Résultat municipale 2026 à Veauche (42340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Veauche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Veauche, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Veauche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florian CHAUX
Florian CHAUX (23 élus) VEAUCHE MERITE MIEUX 		2 280 54,89%
  • Florian CHAUX
  • Magali ROUSSET
  • Dominique DECHANDON
  • Julie EBERSOLD
  • Aurélien GUICHARD
  • Claire GANDIN
  • Giles PEREIRA
  • Françoise RUFFO
  • Antoine DIODATI
  • Nathalie LASSABLIÈRE
  • Louis MARAS
  • Isabelle FOUCHER
  • Stéphane PETIT
  • Nathalie CINIER
  • Florent THOLLOT
  • Claire DERIGON
  • Gino GACON
  • Brigitte CHANAVAT
  • André DERUYVER
  • Frédérique CHILLET
  • Frédéric TESTUD
  • Emma FALCON
  • Romain LASSABLIERE
Jean-Pierre BRUYÈRE
Jean-Pierre BRUYÈRE (3 élus) VEAUCHE TERRITOIRE D'AVENIR 		958 23,06%
  • Jean-Pierre BRUYÈRE
  • Catherine CHOMAT
  • Denis DESTAMPES
Gerard DUBOIS
Gerard DUBOIS (3 élus) VEAUCHE AU COEUR 		916 22,05%
  • Gerard DUBOIS
  • Christine LA MARCA D'ANGELO
  • Bertrand VALLA
Participation au scrutin Veauche
Taux de participation 59,58%
Taux d'abstention 40,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 4 246

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Veauche - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Florian CHAUX
Florian CHAUX (Ballotage) VEAUCHE MERITE MIEUX 		1 663 39,85%
Jean-Pierre BRUYÈRE
Jean-Pierre BRUYÈRE (Ballotage) VEAUCHE TERRITOIRE D'AVENIR 		1 068 25,59%
Gerard DUBOIS
Gerard DUBOIS (Ballotage) VEAUCHE AU COEUR 		1 050 25,16%
Jocelyne ROCHE
Jocelyne ROCHE AGIR POUR VEAUCHE 		392 9,39%
Participation au scrutin Veauche
Taux de participation 59,86%
Taux d'abstention 40,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 4 261

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