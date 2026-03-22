Résultat municipale 2026 à Veigné (37250) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Veigné a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Veigné, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Veigné [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc JASNIN (22 élus) VIVRE À VEIGNÉ
|1 719
|52,42%
|
|Patrick MICHAUD (4 élus) VEIGNE AU COEUR
|860
|26,23%
|
|Jean CHAUSSON (3 élus) VEIGNÉ AUTREMENT
|700
|21,35%
|
|Participation au scrutin
|Veigné
|Taux de participation
|61,04%
|Taux d'abstention
|38,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|3 320
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Veigné - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc JASNIN (Ballotage) VIVRE À VEIGNÉ
|1 479
|44,59%
|Patrick MICHAUD (Ballotage) VEIGNE AU COEUR
|971
|29,27%
|Jean CHAUSSON (Ballotage) VEIGNÉ AUTREMENT
|867
|26,14%
|Participation au scrutin
|Veigné
|Taux de participation
|61,92%
|Taux d'abstention
|38,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Nombre de votants
|3 366
Election municipale 2026 à Veigné [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Veigné sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Veigné.
L'actu des élections municipales 2026 à Veigné
18:38 - Comment a voté Veigné l'année de la dissolution ?
À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Veigné avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 30,68% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Veigné avaient ensuite propulsé aux avants-postes Henri Alfandari (Majorité présidentielle) avec 38,54% au premier tour, devant Jules Robin (Union de l'extrême droite) avec 32,63%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Henri Alfandari culminant à 63,14% des votes localement. La situation politique de Veigné a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.
15:57 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Veigné
La lecture des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Veigné s'avère riche d'enseignements. Dès le premier tour de scrutin, Patrick Michaud (Divers droite) a surclassé ses adversaires en obtenant 1 357 soutiens (65,77%). Sur la seconde marche, Didier Laumond (Divers gauche) a recueilli 34,22% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Patrick Michaud a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Veigné, cette dynamique sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour contester cette domination ce dimanche, la minorité devra démultiplier le score obtenu, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - À Veigné, Patrick Michaud, Jean Chausson et Jean-Marc Jasnin s'affrontent ce dimanche
Le scrutin se joue donc ce dimanche entre Patrick Michaud, Jean Chausson et Jean-Marc Jasnin, selon les listes des candidats pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À 18 heures, les 6 bureaux de vote de Veigné fermeront.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Veigné pour ce 2e tour de l'élection ?
Pour le lancement des municipales à Veigné, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a vu 61,92 % des inscrits se déplacer sur place. C'est Jean-Marc Jasnin qui s'est placé en première position en récoltant 44,59 % des suffrages exprimés. Ensuite, Patrick Michaud (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 29,27 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une nette domination. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean Chausson a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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