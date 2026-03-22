Résultat municipale 2026 à Vayrac (46110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vayrac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vayrac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vayrac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémy JOS (11 élus) AVEC VOUS POUR VAYRAC
|319
|44,12%
|
|Candice DEBUIRE-VAUCONSANT (3 élus) VAYRAC, PRENDRE LE BON TOURNANT
|251
|34,72%
|
|Loïc LAVERGNE-AZARD (1 élu) VAYRAC NOTRE CAP
|153
|21,16%
|
|Participation au scrutin
|Vayrac
|Taux de participation
|75,95%
|Taux d'abstention
|24,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|739
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Vayrac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémy JOS (Ballotage) AVEC VOUS POUR VAYRAC
|286
|40,86%
|Candice DEBUIRE-VAUCONSANT (Ballotage) VAYRAC, PRENDRE LE BON TOURNANT
|219
|31,29%
|Loïc LAVERGNE-AZARD (Ballotage) VAYRAC NOTRE CAP
|195
|27,86%
|Participation au scrutin
|Vayrac
|Taux de participation
|74,31%
|Taux d'abstention
|25,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Nombre de votants
|723
Election municipale 2026 à Vayrac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vayrac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vayrac.
L'actu des élections municipales 2026 à Vayrac
18:39 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Vayrac
Gérard Raymond Blanchet (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections législatives à Vayrac en 2024 avec 39,00%. Christophe Proença (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 35,26%. Au second tour, c'est en revanche Christophe Proença (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 44,39% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Vayrac s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,34%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,19%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,68%). La physionomie politique de Vayrac a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un territoire bleu marine.
15:57 - Une élection sans appel : retour sur les élections à Vayrac
Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a 6 ans à Vayrac ? Dès le premier tour à l'époque, Loïc Lavergne-Azard a fait la course en tête en obtenant 310 voix (50,32%). À sa poursuite, Hugues Du Pradel a capté 32,46% des votes. Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vayrac, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante place l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Vayrac donne lieu à une triangulaire
Le scrutin se joue donc ce dimanche entre Candice Debuire-Vauconsant sous l'étiquette DIV ("Vayrac, Prendre Le Bon Tournant"), la liste "Avec Vous Pour Vayrac" emmenée par Rémy Jos (DIV) et Loïc Lavergne-Azard (DIV) et sa liste "Vayrac Notre Cap", d'après les candidatures pour le deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de Vayrac permettra aux habitants de prendre une décision.
11:59 - Les résultats du premier tour de l'élection à Vayrac
Rémy Jos a remporté le premier tour des municipales à Vayrac il y a une semaine, avec 40,86 % des voix. Derrière, Candice Debuire-Vauconsant a pris la position de dauphine avec 31,29 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Loïc Lavergne-Azard a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Vayrac, le rendez-vous électoral a vu 74,31 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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