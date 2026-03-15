Résultat de l'élection municipale 2026 à Vélizy-Villacoublay : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vélizy-Villacoublay [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vélizy-Villacoublay sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vélizy-Villacoublay.
L'actu des élections municipales 2026 à Vélizy-Villacoublay
13:46 - Analyse de l'évolution de la fiscalité à Vélizy-Villacoublay
À Vélizy-Villacoublay, en matière d'impôts locaux, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 699 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 1 155 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 23,00 % en 2024 (contre 11,42 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 224 300 euros en 2024. Un produit qui est loin des 3,74066 millions d'euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 9,52 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune.
11:59 - Une victoire sans appel à la dernière élection municipale à Vélizy-Villacoublay
La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Vélizy-Villacoublay s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier tour, Pascal Thévenot (Divers droite) a décroché la tête du classement en récoltant 3 565 bulletins (60,12%). Sur la seconde marche, Didier Blanchard (Divers droite) a capté 1 173 votes (19,78%). Une troisième force s'est dégagée derrière Hugues Orsolin (Divers gauche), réunissant 920 bulletins (15,51%). Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vélizy-Villacoublay, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition au vu de ce succès éclatant, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Vélizy-Villacoublay
Les 15 bureaux de vote de la commune de Vélizy-Villacoublay sont ouverts jusqu'à 20 heures pour accueillir les habitants. En 2026, les citoyens de Vélizy-Villacoublay sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Vélizy-Villacoublay est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vélizy-Villacoublay
|Tête de listeListe
|
Pierre Fernandes Da Costa
Liste d'union à gauche
Vélizy Ecologiste et Solidaire
|
|
Eric Tardif
Liste Divers
Vivre à Vélizy
|
|
Pascal Thévenot
Liste divers droite
Façonnons Vélizy pour l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Thévenot (29 élus) Façonnons vélizy pour l'avenir
|3 565
|60,12%
|
|Didier Blanchard (3 élus) Velizy-villacoublay 2020
|1 173
|19,78%
|
|Hugues Orsolin (3 élus) Vélizy ecologiste et solidaire
|920
|15,51%
|
|Yasmine Benzelmat Veliziens d'abord !
|271
|4,57%
|Participation au scrutin
|Vélizy-Villacoublay
|Taux de participation
|42,26%
|Taux d'abstention
|57,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 126
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Thevenot (27 élus) Faconnons velizy autrement
|4 641
|49,83%
|
|Joël Loison (6 élus) Ensemble pour velizy
|3 454
|37,08%
|
|Amroze Adjuward (2 élus) Innovons pour velizy
|1 218
|13,07%
|
|Participation au scrutin
|Vélizy-Villacoublay
|Taux de participation
|65,09%
|Taux d'abstention
|34,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,74%
|Nombre de votants
|9 575
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Thevenot Faconnons velizy autrement
|3 830
|41,27%
|Joël Loison Ensemble pour velizy
|2 991
|32,23%
|Amroze Adjuward Innovons pour velizy
|1 080
|11,63%
|Vincent Collo Velizy bleu marine
|700
|7,54%
|Esther Penouilh A gauche pour velizy
|354
|3,81%
|Edmond Kameni J'aime velizy
|325
|3,50%
|Participation au scrutin
|Vélizy-Villacoublay
|Taux de participation
|64,39%
|Taux d'abstention
|35,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Nombre de votants
|9 472
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