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19:21 - Analyse démographique des élections municipales à Vémars Quel portrait faire de Vémars, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 986 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 143 entreprises, Vémars offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (85,84%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 248 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 12,79%, Vémars est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 28,57% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1854,95 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Vémars, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Vémars ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière élection municipale à Vémars en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 28,10% des voix lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,34% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 27,56% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 50,40% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,68% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 36,38% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,35% lors du vote final, synonyme d'élection de Arnaud Le Gall.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 52,34 % d'abstention En ce jour de municipales à Vémars, la mobilisation sera regardée de près. La participation s'élevait à 47,66 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors qu'à cause du coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré rester chez eux. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 72,78 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 48,36 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 62,15 % au premier tour, contre 39,16 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Vémars comme une ville assez peu mobilisée par rapport au reste de la France.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Vémars en 2024 L'exploration des résultats de 2024 révèle que Vémars s'affirmait alors toujours comme un territoire bleu marine, confortant son positionnement historique. À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Vémars avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 37,68% des bulletins. Agnès Marion (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Vémars quelques semaines plus tard avec 36,38%. Arnaud Le Gall (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 29,89%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Agnès Marion culminant à 50,35% des voix dans la localité.

14:57 - À Vémars, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à la droite radicale L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Vémars se positionne comme un territoire dominé par l'extrême droite. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Vémars privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (28,10%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 26,83%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,34% pour Marine Le Pen, contre 48,66% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Vémars soutenaient en priorité Jean-Baptiste Marly (RN) avec 27,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Baptiste Marly virant de nouveau en tête avec 50,40% des voix.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Vémars en amont des municipales 2026 ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Vémars, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 15,04 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant près de 27 000 euros. Un apport qui est loin des 526 100 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Vémars s'est établi à 37,30 % en 2024 (contre 18,62 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Vémars s'est établi à 1 861 euros en 2024 (contre 1 303 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Vémars Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Vémars ont été particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Frédéric Didier a raflé la première place en recueillant 57,70% des soutiens. En deuxième position, Didier Cabaret a engrangé 335 bulletins valides (42,29%). Cette victoire écrasante de Frédéric Didier a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vémars, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Cette victoire sans appel place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.