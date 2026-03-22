Résultat de l'élection municipale 2026 à Vémars : les résultats du 2e tour

Programme de Farid Benabdelaziz à Vémars (AGIR POUR VÉMARS)

Confiance citoyenne

Le soutien de 43,7 % des voix lors des dernières élections témoigne de la confiance des Vémarois envers l'équipe. Cette confiance est un moteur pour l'équipe, les incitant à agir avec sérieux et engagement. Le lien entre l'équipe et les citoyens est fondamental pour le développement de la commune.

Engagement communautaire

Vémars est décrit comme un village riche en esprit de solidarité et de convivialité. L'équipe souhaite rassembler et unir les habitants autour d'un programme ambitieux pour le bien-être de la communauté. Cet engagement se traduit par des actions concrètes pour améliorer la vie quotidienne des Vémarois.

Priorités du programme

Le programme met l'accent sur la préservation du cadre de vie et le renforcement de la sécurité. Il inclut également des initiatives pour soutenir la jeunesse, la vie associative et accompagner les familles ainsi que les aînés. La gestion des finances est également une priorité pour assurer la pérennité des projets.

Mobilisation électorale

L'équipe appelle les citoyens à se mobiliser pour le second tour des élections. Ils encouragent tous les Vémarois à se rendre aux urnes pour exprimer leur choix. Cette mobilisation est essentielle pour garantir un avenir dynamique et solidaire pour Vémars.