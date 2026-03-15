Résultat de l'élection municipale 2026 à Vémars : les infos en direct

Programme de Farid Benabdelaziz à Vémars (AGIR POUR VÉMARS)

Engagement citoyen

La municipalité de Vémars se veut proche de ses habitants, en mettant en avant l'importance de l'écoute et de la transparence. Une équipe dynamique et indépendante s'engage à servir la communauté avec sincérité et détermination. L'objectif est de créer un cadre de vie agréable et solidaire pour tous les Vémarois.

Protection de l'environnement

Un des engagements principaux est de protéger et embellir le cadre de vie de Vémars. Cela inclut des initiatives pour préserver la nature et améliorer les espaces publics. La municipalité souhaite ainsi renforcer l'attractivité de la commune tout en respectant l'environnement.

Soutien à la jeunesse

Le soutien à la jeunesse est une priorité pour l'équipe municipale. Cela passe par des actions en faveur du sport, de la vie associative et de l'éducation. L'objectif est de créer des opportunités pour les jeunes et de les accompagner dans leur développement.

Dynamisation des commerces

La dynamisation des commerces locaux est essentielle pour le développement économique de Vémars. La municipalité s'engage à soutenir les commerçants et à favoriser un environnement propice aux affaires. Cela contribuera à renforcer le tissu économique et à créer des emplois dans la commune.