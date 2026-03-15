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19:20 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Vecoux Quel impact aura la population de Vecoux sur les résultats des municipales ? Dans le village, 14,14% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 27,68% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (82,63%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 487 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,57%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,17%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Vecoux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,02% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Les données clés du vote RN à Vecoux Le mouvement nationaliste n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Vecoux il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 30,99% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 44,11% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 22,28% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 24,33% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 39,09% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 34,95% pour le mouvement lepéniste. Il finira avec 35,12% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Vecoux Six ans avant l'élection de ce dimanche à Vecoux, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 60,13 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un score très supérieur aux 44,7 % du pays. 451 votants s'étaient alors mobilisés alors que débutait la crise du Covid-19. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens se rendent le plus aux urnes. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été évalué à 80,80 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 55,74 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 68,98 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 57,97 % des citoyens locaux. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une zone fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises. La participation des électeurs de Vecoux sera en conséquence un gros enjeu pour cette municipale 2026.

15:59 - Vecoux : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Lors des dernières européennes, le résultat à Vecoux s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,09%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,80%) et Raphaël Glucksmann (11,68%). Christophe Naegelen (Divers droite) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Vecoux après la dissolution avec 48,00%. Pauline Fresse (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 34,95%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christophe Naegelen culminant à 64,88% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Vecoux il y a 4 ans ? Globalement, le paysage électoral fait de Vecoux un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Vecoux votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,69%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 30,99%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,89% pour Emmanuel Macron, contre 44,11% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Vecoux soutenaient en priorité Christophe Naegelen (Divers droite) avec 47,09% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 75,67%.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Vecoux à l'approche des municipales En termes d'impôts locaux à Vecoux, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 743 euros en 2024 (dernière année connue) contre 506 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 42,14 % en 2024 (contre 16,49 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 11 500 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 97 500 euros enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 12,13 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. De plus, l'imposition du foncier non bâti est restée stable à 34,48 % en 2024, tout comme en 2020, une proportion à rapprocher des quelque 40 à 50 % en moyenne en France. Concernant la taxe déchets, le taux voté s'est élevé à 10,18 % environ en 2024 (contre environ 9,56 % en 2020, la moyenne en France étant proche de 9,5 %).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Vecoux L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Vecoux s'avère particulièrement éclairante. Au sein de la commune, le scrutin s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée, laissant ainsi aux votants la possibilité de sélectionner plusieurs noms. 14 conseillers ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Nicole Doridant a obtenu une victoire avec 279 suffrages (63,69%). À la suite, Samuel Valdenaire a capté 271 votes (61,87%). Un second tour a ensuite été organisé avec 13 candidats en lice. A ce deuxième tour, Steve Bekaï a rassemblé 39,08% des suffrages, devant Bernard Defranoux rassemblant 92 électeurs (32,39%) et Manuel Munoz obtenant 28,52% des électeurs. L'écart final a finalement été plus marqué. En ce dimanche de municipales 2026 à Vecoux, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à désigner leurs élus dans cette configuration très spéciale. À la suite d' une réforme du mode de scrutin, il convient toutefois de souligner que la constitution d'une liste est requise, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant à présent les candidatures individuelles.