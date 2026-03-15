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19:21 - Dynamique électorale à Vélizy-Villacoublay : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Vélizy-Villacoublay se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 37,94% de cadres supérieurs pour 22 481 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. L'existence de 1 966 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (69,60%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 2 259 résidents étrangers, soit 10,05% de la population, participe à son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 6,48%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 385 euros/mois. À Vélizy-Villacoublay, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN avance à Vélizy-Villacoublay Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Vélizy-Villacoublay en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 14,50% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 30,32% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 11,35% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Vélizy-Villacoublay comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,80% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 23,48% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 30,33% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Vélizy-Villacoublay avant 2026 En ce jour de municipale à Vélizy-Villacoublay, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 57,74 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 42,26 %) alors que le rendez-vous avait lieu en pleine pandémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 21,19 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 43,89 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,92 %, loin des 46,68 % affichés aux législatives de 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Le vote de Vélizy-Villacoublay nettement ancré à gauche en 2024 Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Vélizy-Villacoublay accordaient leurs suffrages à Maïté Carrive-Bédouani (Union de la gauche) avec 26,68% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Jean-Noël Barrot (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 69,67% des suffrages exprimés. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Vélizy-Villacoublay avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (22,80%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 18,42% des votes. Le panorama politique de Vélizy-Villacoublay a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Les électeurs de Vélizy-Villacoublay avaient clairement privilégié le centre il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Vélizy-Villacoublay privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,17%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 21,30%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,68% pour Emmanuel Macron, contre 30,32% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Vélizy-Villacoublay portaient leur choix sur Jean-Noël Barrot (Ensemble !) avec 27,37% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,08% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Vélizy-Villacoublay un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Analyse de l'évolution de la fiscalité à Vélizy-Villacoublay À Vélizy-Villacoublay, en matière d'impôts locaux, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 699 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 1 155 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 23,00 % en 2024 (contre 11,42 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 224 300 euros en 2024. Un produit qui est loin des 3,74066 millions d'euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 9,52 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Une victoire sans appel à la dernière élection municipale à Vélizy-Villacoublay La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Vélizy-Villacoublay s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier tour, Pascal Thévenot (Divers droite) a décroché la tête du classement en récoltant 3 565 bulletins (60,12%). Sur la seconde marche, Didier Blanchard (Divers droite) a capté 1 173 votes (19,78%). Une troisième force s'est dégagée derrière Hugues Orsolin (Divers gauche), réunissant 920 bulletins (15,51%). Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vélizy-Villacoublay, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition au vu de ce succès éclatant, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.