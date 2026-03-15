Résultat municipale 2026 à Vélizy-Villacoublay (78140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vélizy-Villacoublay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vélizy-Villacoublay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vélizy-Villacoublay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal THÉVENOT
Pascal THÉVENOT (29 élus) Façonnons Vélizy pour l'avenir 		5 159 63,51%
  • Pascal THÉVENOT
  • Magali LAMIR
  • Jean-Pierre CONRIÉ
  • Michèle MÉNEZ
  • Damien METZLÉ
  • Valérie PÉCRESSE
  • Frédéric HUCHELOUP
  • Elodie SIMOES
  • Marouen TOUIBI
  • Johanne LEDANSEUR
  • Zsolt MATHÉ
  • Pauline CUSSAC
  • Bruno DREVON
  • Nathalie BRAR-CHAUVEAU
  • Pierre TESTU
  • Maeva TAUPENAS
  • Olivier PONEAU
  • Chrystelle COFFIN
  • Philippe FERRET
  • Muriel GARAT
  • François BRUNET
  • Christine DE BARROS
  • Denis CORMAN
  • Solange PÉTRET-RACCA
  • Emmanuel AUGY
  • Adeline NONIS
  • Arnaud BERTRAND
  • Josette MARCHAIS
  • Michel BUCHETON
Eric TARDIF
Eric TARDIF (4 élus) Vivre à Vélizy 		1 896 23,34%
  • Eric TARDIF
  • Sarah HAMDI
  • Jamel DEKALI
  • Muriel COCHEREL
Pierre FERNANDES DA COSTA
Pierre FERNANDES DA COSTA (2 élus) Vélizy Ecologiste et Solidaire 		1 068 13,15%
  • Pierre FERNANDES DA COSTA
  • Sabine GAIRIN-CALVO
Participation au scrutin Vélizy-Villacoublay
Taux de participation 57,58%
Taux d'abstention 42,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 8 268

Source : ministère de l’Intérieur

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