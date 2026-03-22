Résultat municipale 2026 à Vayrac (46110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vayrac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vayrac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vayrac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémy JOS
Rémy JOS (11 élus) AVEC VOUS POUR VAYRAC 		319 44,12%
  • Rémy JOS
  • Nadine PERRIER
  • François CERE
  • Samia MELCION
  • Thierry DANNET
  • Nathalie TARDY-PLANECHAUD
  • Francis MAISONOBE
  • Martine DARCHE
  • Pascal MARCHOU
  • Françoise BURGUIERE
  • Jérôme BLANC
Candice DEBUIRE-VAUCONSANT
Candice DEBUIRE-VAUCONSANT (3 élus) VAYRAC, PRENDRE LE BON TOURNANT 		251 34,72%
  • Candice DEBUIRE-VAUCONSANT
  • Jean-Christophe SAMMUT
  • Corinne MAZET
Loïc LAVERGNE-AZARD
Loïc LAVERGNE-AZARD (1 élu) VAYRAC NOTRE CAP 		153 21,16%
  • Loïc LAVERGNE-AZARD
Participation au scrutin Vayrac
Taux de participation 75,95%
Taux d'abstention 24,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 739

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Vayrac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémy JOS
Rémy JOS (Ballotage) AVEC VOUS POUR VAYRAC 		286 40,86%
Candice DEBUIRE-VAUCONSANT
Candice DEBUIRE-VAUCONSANT (Ballotage) VAYRAC, PRENDRE LE BON TOURNANT 		219 31,29%
Loïc LAVERGNE-AZARD
Loïc LAVERGNE-AZARD (Ballotage) VAYRAC NOTRE CAP 		195 27,86%
Participation au scrutin Vayrac
Taux de participation 74,31%
Taux d'abstention 25,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 723

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