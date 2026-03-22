Résultat de l'élection municipale 2026 à Vémars : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vémars [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vémars sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vémars.
L'actu des élections municipales 2026 à Vémars
11:47 - Farid Benabdelaziz, Frédéric Didier et Christel Pottier forment le trio de tête à Vémars
Il y a une semaine à Vémars, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a mobilisé 57,90 % des électeurs dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Farid Benabdelaziz qui s'est placé en première position en récoltant 43,72 % des bulletins valides. Derrière, Frédéric Didier a obtenu la seconde place avec 28,18 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Christel Pottier s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vémars
Le deuxième tour des élections municipales à Vémars a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Farid Benabdelaziz
Divers
AGIR POUR VÉMARS
|
|
Christel Pottier
Divers
VEMARS, UN SOUFFLE NOUVEAU
|
|
Frédéric Didier
Divers
VEMARS ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vémars
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Farid BENABDELAZIZ (Ballotage) AGIR POUR VÉMARS
|484
|43,72%
|Frédéric DIDIER (Ballotage) VEMARS ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|312
|28,18%
|Christel POTTIER (Ballotage) VEMARS, UN SOUFFLE NOUVEAU
|311
|28,09%
|Participation au scrutin
|Vémars
|Taux de participation
|57,90%
|Taux d'abstention
|42,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|1 125
Source : ministère de l’Intérieur
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