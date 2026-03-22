Résultat municipale 2026 à Velaux (13880) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Velaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Velaux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Velaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick GUÉRIN
Yannick GUÉRIN (22 élus) VELAUX L'AVENTURE 		2 136 49,33%
  • Yannick GUÉRIN
  • Coralie MORVAN
  • Grégory ALLENBACH
  • Catherine MICHELOT VARENNES
  • Gabriel GERMAIN
  • Fabienne CASOLARO MAILFERT
  • Fabrice MATOIS
  • Lydie CHAMBEU
  • Christophe OLLIER
  • Florence IACONO
  • Ludovic LAFOREST
  • Natacha ARNEAU
  • Gilles SANNA
  • Émilie LARGUIER
  • Loïc CHOVELON
  • Séverine OUZINI
  • Régis VEAU
  • Brigitte PERROUX
  • Emmanuel COLOMBIER
  • Béatrice BELMONTE
  • Antoine ZAMMIT
  • Aline EYVASO
Philippe CHABANON
Philippe CHABANON (4 élus) VELAUX EST A VOUS 		1 176 27,16%
  • Philippe CHABANON
  • Mathilde NICOLAÏ
  • Bertrand VEDOVATI
  • Agnès PÉTREAU
Alexandra COURTEIX
Alexandra COURTEIX (3 élus) RACINES ET AVENIR 		1 018 23,51%
  • Alexandra COURTEIX
  • Eric POIRIER
  • Stéphanie WERBENEC
Participation au scrutin Velaux
Taux de participation 59,76%
Taux d'abstention 40,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 4 431

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Velaux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick GUÉRIN
Yannick GUÉRIN (Ballotage) VELAUX L'AVENTURE 		2 103 46,72%
Philippe CHABANON
Philippe CHABANON (Ballotage) VELAUX EST A VOUS 		1 221 27,13%
Alexandra COURTEIX
Alexandra COURTEIX (Ballotage) RACINES ET AVENIR 		1 177 26,15%
Participation au scrutin Velaux
Taux de participation 62,27%
Taux d'abstention 37,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 4 617

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