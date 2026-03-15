Résultat de l'élection municipale 2026 à Vélizy-Villacoublay : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vélizy-Villacoublay

Tête de listeListe
Pierre Fernandes Da Costa
Pierre Fernandes Da Costa Liste d'union à gauche
Vélizy Ecologiste et Solidaire
  • Pierre Fernandes Da Costa
  • Sabine Gairin-Calvo
  • Jean-François Bonnin
  • Martine Moreau
  • Hugues Orsolin
  • Esther Penouilh
  • Guillaume Guesnon
  • Agnès Castro
  • François Daviau
  • Sabrina Forestier
  • Franck Parissier
  • Sophie Paris
  • Arnaud Demay
  • Béatrice Cholet
  • Alain Curallucci de Peretti
  • Audrey Ichard
  • Jérôme Josserand
  • Muriel Rullier
  • Johann Laskowski
  • Jehanne Gairin-Calvo
  • André Galais
  • Kelly Landally
  • Jacques Noiret
  • Claude Le Lohé
  • Frédéric Martin
  • Odile Boulogne
  • Issam Batta
  • Geneviève Passard
  • Jean-Luc Pain
  • Yvette Goupillier
  • Paul Chatelet
  • Anicette Leroy Poplain
  • Francis Penouilh
  • Elisabeth de Saint Martin
  • Gabriel Cadéot
  • Françoise Certano
  • Grégoire Bonnin
Eric Tardif
Eric Tardif Liste Divers
Vivre à Vélizy
  • Eric Tardif
  • Sarah Hamdi
  • Jamel Dekali
  • Muriel Cocherel
  • Stéphane Brousse
  • Lydia Zioui
  • Laurent Champion
  • Isabelle Lecacheur
  • Dany Da Costa
  • Ornela Batsimba
  • Karim Sbai
  • Patricia Perrin
  • Damien Heliot
  • Rachida Lebbad
  • Rémy Halley Des Fontaines
  • Celhia Tabar
  • Eric Hombert
  • Carla Carneiro
  • Zoheir Benkortbi
  • Diane Merlin
  • Eric Malingre
  • Anouk Rama
  • Damien Golé
  • Laura Mandoc
  • Lucas Yoksimovitch
  • Linda Koestel
  • Raphaël Nallet
  • Clara Tardif
  • Issouf Rouamba
  • Elisabeth Dursen-Varnier
  • Vincent Macaigne
  • Carolina de Franco
  • Gilles Daniel
  • Laure Jagueneau
  • Mahamane Toure
  • Christiane Jochmans
  • Patrick Dauty
Pascal Thévenot
Pascal Thévenot Liste divers droite
Façonnons Vélizy pour l'avenir
  • Pascal Thévenot
  • Magali Lamir
  • Jean-Pierre Conrié
  • Michèle Ménez
  • Damien Metzlé
  • Valérie Pécresse
  • Frédéric Hucheloup
  • Elodie Simoes
  • Marouen Touibi
  • Johanne Ledanseur
  • Zsolt Mathé
  • Pauline Cussac
  • Bruno Drevon
  • Nathalie Brar-Chauveau
  • Pierre Testu
  • Maeva Taupenas
  • Olivier Poneau
  • Chrystelle Coffin
  • Philippe Ferret
  • Muriel Garat
  • François Brunet
  • Christine de Barros
  • Denis Corman
  • Solange Pétret-Racca
  • Emmanuel Augy
  • Adeline Nonis
  • Arnaud Bertrand
  • Josette Marchais
  • Michel Bucheton
  • Christine Decool
  • Claude Mercan
  • Valérie Sidot-Courtois
  • Philippe Langella
  • Elina Deschamps-Lebel
  • François Grillet
  • Claudine Queyrie
  • Jean-Pierre Lefèvre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Thévenot
Pascal Thévenot (29 élus) Façonnons vélizy pour l'avenir 		3 565 60,12%
  • Pascal Thévenot
  • Magali Lamir
  • Jean-Pierre Conrié
  • Michèle Ménez
  • Olivier Poneau
  • Valérie Pecresse
  • Bruno Drevon
  • Elodie Simoes
  • Arnaud Bertrand
  • Nathalie Brar-Chauveau
  • Frédéric Hucheloup
  • Solange Racca
  • Alexandre Richefort
  • Chrystelle Coffin
  • Pierre Testu
  • Valérie Sidot-Courtois
  • Marouen Touibi
  • Catherine Despierre
  • Damien Metzle
  • Johanne Ledanseur
  • Omar N'dior
  • Christiane Lasconjarias
  • Stéphane Lambert
  • Nathalie Normand
  • Bruno Larbaneix
  • Dominique Busigny
  • Michel Bucheton
  • Odile Novel
  • Michael Janot
Didier Blanchard
Didier Blanchard (3 élus) Velizy-villacoublay 2020 		1 173 19,78%
  • Didier Blanchard
  • Pascale Quefelec
  • Pierre-François Brisabois
Hugues Orsolin
Hugues Orsolin (3 élus) Vélizy ecologiste et solidaire 		920 15,51%
  • Hugues Orsolin
  • Sophie Paris
  • François Daviau
Yasmine Benzelmat
Yasmine Benzelmat Veliziens d'abord ! 		271 4,57%
Participation au scrutin Vélizy-Villacoublay
Taux de participation 42,26%
Taux d'abstention 57,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 126

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Thevenot
Pascal Thevenot (27 élus) Faconnons velizy autrement 		4 641 49,83%
  • Pascal Thevenot
  • Dominique Gaulupeau
  • Jean-Pierre Conrie
  • Nathalie Brar-Chauveau
  • Bruno Drevon
  • Anne Herbert-Bertonnier
  • Olivier Poneau
  • Magali Lamir
  • Frédéric Hucheloup
  • Michèle Menez
  • Franck Thiebaux
  • Chantal Lacauste
  • Stéphane Lambert
  • Régine Belon
  • Pierre Testu
  • Valérie Sidot-Courtois
  • Omid Bayani
  • Catherine Despierre
  • Alexandre Richefort
  • Johanne Guerand
  • Marouen Touibi
  • Odile Novel
  • Bruno Larbaneix
  • Nathalie Normand
  • Damien Metzle
  • Dominique Busigny
  • Mickaël Auscher
Joël Loison
Joël Loison (6 élus) Ensemble pour velizy 		3 454 37,08%
  • Joël Loison
  • Véronique Michaut
  • Didier Blanchard
  • Monique Loison
  • Jacques Harlaut
  • Nathalie Lorien
Amroze Adjuward
Amroze Adjuward (2 élus) Innovons pour velizy 		1 218 13,07%
  • Amroze Adjuward
  • Françoise Dubouilh
Participation au scrutin Vélizy-Villacoublay
Taux de participation 65,09%
Taux d'abstention 34,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Nombre de votants 9 575

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Thevenot
Pascal Thevenot Faconnons velizy autrement 		3 830 41,27%
Joël Loison
Joël Loison Ensemble pour velizy 		2 991 32,23%
Amroze Adjuward
Amroze Adjuward Innovons pour velizy 		1 080 11,63%
Vincent Collo
Vincent Collo Velizy bleu marine 		700 7,54%
Esther Penouilh
Esther Penouilh A gauche pour velizy 		354 3,81%
Edmond Kameni
Edmond Kameni J'aime velizy 		325 3,50%
Participation au scrutin Vélizy-Villacoublay
Taux de participation 64,39%
Taux d'abstention 35,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Nombre de votants 9 472

Villes voisines de Vélizy-Villacoublay

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