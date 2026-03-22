Résultat municipale 2026 à Veauche (42340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Veauche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Veauche, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Veauche [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florian CHAUX (23 élus) VEAUCHE MERITE MIEUX
|2 280
|54,89%
|
|Jean-Pierre BRUYÈRE (3 élus) VEAUCHE TERRITOIRE D'AVENIR
|958
|23,06%
|
|Gerard DUBOIS (3 élus) VEAUCHE AU COEUR
|916
|22,05%
|
|Participation au scrutin
|Veauche
|Taux de participation
|59,58%
|Taux d'abstention
|40,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|4 246
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Veauche - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florian CHAUX (Ballotage) VEAUCHE MERITE MIEUX
|1 663
|39,85%
|Jean-Pierre BRUYÈRE (Ballotage) VEAUCHE TERRITOIRE D'AVENIR
|1 068
|25,59%
|Gerard DUBOIS (Ballotage) VEAUCHE AU COEUR
|1 050
|25,16%
|Jocelyne ROCHE AGIR POUR VEAUCHE
|392
|9,39%
|Participation au scrutin
|Veauche
|Taux de participation
|59,86%
|Taux d'abstention
|40,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|4 261
Election municipale 2026 à Veauche [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Veauche sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Veauche.
L'actu des élections municipales 2026 à Veauche
18:39 - Veauche : retour sur les derniers scrutins en date
L'orientation des électeurs de Veauche a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre centriste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Lors des dernières élections européennes, le podium à Veauche s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,70%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,53%) et Raphaël Glucksmann (11,09%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Veauche soutenaient en priorité Grégoire Granger (Rassemblement National) avec 44,80% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Jean-Pierre Taite (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 50,30% des suffrages exprimés.
15:57 - Quel était le résultat des dernières municipales à Veauche ?
Lors des municipales précédentes à Veauche, les résultats ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Gérard Dubois (Divers centre) a imposé son rythme en recueillant 47,68% des bulletins. En deuxième position, Jean-Pierre Bruyere (Divers centre) a obtenu 28,54% des suffrages. Dominique Dechandon (Divers droite) complétait le trio de tête, réunissant 23,76% des suffrages. Cet avantage particulier plaçait la liste en tête dans un terrain favorable. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Gérard Dubois l'a finalement emporté avec 1 312 bulletins (50,79%), face à Jean-Pierre Bruyere rassemblant 30,35% des électeurs et Dominique Dechandon réunissant 487 suffrages (18,85%). La logique a été confirmée avec un écart qui s'est creusé, aboutissant à un résultat sans équivoque. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., gagnant 4 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour des municipales de Veauche
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les listes des candidats pour ce second tour, le scrutin doit donc passer par une nouvelle étape ce dimanche, avec la liste menée par Florian Chaux (LDIV), Jean-Pierre Bruyère sous l'étiquette LDVC et Gerard Dubois (LDVC). À 18 heures, les 5 bureaux de vote de Veauche fermeront pour le dépouillement.
11:59 - Florian Chaux, Jean-Pierre Bruyère et Gerard Dubois forment le trio de tête à Veauche
Dans le cadre du premier tour des municipales à Veauche, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 40,14 %. Au terme de ce vote, c'est Florian Chaux qui est arrivé en tête en récoltant 39,85 % des voix. Derrière, Jean-Pierre Bruyère (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 25,59 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une nette domination. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Gerard Dubois (Divers centre) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Jocelyne Roche, avec la nuance Divers droite, a récolté 9,39 % des suffrages, insuffisant pour se maintenir.
Villes voisines de Veauche
- Veauche (42340)
- Ecole primaire à Veauche
- Maternités à Veauche
- Crèches et garderies à Veauche
- Classement des collèges à Veauche
- Salaires à Veauche
- Impôts à Veauche
- Dette et budget de Veauche
- Climat et historique météo de Veauche
- Accidents à Veauche
- Délinquance à Veauche
- Inondations à Veauche
- Nombre de médecins à Veauche
- Pollution à Veauche
- Entreprises à Veauche
- Prix immobilier à Veauche