Résultat municipale 2026 à Veigné (37250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Veigné a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Veigné, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Veigné [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc JASNIN
Jean-Marc JASNIN VIVRE À VEIGNÉ 		1 479 44,59%
Patrick MICHAUD
Patrick MICHAUD VEIGNE AU COEUR 		971 29,27%
Jean CHAUSSON
Jean CHAUSSON VEIGNÉ AUTREMENT 		867 26,14%
Participation au scrutin Veigné
Taux de participation 61,92%
Taux d'abstention 38,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 3 366

Source : ministère de l’Intérieur

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