACHAUD
  • Charlotte CHEDEVILLE-ESNOL
  • Carlos COURTOIS
  • Pascale COLAS
Julien CRESPO
Julien CRESPO (4 élus) VAUX DEMAIN 		602 30,98%
  • Julien CRESPO
  • Ana MONNIER
  • Marc FEROT
  • Aurore LANCEA
Adam BRAHIMI-SEMPER
Adam BRAHIMI-SEMPER (1 élu) Réveil Vauxois 		231 11,89%
  • Adam BRAHIMI-SEMPER
Participation au scrutin Vaux-sur-Seine
Taux de participation 56,90%
Taux d'abstention 43,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 2 003

Source : ministère de l’Intérieur

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