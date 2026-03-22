Résultat municipale 2026 à Velaux (13880) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Velaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Velaux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Velaux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick GUÉRIN (22 élus) VELAUX L'AVENTURE
|2 136
|49,33%
|
|Philippe CHABANON (4 élus) VELAUX EST A VOUS
|1 176
|27,16%
|
|Alexandra COURTEIX (3 élus) RACINES ET AVENIR
|1 018
|23,51%
|
|Participation au scrutin
|Velaux
|Taux de participation
|59,76%
|Taux d'abstention
|40,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|4 431
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Velaux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick GUÉRIN (Ballotage) VELAUX L'AVENTURE
|2 103
|46,72%
|Philippe CHABANON (Ballotage) VELAUX EST A VOUS
|1 221
|27,13%
|Alexandra COURTEIX (Ballotage) RACINES ET AVENIR
|1 177
|26,15%
|Participation au scrutin
|Velaux
|Taux de participation
|62,27%
|Taux d'abstention
|37,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|4 617
Election municipale 2026 à Velaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Velaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Velaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Velaux
18:36 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Velaux
La physionomie politique de Velaux a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune dessinait une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Lors des élections européennes, le podium à Velaux s'était en effet cristallisé autour de Jordan Bardella (39,58%), devant Valérie Hayer (15,10%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,73%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Velaux accordaient leurs suffrages à Romain Tonussi (Rassemblement National) avec 44,06% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Jean-Marc Zulesi (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 50,85%.
15:57 - Les résultats de la dernière élection municipale à Velaux
Qui avait gagné le scrutin municipal en 2020 à Velaux ? Dès le premier tour de scrutin, Yannick Guerin (Divers gauche) a terminé en tête avec 37,80% des suffrages. Derrière, Claire Adoult (Divers droite) a recueilli 25,24% des votes. La troisième place est revenue à Laurence Monet (Divers gauche), s'adjugeant 757 électeurs (22,85%). Une marge significative. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Yannick Guerin l'a finalement emporté avec 41,84% des suffrages, face à Claire Adoult rassemblant 29,81% des électeurs et Laurence Monet avec 28,33% des suffrages. La domination de la liste 'Velaux l'aventure citoyenne' n'a fait que croître, débouchant sur une victoire sans bavure. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Claire Adoult a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 193 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées. Pour cette élection de 2026 à Velaux, cet équilibre pèsera irrémédiablement sur le résultat.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection de Velaux
Comme le précisent les candidatures pour le deuxième tour communiquées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les votants peuvent donc choisir ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Yannick Guérin avec la liste "Velaux L'aventure Citoyenne", Alexandra Courteix et sa liste "Racines Et Avenir" et la liste "Velaux Est A Vous" emmenée par Philippe Chabanon. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 8 bureaux de vote de la commune de Velaux permettent aux votants de prendre une décision.
11:59 - Les municipales ont déjà livré un verdict instructif
Yannick Guérin (Divers droite) a remporté le premier tour des élections municipales 2026 à Velaux la semaine dernière, avec 46,72 % des suffrages exprimés. Ensuite, Philippe Chabanon (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 27,13 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Alexandra Courteix (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Velaux, le rendez-vous électoral a mobilisé 62,27 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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