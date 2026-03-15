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19:20 - Comment la composition démographique de Vaux-sur-Seine façonne les résultats électoraux ? La démographie et le profil socio-économique de Vaux-sur-Seine façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,28%. De plus, le taux de ménages propriétaires (72,96%) met en avant le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux important de cadres, représentant 27,77%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,39% et d'une population immigrée de 13,53% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (47,63%), témoignent d'une population instruite à Vaux-sur-Seine, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Vaux-sur-Seine ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Vaux-sur-Seine en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 18,59% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 35,60% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 16,65% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Vaux-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,84% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 33,41% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 35,69% le dimanche suivant, et un siège remporté par Aurélien Rousseau.

16:58 - La commune de Vaux-sur-Seine plutôt mobilisée lors des élections La participation des électeurs de Vaux-sur-Seine sera, à la fin de la journée, une clé pour cette municipale 2026. Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 40,71 % des inscrits se rendre aux bureaux de votes dans la commune, un score dans la norme (l'abstention avait donc culminé à 59,29 %) alors que la pandémie du Covid avait rendu prudents un grand nombre de votants. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 77,43 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 54,07 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 69,76 % au premier tour, contre 49,62 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone civiquement engagée.

15:59 - Vaux-sur-Seine classée à droite lors des derniers scrutins Babette de Rozieres (Union de l'extrême droite) avait remporté au premier tour des élections des députés à Vaux-sur-Seine au printemps 2024 avec 33,41%. Nadia Hai (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 30,43%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Babette de Rozieres culminant à 35,69% des suffrages exprimés sur place. Le choc des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Vaux-sur-Seine avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,84%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 16,35% des voix. La physionomie politique de Vaux-sur-Seine a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Vaux-sur-Seine : des résultats particulièrement instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Vaux-sur-Seine portaient leur choix sur Nadia Hai (Ensemble !) avec 36,34% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,02% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Vaux-sur-Seine votaient précédemment en priorité pour Emmanuel Macron (32,19%), devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 19,47%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en offrant 64,40% pour Emmanuel Macron, contre 35,60% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Vaux-sur-Seine une ville acquise au bloc central.

12:58 - Jean-Claude BREARD a-t-il maîtrisé les impôts à Vaux-sur-Seine ? Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Vaux-sur-Seine, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 13,32 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de près de 79 600 euros environ. Une somme bien en-dessous des 1,32414 million d'euros enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Vaux-sur-Seine est passé à un peu moins de 29,11 % en 2024 (contre 15,53 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vaux-sur-Seine a représenté environ 990 euros en 2024 contre 940 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Vaux Assurement" majoritaire à Vaux-sur-Seine Il y a 6 ans, qui avait gagné les municipales à Vaux-sur-Seine ? Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Claude Breard (Divers droite) a distancé ses rivaux en totalisant 62,51% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Marc Ferot (Divers) a recueilli 37,48% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Jean-Claude Breard a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Vaux-sur-Seine, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette mainmise ce dimanche, le camp minoritaire devra soulever des montagnes, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.