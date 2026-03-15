Résultat municipale 2026 à Vémars (95470) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vémars a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vémars, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vémars [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Farid BENABDELAZIZ
Farid BENABDELAZIZ AGIR POUR VÉMARS 		484 43,72%
Frédéric DIDIER
Frédéric DIDIER VEMARS ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		312 28,18%
Christel POTTIER
Christel POTTIER VEMARS, UN SOUFFLE NOUVEAU 		311 28,09%
Participation au scrutin Vémars
Taux de participation 57,90%
Taux d'abstention 42,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 1 125

Source : ministère de l’Intérieur

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