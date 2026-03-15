Résultat de l'élection municipale 2026 à Vémars : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vémars

Tête de listeListe
Farid Benabdelaziz
Farid Benabdelaziz Divers
AGIR POUR VÉMARS
  • Farid Benabdelaziz
  • Alexandra Coste
  • Victoire Bilongo
  • Valérie Pitou Burgaud
  • Andria Nikolic
  • Nathalie Portela
  • Sylvain Calonnec
  • Loraine Amilcar
  • Jean-Claude Duhamel
  • Catherine Leduc
  • Jean-Luc Fouquier
  • Marguerite Leger
  • Jean-Pierre Jacquin
  • Isabelle Alidor
  • Damien Marechal
  • Inès Mehdioui
  • Éric Ledez
  • Karine Aksas
  • Alexis Doleans
  • Cécile Blin
  • Nayel Rachedi
  • Sabine Le Mauff
  • René Petitpez
  • Isabelle Doleans
Christel Pottier
Christel Pottier Divers
VEMARS, UN SOUFFLE NOUVEAU
  • Christel Pottier
  • Benoît Bazier
  • Sandra Tindillier
  • Stéphane Begue
  • Frédérique Douy
  • Sylvain Biaujaud
  • Peggy Jox
  • Kévin Robert
  • Itza Boudet
  • Alexandre Luong
  • Stéphanie Ben Hammou
  • Teddy Chapuzet
  • Yasmina N'Diaye
  • Eric Obre
  • Cécilia Dubus
  • José Kindele
  • Anaïs Nicaise
  • Hubert Kiala
  • Nathalie Meline
  • François Pelerin
  • Sophie Breton
  • Nicolas Belonic
  • Marion Sartori
Frédéric Didier
Frédéric Didier Divers
VEMARS ENSEMBLE POUR L'AVENIR
  • Frédéric Didier
  • Véronique Buchet
  • Didier Prevost
  • Atia Aliouane
  • Lionel Lecuyer
  • Marie-Christine Comont
  • Demba Diallo
  • Patricia Andrianasolo
  • Yves Lecuyer
  • Carole Tournoud
  • Olivier Magnier
  • Antonia Cornet
  • Pascal Goullieux
  • Georgette Roussy
  • Daniel Taraud
  • Patricia Levasseur
  • Jean Pierre Leger
  • Mariette Lemony
  • Florian Laimet
  • Dounia Dos Santos
  • Matys Flanc
  • Lucile Teston-Vigne
  • Yakhouba Diakhite
  • Jacqueline Chancereul

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Didier
Frédéric Didier (15 élus) Ensemble pour vemars 		457 57,70%
  • Frédéric Didier
  • Véronique Buchet
  • Olivier Magnier
  • Patricia Andrianasolo
  • Alain Goletto
  • Isabelle Duflos
  • Didier Prevost
  • Adeline Courtois
  • Lionel Lecuyer
  • Antonia Cornet
  • Yves Lecuyer
  • Georgette Brazier
  • William Cador
  • Georgette Roussy
  • Demba Diallo
Didier Cabaret
Didier Cabaret (4 élus) J'aime vemars 		335 42,29%
  • Didier Cabaret
  • Christine Boudet
  • Martial Van Damme
  • Marie-Christine Comont
Participation au scrutin Vémars
Taux de participation 47,66%
Taux d'abstention 52,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 813

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Didier
Frédéric Didier (19 élus) Unis pour vemars 		578 100,00%
  • Frédéric Didier
  • Christine Boudet
  • Alain Mourgue
  • Georgette Brazier
  • Alain Goletto
  • Patricia Andrianasolo
  • Didier Cabaret
  • Valerie Lambert
  • Marc Jouffrault
  • Isabelle Duflos
  • Lionel Lecuyer
  • Agnès Gil
  • Bernard Garnier
  • Antonia Cornet
  • Nordine Djadaoui
  • Georgette Roussy
  • Demba Diallo
  • Annie Poletz
  • Daniel Bergiel
Participation au scrutin Vémars
Taux de participation 43,22%
Taux d'abstention 56,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 22,52%
Nombre de votants 746

Villes voisines de Vémars

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