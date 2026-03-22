Résultat de l'élection municipale 2026 à Vémars : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vémars

Le deuxième tour des élections municipales à Vémars a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Farid Benabdelaziz
Farid Benabdelaziz Divers
AGIR POUR VÉMARS
  • Farid Benabdelaziz
  • Alexandra Coste
  • Victoire Bilongo
  • Valérie Pitou Burgaud
  • Andria Nikolic
  • Nathalie Portela
  • Sylvain Calonnec
  • Loraine Amilcar
  • Jean-Claude Duhamel
  • Catherine Leduc
  • Jean-Luc Fouquier
  • Marguerite Leger
  • Jean-Pierre Jacquin
  • Isabelle Alidor
  • Damien Marechal
  • Inès Mehdioui
  • Éric Ledez
  • Karine Aksas
  • Alexis Doleans
  • Cécile Blin
  • Nayel Rachedi
  • Sabine Le Mauff
  • René Petitpez
  • Isabelle Doleans
Christel Pottier
Christel Pottier Divers
VEMARS, UN SOUFFLE NOUVEAU
  • Christel Pottier
  • Benoît Bazier
  • Sandra Tindillier
  • Stéphane Begue
  • Frédérique Douy
  • Sylvain Biaujaud
  • Peggy Jox
  • Kévin Robert
  • Itza Boudet
  • Alexandre Luong
  • Stéphanie Ben Hammou
  • Teddy Chapuzet
  • Yasmina N'Diaye
  • Eric Obre
  • Cécilia Dubus
  • José Kindele
  • Anaïs Nicaise
  • Hubert Kiala
  • Nathalie Meline
  • François Pelerin
  • Sophie Breton
  • Nicolas Belonic
  • Marion Sartori
Frédéric Didier
Frédéric Didier Divers
VEMARS ENSEMBLE POUR L'AVENIR
  • Frédéric Didier
  • Véronique Buchet
  • Didier Prevost
  • Atia Aliouane
  • Lionel Lecuyer
  • Marie-Christine Comont
  • Demba Diallo
  • Patricia Andrianasolo
  • Yves Lecuyer
  • Carole Tournoud
  • Olivier Magnier
  • Antonia Cornet
  • Pascal Goullieux
  • Georgette Roussy
  • Daniel Taraud
  • Patricia Levasseur
  • Jean Pierre Leger
  • Mariette Lemony
  • Florian Laimet
  • Dounia Dos Santos
  • Matys Flanc
  • Lucile Teston-Vigne
  • Yakhouba Diakhite
  • Jacqueline Chancereul

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vémars

Tête de listeListe Voix % des voix
Farid BENABDELAZIZ
Farid BENABDELAZIZ (Ballotage) AGIR POUR VÉMARS 		484 43,72%
Frédéric DIDIER
Frédéric DIDIER (Ballotage) VEMARS ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		312 28,18%
Christel POTTIER
Christel POTTIER (Ballotage) VEMARS, UN SOUFFLE NOUVEAU 		311 28,09%
Participation au scrutin Vémars
Taux de participation 57,90%
Taux d'abstention 42,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 1 125

Source : ministère de l’Intérieur

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