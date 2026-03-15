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19:18 - Les données démographiques de Veigné révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Veigné se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 6 734 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 463 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 785 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (89,00%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,65% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,15%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 640 € par mois. En somme, Veigné incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quelle percée du RN à Veigné aux municipales ? Le parti d'extrême droite restait loin du match lors des municipales à Veigné il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 21,24% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 35,60% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 19,00% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Veigné comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 30,68% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 32,63% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il finira avec 36,86% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 43,00 % de participation Pour ces élections municipales 2026, l'envie d'aller voter à Veigné sera primordiale dans l'issue du scrutin. Lors des municipales de 2020, la participation était évaluée à 43,00 % à la fin du premier tour, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 2 123 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que le Covid-19 se propageait dans le pays. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 79,79 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 20,21 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 50,50 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 72,39 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 55,99 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Veigné Lors des élections européennes, le résultat à Veigné s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,68%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (20,62%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,34%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Veigné soutenaient en priorité Henri Alfandari (Majorité présidentielle) avec 38,54% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Henri Alfandari culminant à 63,14% des suffrages exprimés sur place. La préférence des électeurs de Veigné a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Veigné ? Lors des législatives de 2022, les votants de Veigné portaient leur choix sur Henri Alfandari (Ensemble !) avec 30,22% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Henri Alfandari virant de nouveau en tête avec 62,84% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Veigné privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (35,23%), surpassant ainsi Marine Le Pen avec 21,24%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,40% pour Emmanuel Macron, contre 35,60% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Veigné comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - À Veigné, les impôts sont stables avant l'élection Illustration d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Veigné, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 16,71 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 79 200 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 1,52413 million d'euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Veigné atteint désormais un peu moins de 38,82 % en 2024 (contre 22,34 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Veigné s'est établi à 787 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 805 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Patrick Michaud à Veigné En 2020, qui avait remporté les élections municipales à Veigné ? À l'issue du premier passage aux urnes, Patrick Michaud (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 65,77% des voix. Dans la position du principal opposant, Didier Laumond (Divers gauche) a recueilli 706 bulletins valides (34,22%). Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Veigné, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Devant cette victoire écrasante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.