Résultat municipale 2026 à Vecoux (88200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vecoux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vecoux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vecoux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Steve BEKAÏ
Steve BEKAÏ (12 élus) Vecoux l'esprit village 		254 55,34%
  • Steve BEKAÏ
  • Evelyne PORTÉ
  • Denis CREUSOT
  • Odile HUGUENEL
  • Pascal HARLAY
  • Brittany VUILLEMARD
  • Gilbert MARCHAL
  • Mélanie VAUTRIN
  • Adrien LECLERC-FREIHUBER
  • Fabienne FRANÇOIS
  • Dominique COLLE
  • Patricia GREDER
Jean-Paul MICLO
Jean-Paul MICLO (3 élus) Continuons ensemble, DYNAMISONS VECOUX! 		205 44,66%
  • Jean-Paul MICLO
  • Elodie GROSJEAN
  • Léon SCHOLER
Participation au scrutin Vecoux
Taux de participation 70,62%
Taux d'abstention 29,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 476

Source : ministère de l’Intérieur

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