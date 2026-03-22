Résultat municipale 2026 à Veigné (37250) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Veigné a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Veigné, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Veigné [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc JASNIN
Jean-Marc JASNIN (22 élus) VIVRE À VEIGNÉ 		1 719 52,42%
  • Jean-Marc JASNIN
  • Claire ANDRONY
  • Romain DEGUFFROY
  • Angélique MAILLET-LACHAUME
  • Christophe BARADUC
  • Aline JASNIN
  • Romain GROSSET
  • Catherine ELIAUME
  • Laurent GUENAULT
  • Isabelle ZELLER
  • Yohann KERUZORE
  • Evelyne AFONSO
  • Thierry RAGUIN
  • Nelly HAICHOUR
  • Maxime D'AGOSTINO
  • Julie ACHARD
  • Thomas MERCIER
  • Céline COQUEREAU-DEMOIS
  • Philippe HEINDERYCKX
  • Anne CANTIN-GUELLIL
  • Patrick SAUNIER
  • Isabelle VAVASSEUR
Patrick MICHAUD
Patrick MICHAUD (4 élus) VEIGNE AU COEUR 		860 26,23%
  • Patrick MICHAUD
  • Laurence ARNOULT
  • Khalid BOUDOUASSAL
  • Alexandra MOULLE
Jean CHAUSSON
Jean CHAUSSON (3 élus) VEIGNÉ AUTREMENT 		700 21,35%
  • Jean CHAUSSON
  • Muriel JOUANNEAU
  • Jean Luc ROLANT
Participation au scrutin Veigné
Taux de participation 61,04%
Taux d'abstention 38,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 3 320

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Veigné - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc JASNIN
Jean-Marc JASNIN (Ballotage) VIVRE À VEIGNÉ 		1 479 44,59%
Patrick MICHAUD
Patrick MICHAUD (Ballotage) VEIGNE AU COEUR 		971 29,27%
Jean CHAUSSON
Jean CHAUSSON (Ballotage) VEIGNÉ AUTREMENT 		867 26,14%
Participation au scrutin Veigné
Taux de participation 61,92%
Taux d'abstention 38,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 3 366

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